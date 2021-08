Döbbenetes, mi derült ki: óriási bajban vannak ezek a kutyák, sokaknak nincs kiút

A Jófogás tavaly kiderítette, hogy egy kutya akár 5 évet is menhelyen tölthet anélkül, hogy egyszer is kikerülne a rácsok mögül. A vállalat idén arra volt kíváncsi, hogy a menhelyeknek mekkora gondot az örökbefogadott, de aztán különféle okokból mégis visszavitt kutyák. Röviden: nagyot. Hosszabban: a megkérdezett menhelyek fele szerint a leendő gazdik leginkább nincsenek tisztában a kutyák viselkedésével, ezért van, ahová havi szinten több kutya is visszakerül. Mi több, a menhelyek kétharmadához sajnos többször is visszahoztak egy-egy adott kutyust.

A válaszok szerint minden ötödik kutyát azért visznek vissza, mert szerintük „elromlott”, azaz szomorkás, kedvetlen, minden harmadikat pedig azért, mert túl sokat ugat és nyüszít; vagy az emberek nem voltak felkészülve arra, hogy valójában mekkora felelősséget jelent a kutyatartás.

Így a legjellemzőbb indokok között még a szobatisztasági és kompatibilitási problémákat (pl. nem jön ki az újdonsült gazdi párjával, gyerekével vagy már meglévő kutyájával), illetve a sétáltatást/futtatást ellehetetlenítő időhiányt találhatjuk.

És mivel a menhelyekre visszavitt kutyákon gyakran figyelhető meg depresszió és viselkedési zavar, később még nehezebben kerülnek szerető otthonba.

Az eleve leterhelt menhelyeknek pedig nagyon sok munkájukba kerül, hogy a visszavitt kutyusok újra szocializálódjanak és megbízzanak az emberben. Szélsőségesebb esetben egyes kutyák ráadásul annyira agresszívvá és izolálttá válhatnak, hogy sajnos még az altatás is szóba jöhet.

A menhelyek 85%-a ezért hasznosnak találná, ha készülne témába vágó oktatóvideó, különös tekintettel arra, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adatai szerint

Magyarországon ma csaknem másfél millió kutyát tartanak, ami lakosságszámra vetítve nemzetközi szinten is kiugrónak számít.

Korom Gábor kutyaszakértő, a Tükör Módszer megalkotója a felmérés kapcsán elmondta:

A menhelyek minden tőlük telhetőt megtesznek, kérdőívvel, személyes elbeszélgetéssel, próbasétáltatással, próbanappal és utókövetéssel is igyekeznek a legmegfelelőbb gazdikat megtalálni. Azonban nagy felkészültség és tudatosság kell ahhoz, hogy összecsiszolódhassunk négylábú családtagunkkal, hiszen a valódi kihívásokkal csak otthon kell szembenéznünk. Kutyát felelősen, egy életre választunk, még ha ez „csupán” az ő életére is szól. Öt részből álló interaktív oktatóvideó-sorozatunk segítséget nyújt az első közösen töltött hónapokhoz, hogy kevesebb elromlottnak hitt, majd emiatt cserbenhagyott kutya legyen kénytelen a menhelyekre visszaköltözni.”

A „Jobb gazdi leszek” interaktív oktatóvideó-sorozatot itt lehet megtekinteni. Az egyes videók végén a nézők által helyesnek gondolt válaszokra való klikkeléssel lehet továbbhaladni.

Az örökbefogadott kutyánkkal közösen töltött első hónapok leggyakoribb problémáit és a megoldási tanácsokat Korom Gábor Földes Eszter színésznővel, három mentett kutya gazdájával közösen dolgozza fel. Az öt témakör (prevenció, szobatisztaság, kompatibilitás, agresszió, szeparáció) feldolgozásában öt különleges négylábú, öt igazi jó kutya volt a segítségünkre a forgatáson. A videósorozat a jelenlegi és leendő gazdikat is interaktív kalandra invitálja, amely során szakértői választ kaphatunk a legmeglepőbb kérdésekre is.