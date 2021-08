Veszélyes lehet a magyarok kedvenc gyógynövénye? Most kiderül, kell-e tartanunk tőle

Mint írják, információk szerint a tervezet előírná, hogy a feldolgozott levendula csomagolásán figyelmeztetést kellene elhelyezni, ami szerint a termék veszélyes. Persze a termelők azzal egyetértenek, hogy a potenciális allergiakockázatot fel kell tüntetni a csomagoláson, viszont azt ellenzik, hogy az ipari vegyi anyagokon látható címkével lássanak el egy növényi alapú terméket. Éppen ezért a duol.hu Lencsés Rita természetgyógyász fitoterapeutát kérdezte a témával kapcsolatban.

Nem csak a levendulának, de minden gyógynövénynek lehet allergizáló hatása, ezért a „nagykönyvben” is azt írják, nem szabad túlzásba esni a használatukkal. Különösen igaz ez a nagyon gazdag illóolajtartalmú gyógynövényekre

- mondta a természetgyógyász.

Ha az allergiás reakciók kiváltása szempontjából vizsgáljuk a levendulát, akkor mindjárt mellé lehet tenni a kamillát, a zsályát, a cickafarkot és még lehetne sorolni a további gyógynövényeket is. Ám allergiás reakció csak akkor léphet fel, ha felhalmozódik a szervezetben az illóolaj. És persze, mint bármilyen összetevő esetében, a gyógynövényekre is igaz, hogy egyénfüggő, ki mennyire érzékeny a bennük található hatóanyagokra. Ám ez csak a használatuk során derül ki

- tette hozzá Lencsés Rita, aki a lehetséges negatív hatásokról is beszélt.

A szagokra az átlagnál érzékenyebb egyénekben émelyítő érzést kelthet, fejfájást, hidegrázást, hányást, virága pedig székrekedést okozhat. Olaja szájon át mérgező. A növényt nyílt sebre tilos használni. Gyerekeknek sem javasolt frissen fogyasztani. Ezek az ismert és ritkán előforduló hatások azonban igen kevés embernél lépnek fel

- emelte ki a szakember, majd hozzátette, számos gyógynövénynek van nem kívánt mellékhatása, vagy ellenjavallata, amennyiben azokat nem a megfelelő módon, vagy a javasoltnál hosszabb ideig használjuk.

Azt se feledjük, nem létezik olyan szer, gyógynövény, vagy módszer, ami mindenkinek használ és mindig ajánlható. Természetesen igaz ez a levendulára is. A gyógynövények alkalmazását ezért minden esetben egyénre szabják a szakemberek és ezért fontos az is, hogy mi magunk is kikérjük szakember véleményét, mielőtt bármilyen gyógynövényes kúrába, terápiába fognánk. Végül jegyezzük meg, hogy a boltban vásárolt élelmiszerekben található adalékanyagok éveken át történtő fogyasztása minden bizonnyal ártalmasabb, mint az ősidők óta használt levendula. Csak tartsanak mértéket

- jegyezte meg Lencsés Rita.

