Már tesztelik az új Covid elleni készítményt: erre vállalkozott a nyíregyházi háziorvos

A Pfizer kérte fel dr. Zilahi Zsolt háziorvost, kardiológus főorvost, hogy legyen tagja a készítmény tesztelését végző csapatnak. Az ő praxisában tíz koronavírusos beteg kaphatja meg a tablettákat, a részletekről a háziorvost kérdeztük

Ahogy a portál írja, augusztus 23-ával a budapesti Semmelweis Egyetem is csatlakozott ahhoz a nemzetközi szintű klinikai vizsgálathoz, amelynek célja egy új, koronavírusos betegeknek adható, szájon át szedhető, vizsgálati fázisban lévő készítmény hatékonyságának igazolása. A kísérleti gyógyszer viszont nem csak Budapesten érhető el, hanem Nyíregyházán is, hiszen dr. Zilahi Zsolt háziorvos, kardiológus főorvos is részt vesz a vizsgálatban.

Még márciusban Amerikában kezdődött a tesztelés első fázisa, melynek lezárultával a második és harmadik fázist már több beteg bevonásával több országra is kiterjesztették, világszerte összesen négyszáz vizsgálóközpontban, hazánkban pedig hat helyszínen

- mondta a lapnak dr. Zilahi Zsolt, aki megtiszteltetésnek tarja, hogy a Pfizer kérte fel arra, vegyen részt a klinikai vizsgálatokban. Hozzátette, háziorvosként és kardiológusként is pontosan látta, hogy a koronavírus milyen súlyos szövődményeket, sőt rengeteg ember halálát okozta, ahogy azt is, hogy poszt-Covid-szindrómaként szívizomgyulladás, szívritmuszavar miatt is sokan szorultak orvosi, kórházi ellátásra.

A koronavírus most is itt van köztük, a vírusvariánsok egyre több embert betegítenek meg, most arra van lehetőségem, hogy tíz beteg bevonásával vizsgáljuk: a szájon át szedhető vizsgálati készítmény csökkenti-e a betegség időtartamát és/vagy súlyosságát a közelmúltban Covid–19 betegséggel diagnosztizált olyan emberek körében, akiknél alacsony vagy fokozott a tünetek súlyosbodásának kockázata

- hívta fel a figyelmet a háziorvos.

Kik kerülhetnek a csoportba?

Mint mondta, olyan személyeket lehet bevonni – önkéntesként – a vizsgálatba, itt az ő praxisában is, akik nemrég tapasztalták a Covid tüneteit, öt napon belül lett pozitív a Covid-tesztjük (ez az első, hogy megfertőződtek a vírussal), nincsenek súlyos tüneteik, nem kaptak, és nem is tervezik, hogy a vizsgálat ideje alatt koronavírus elleni vakcinát kapjanak, valamint elmúltak 18 évesek.

Jelenleg nincs jóváhagyott orális, azaz szájon át szedhető gyógyszer a Covid–19 betegségre. Aki részt vesz a vizsgálatban, nemcsak önmagának, hanem globálisan is segítséget nyújthat a koronavírus legyőzéséhez, ahhoz, hogy az emberek a lehető legkevesebb szövődménnyel, kórházi ellátás nélkül gyógyulhassanak meg a már milliók életét követelő SARS-CoV-2-fertőzésből. A tablettából öt napon át kell 12 óránként egy szemet bevenni, azaz naponta kétszer 1-et. Minden esetben a kezelőorvos dönti el, hogy a hagyományos terápia mellett vagy helyette alkalmazza az új készítményt, azonban koronavírus elleni kezelés nélkül senki sem marad. Folyamatosan, naponta ellenőrzik, monitorozzák a betegeket, majd következik egy 28 napos utánkövetés, hogy pontosan felmérjék az egészségi állapotukat

- hangsúlyozta dr. Zilahi Zsolt.

A vizsgálatot az OGYÉI hagyta jóvá az Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottságának pozitív állásfoglalása alapján. A klinikai vizsgálattal kapcsolatban minden további információ az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által jóváhagyott betegtájékoztató anyagban érhető el, de a nyíregyházi háziorvostól is kérhető bővebb tájékoztatás

- tette hozzá.

