A legszegényebb településeken mentenek életet a magyar oroszlánok: egyre többen vannak

Mikor és milyen céllal alapították a hazai Lions Clubhálózatot?

Mielőtt erre a kérdésre konkrét választ adnék, röviden elmondanám a Lions mozgalom kialakulásának történetét.

A mozgalom és története

A Lions mozgalom és eszme megalkotása Melvin Jones nevéhez kapcsolódik, aki egy sikeres tőzsdei ügynök, valamint a Chicagoi Üzleti Kör titkára volt. Ennek az üzleti Körnek a célja elsősorban az volt, hogy segítse tagjai üzleti vállalkozását. De Melvin Jones-nak új gondolat pattant ki a fejéből, mégpedig az, hogy sokkal sikeresebb lehetsz saját üzleti vállalkozásodban is, ha elkezded mások önzetlen segítését, és ezt a segítő karitatív támogatást egy szervezeten belül valósítod meg. Az ötletet tettek követték. Felvette a kapcsolatot a hasonló üzleti körökkel, és új programja nagy támogatásra talált. A megszólított üzleti körök első konvencióját Texas állam Dallas városában tartották, 1917. október 8-án. Itt 9 állam 22 klub képviselői elfogadták, hogy az oroszlán legyen a klub jelképe, valamint azokat az alapelveket, amelyek a mai napig érvényesek. A mozgalom egyik legfontosabb alapelve az lett, hogy „Egyetlen klub se a saját klubtagjainak gyarapodását segítse elő.” Dr. William Woods-ot választották meg az új szövetség első elnökének, Melvin Jones-t titkár-kincstárnoknak nevezték ki. (44 évig volt Melvin Jones az LCI vagyis a Lions Club International titkára.) A dallasi konvenció befejezését követően, a Lions Clubok Nemzetközi Szövetségének már 800 tagja volt.

1918-ban jelent meg az első Lions Magazin, melyben megjelen a Lions Etikai Kódex, ami feltételül szabta egy Lionnak, hogy „támogassa embertársát együttérzéssel, ha bajban van, segítségnyújtással, ha gyengélkedik, és törődéssel ha szűkölködik.” A hálózat növekedése rendkívül gyors volt, mert 1919-re a Lions mozgalomnak 42 klubja volt az Egyesült Államokban több mint 2300 taggal. 1920-ban megalakul az első Amerikán kívüli Lions Club a kanadai Ontario városában . Az 1925-ös konvenció mérföld köve lett a LCI történetében. Helen Keller felszólította a Lionokat, hogy legyenek a vakok lovagjai a sötétség elleni „kereszteshadjáratban”. Ez idő óta a LCI legfőbb célkitűzése: harcoljanak a megelőzhető és visszafordítható vakság ellen. 1949-ben alakulnak az első európai klubok Svédországban, Svájcban és Franciaországban, és így jutunk el az első magyarországi klub megalakulásához. 1989-ben alakult meg az első hazai Lions Klub, és ettől kezdve folyamatosan szerveződtek az új klubok. Az alapítása óta eltelt közel 100 év alatt a szövetség a világ minden szegletében elterjedt, mint az önzetlen szolgálat legjobb gyakorlata. A Lions Clubokat tisztelik mindenhol, megtalálni őket a világ minden szegletében, Tanzániától Mongóliáig, vagy Helsinkitől Rio de Janeiróig. Bennünket "Oroszlánokat" szeretnek látásmódunkért, önzetlenségünkért, elkötelezettségünkért, közös jelszavunk mindenhol a világon: „We Serve!” vagyis "Szolgálunk!".

A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének Klubjai ugyanezt a szellemiséget képviselik hazánkban 1989-óta, az első hazai klub, a First Budapest Lions Club megalakításától, ma már közel félszáz Clubbal Szolgálunk idehaza! Büszke vagyok minden magyar Oroszlánra, akik az elmúlt évtizedekben segítő programjainkkal több ezer embert, magyar honfitársunk segítették a rosszból a jóba, a szomorúságból az örömbe, a nehéz napokból a könnyűekbe. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy átsegítette hazai és nemzetközi szövetségünket és klubjainkat a COVID hullámain, és a 2021/2022-es Lions évben talán még egységesebben, még nagyobb lelkesedéssel szolgálhatjuk közösségünket, mint korábban. Most ugyan újra kell rendezni sorainkat, de ezek a sorok a sikeres múltból egyértelműen távoli, még sikeresebb jövőbe mutatnak! Hiszem, ha az ember megnyeri a harcot a múltért, akkor az övé a jövő is.

A LIONS név egy mozaikszó - Liberty Intelligence and Our Nations Safety. - Szabadságban és Intelligenciában rejlik népünk biztonsága. Ma a nemzetközi mozgalom 1 400 000 tagot tömörít 191 ország 44500 klubjában a Lions Clubs International. Magyarországon jelenleg 44 klubban 934 fő végez jószolgálati tevékenységet.

Kiket és hogyan segítenek elsősorban?

Ha egyszerűen és tömören akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, a rászorulókat. Ez természetesen ebben a formában kivitelezhetetlen, hiszen ennek a sajnos egyre nagyobb körnek, csak egy pici szeletét vagyunk képesek megvalósítani. A klubok igyekeznek megtalálni azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van a támogatásra. A megvalósított projektek, támogatások köre igen széleskörű. A látássérültek támogatása hagyományosan a céljaink előterében van. Francia és német kormányzóságok segítségével létrehoztunk egy szemszűrő programot, és üzemeltetünk egy szemszűrő buszt, amely segítségével olyan kis falvakba is eljutunk a klubok aktivitásán keresztül, ahol a szemszűrés gyakorlatilag megoldhatatlan. Pécsett a Normandia Lions Club a 2000-es évek végén hozott létre egy szülőszállást, mely ingyenes szállást biztosít a pécsi korház onkológiai osztályán lévő gyerekek szülei számára, ezzel is elősegítve a gyógyuláshoz vezető utat. De ott van a Nyíregyházi Első Lions Club, akik rendszeresen támogatják és segítik a kárpátaljai magyar közösséget. Székesfehérvár Lions Club hosszú évek óta szervez minden évben egy kulturális fesztivált a vakok és gyengén látók részére VAGYOK néven. Az Első Miskolci Lions Klub és a Lady Lions Club Miskolc rendszeresen szervez a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolában képzett kutyák számára tápgyűjtő akciót, amellyel a már átadott és a kiképzés alatt álló segítő kutyák fenntartásában segítenek. Az Első Soproni Lions Klub a városban és környékén található védett sírok gondozását vállalta fel. A győri és mosonmagyaróvári Lions Clubok aktivitása kimagasló volt a Covid időszabában is, de a Budapesti és Balaton parti városokban működő klubjaink sem tétlenkedtek segítségnyújtásban a krízis alatt, többek között étel és vitaminosztásban vívtak ki maguknak elismerést. Gödöllőn pedig a Lions Club segítségével arcfelismerő és testhőmérő terminált kapott a Tormay Károly Egészségügyi Központ. A DIGITAL Lions Klub Kecskeméten a napjaink egyik legaktuálisabb témájával, a fiatalok digitális függőséggel kapcsolatos kérdésekkel, problematikával foglalkozik. Minden klub igyekszik felhívni a figyelmet érzékenyítő előadásokkal, rendezvényekkel a látássérültek problémáira.

Mint az látható ebből a rövid felsorolásból, tevékenységünk szerteágazó, ezért fogalmaztam úgy, hogy a rászorulók megsegítésére törekszünk. Vagyis a magyar Lions ott segít, ahol tud!

Kik és hogyan támogat(hat)ják a célkitűzéseket?

Szeretném kihangsúlyozni, hogy klubjaink ugyan munkájukkal jótékonysági tevékenységet folytatnak, de a működésüket tekintve a jószolgálati tevékenység a jobb kifejezés. Ez azt jelenti, hogy tagjaink számára nem elvárás, hogy pénzbeli adományokkal járuljanak hozzá a klub működéséhez. Bár természetesen ilyen is van nagy számmal. A klubok különböző akciókkal igyekeznek forrásokat gyűjteni a jószolgálati terveik sikeres megvalósítása érdekében. Ezeknek az akcióknak is széles a köre. Jótékonysági bálok megszervezésétől a karácsonyi forralt bor és sütemények kínálásán keresztül befolyt adományok gyűjtéséig, a kapcsolati rendszereikből adódó támogatásoktól kezdve a cipődobozos ajándékgyűjtésig, nagyon széles a portfólió. A Covid helyzet miatti korlátozások tapasztalati alapján nagyon szeretnénk a támogatási és gyűjtési programjainkat online felületekre is átvinni, mert a segítségnyújtás akkor sem állhat meg, ha a hagyományos jótékonysági bálok szervezésére nincs lehetőség. A kreativitás azonban itt sem hiányzik Clubjainkból, a soproni és nyíregyházi klubok tavalyi Virtuális Lions báljai kuriózumnak tekinthetők még nemzetközi viszonylatban is.

Mennyire aktívak a klubok a belső és külső támogatásban?

Egy jószolgálat akkor tud hatékony lenni, ha azt egyfajta belső kényszer hajtja. Márpedig ezért vagyunk Lionok. Nem kérdés a tenni akarás szándéka a klubok életében. Még ebben az igen nehéz pandémiás helyzeteben is megmaradtak a klub aktivitások, ami megnyilvánult például maszkok készítésében, vagy olyan idősek megsegítésében, akiknek aktív segítségre volt szükségük. És persze ott van az egymás iránti megbecsülés és támogatás is. Sok idős ember van tagjaink sorában is, és az Ő támogatásuk, segítésük is kiemelt fontosságú volt számukra.

Nemzetközi együttműködési kapcsolatok keretében hogyan segítik egymást a közösségek?

Már korábban is említést tettem olyan aktivitásokról, amelyek határon átnyúlóak. Sok klubnak van partner klubja, akik egymást segítik a projektek megvalósításában, mely szép példája volt a horvátországi földrengés áldozatainak vagy akár a kárpátaljai magyar közösségek megsegítése. A Lions Clubs International is képes pályázatokon keresztül nagy jelentőségű projektek támogatására, amelyet olykor igénybe is tudunk venni. Kormányzati szinten is igyekszünk elősegíteni a nemzetközi kapcsolatok felvételét, kialakítását. Két német és egy francia kormányzósággal úgynevezett Tri-Jumelage kapcsolatot építettünk ki, amely most már egy 15 éves múltra tekint vissza. Minden évben egy 3 napos kulturális program keretén belül találkoznak e kormányzóságok képviselői. Erre a találkozóra egy tehetséges fiatal „sérült” zeneművészt delegálnak a kormányzóságok, ahol ezek a zenészek egy koncert keretén belül mérik össze tudásukat, mely eredményeként egy komolyabb összegű támogatással tudjuk elősegíteni zenei fejlődésüket. Többek között ennek a kapcsolatnak volt köszönhető a szemszűrő projektünk megvalósítása. Az együttműködésnek köszönhetően tudtuk megfelelő orvosi műszerekkel felszerelni azt a buszt, mely a mai napig járja az ország kisebb településeit, és szemszűrést végez.

A Lions országos szemszűrő diagnosztikai busznak milyen eredményei vannak?

A program 2011-2012-ben Németh István kormányzósága idején indult el. A cél az volt, hogy a vidéki kis településekre, zártan élő közösségekbe eljuttassuk a korszerű szemészeti vizsgálat lehetőségét. A program fejlesztéseként, 2017 évben Koleszár Péter kormányzó időszakában kibővült a kör egy korszerű érintkezés nélküli eszköz segítségével a gyermek szemészet területére is. Kökény Mihály egészségügyi programfelelősnek köszönhetően, 2020 évtől a szemészet mellett bekapcsolódott a diabétesz program is. Évenként 20-22 Lions Club dolgozott a szemszűrő busz segítségével. A kis közösségi szűrések mellett voltak nagy létszámú rendezvényeken végzett szűrések is, ahol több száz embert szűrhettünk meg rövid idő alatt. Évenként 25-30 helyszínen összességében 500-700 szűrés történt. Az elmúlt 10 évben 250 helyszínen volt szűrés, de sok a helyszín, ahol visszatérő vendégek voltunk. Összességében 10 000 főre tehető az elvégzett szűrések száma. A tapasztalatok szerint a megjelentek és vizsgált résztvevők 25-30% volt érintett szemészeti problémába. Kiemelt tapasztalatunk, hogy a gyermek intézményekben nagyfokú a rászorulók száma. A diabétesz mérések elindítása is nagy előre lépés volt a megelőzésben, vizsgálataink alapján itt a gondot jelentő mérések eredménye elérte az 50%-ot. Köszönet a sok önkéntes segítő kéznek a munkában. A jövőben is készen állunk a program folytatására, mert új, korszerűbb eszközökkel bővültünk, melyet elsősorban a Lions Bálok nagylelkű adományozóinak köszönhetünk.

Milyen színvonalú az egészségügyi programok szakmai háttere?

A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének egyik központi programja a szemszűrés. A Szövetség létrehozott egy egészségügyi bizottságot, amely bizottság koordinálja az egészségügyi programokat, úgyhogy a szükséges szakmai kontroll biztosítva van. Természetesen nem helyettesíti a programunk az egészségügyi ellátást. A szemszűrés alapján azonban meghatározható, mikor van szükség szakszerű orvosi ellátásra. Ennél tovább nem is tisztünk a segítségnyújtás. Magát a szemszűrést természetesen szakorvosok végzik, és természetesen ezek az orvosok is a jószolgálat jegyében végzik munkájukat. A 2021/2022-es Lions Évben újdonság a Lions Orvos Nagyköveti Hálózat létrehozása – a program lényege, hogy minél több független orvost tudjunk önkéntes programjainkba bevonna a következő években. Zónánként kijelölt egészségügyi felelősök segítségével keressük meg azokat az elkötelezett orvosokat, akik a Szövetség Clubjainak egészségügyi programjaiban szívesen nyújtanak szakorvosi támogatást a programok sikeres megvalósításához. A támogató orvos kollégákat „Lions Orvos Nagykövetté” avatjuk, és kitüntetjük önzetlen támogatásukért.

Mit kell tudni a LEO-ról? Milyen hatással van a fiatalokra a jószolgálati tevékenység?

A LEO Clubok politikai és vallási ideológiától mentes, karitatív ifjúsági társaságok, amelyek részei a Lions Clubs International nevű jószolgálati világszervezetnek. A klubok tagjai 15 és 30 év közötti középkolások, egyetemisták és pályakezdők, akik szabadidejük egy részét szívesen áldozzák jószolgálati tevékenységre. A szó maga egy mozaikszó, mely az angol „Leadership” (rátermettség), „Experience” (tapasztalat), „Opportunity” (lehetőség) szavak kezdőbetűiből tevődik össze. Ez a három szó megmutatja, mit adhat ez a szervezet a fiatal tagoknak, s ami még ennél is fontosabb, mit adhatnak a tagok a világnak. Magyarországon 7 LEO klub működik. Önállóan, ezek a klubok határozzák meg, miként működjenek, mik azok a programok, amelyeket a zászlajukra tűznek. Természetesen amennyiben szükséges, akkor támogatjuk ezeket a klubokat terveik megvalósítása érdekében, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy önálló, kreatív programokon keresztül ők is a segítségnyújtók táborát erősítik. Az igény egyre nagyobb, és ezek a fiatalok már korán megtanulják, mennyit jelent a segítő kéz. A környezet- és klímavédelem miatt új igény, hogy az egyetemi Campuszokon is legyenek fiataloknak szóló jószolgálati programok. Az első Campus Lions Club alapítására a Szent István Egyetem gödöllői Campuszán került sor. A Campus Lions Club olyan fiatal oktatók, doktorandusz hallgatók közössége, amely az egyetemi hallgatók figyelmét szeretné felhívni az egészségkárosító szokások, a helytelen táplálkozás, vagy a környezetvédelmi klímavédelmi problémák egyes eseteire. Az első Capus Lions Clubot a pandémia időszaka szétzilálta, mert a tagság 50 %-a külföldi doktoranduszok közül került ki, akik lassan már 1 éve nem tudnak visszatérni korábbi munkahelyükre. Az első Campus Lions Club újraindítása, illetve a többi, már tervezés alatt álló Campus Club elindítására a következő hónapokban kerülhet majd sor.

Milyen eddig eredményükre a legbüszkébb?

Mindenre, ami az elmúlt 32 évben megvalósult és alapja lehet a következő 32 évnek! Mert „Ha az ember megnyeri a harcot a múltért, akkor az övé a jövő is.” (Jane Teller)!

Címlapkép: Getty Images