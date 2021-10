Koronavírus ellen most ezt vetik be: sokszázezret kapnak a vidéki háziorvosok is

Újabb közel 800 ezer antigén gyorstesztet biztosít a kormány a háziorvosoknak, hogy ezzel is segítse a járvány megfékezését. A háziorvosok eddig is végeztek gyorstesztet most még több lehetőségük lesz arra, hogy kiszűrjék koronavírus-gyanús betegeket a nagyszámú szezonális légúti betegségek tüneteivel jelentkezők közül. A koronavírus gyanúról továbbra is a háziorvos dönt.

Továbbra is koronavírus-fertőzés gyanújára utaló tünet: a száraz köhögés, láz, nehézlégzés, hirtelen szaglásvesztés, vagy ízérzés zavara. Emellett a háziorvos szakmai tapasztalata alapján egyéb tünetet is gyanúsnak ítélhet.

Továbbá minden olyan esetben el kell végezni a tesztet, ha a tünetes beteg egészségügyi dolgozó, vagy szociális dolgozó, vagy szociális gondozott, vagy szoros kontaktja igazolt koronavírus-fertőzöttnek, vagy járóbeteg- vagy fekvőbeteg ellátásra szorul.

Koronavírus-gyanús beteg esetén a gyors diagnózis felállítása érdekében a háziorvos a beteg jelentkezésekor végezze el az antigén gyorstesztet a háziorvosi rendelőben. A körülmények figyelembe vételével azonban dönthet úgy, hogy átirányítja a pácienst a rendelkezésre álló statikus mintavételi pontokon történő PCR-tesztre is, illetve ha a beteg állapota szükségessé teszi, akkor otthoni mintavételezéssel a PCR-tesztet továbbra is elvégzi a mentő a háziorvos megrendelésére. A PCR-mintavételezést emellett hatósági áron továbbra is végeznek az erre kijelölt egészségügyi szolgáltatók.

Igazolt fertőzés esetén a hatósági házi karantén továbbra is 10 nap. A légúti tünetekkel rendelkező pácienseket továbbra is arra kérjük, hogy lehetőleg előzetesen telefonon jelentkezzenek háziorvosuknál, aki kikérdezésüket követően eldönti, hogy indokoltnak látja-e a tesztelést, illetve szükség esetén megszervezi a tünetes rendelői betegvizsgálatát illetve szükség esetén kórházi ellátását – írja a koronavirus.gov.hu .

Címlapkép: Getty Images