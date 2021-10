Kellene az a maszk: durván több influenzás lehet idén Magyarországon

Egyetlen hét alatt megduplázódott az új covidos esetek száma, a hét végén már óránként halt meg egy beteg. Az influenza elleni oltásnál a fő kérdés, hogy lesz-e belőle elég. A kormány döntésének értelmében ahogyan a tavalyi rendkívüli helyzetben is történt, idén is mindenki számára ingyenesen biztosítják a vakcinát, arról viszont nem közöltek információ, hogy a szokottnál nagyobb kontingenst rendeltek volna - írja a Népszava.

A lap szerint a magyar kormány 24 éve rendre itthon legyártat 1,3 millió adag influenza elleni oltást, amit térítésmentesen tesz hozzáférhetővé a rizikócsoportokba tartozóknak a háziorvosoknál. Ennek jellemzően csak a fele szokott elfogyni, de tavaly a háziorvosoknak kiosztott 1,4 millió adagból 1,244 millió adag gazdára talált.

Csakhogy míg tavaly nem volt influenzajárvány, idén kifejezetten erős lehet. Ócsai Lajos, az egykori ÁNTSZ járványügyi főosztályvezetője a lap megkeresésére arról beszélt,

a járványügyi matematikusok előrejelzése szerint az eddig szokásosnál 50 százalékkal több influenza szerű megbetegedés várható az idei szezonban.

Az okok közt említette a maszkhasználatot, hogy nincsenek a légúti cseppfertőzést akadályozó járványügyi intézkedések sem, és a szervezet természetes ráfertőződéséből is kimaradt egy év. Így várható, hogy a tavalyinál erősebb lehet az érdeklődés az influenza-elleni védőoltások iránt.

Ahhoz, hogy ne legyen influenza okozta többlethalálozás, legalább az összes idős és krónikus beteget be kellene oltani. A jó hír, teszik hozzá a cikkben, hogy az állam által biztosított 1,3 millió adagon felül ismét elérhető lesz október végétől a patikákban recept ellenében a Vaxigrip Tetra, a Sanofi-Aventis Zrt. vakcinája. Ebből a gyártó mintegy 200 000 adagot szállít a patikáknak.

Mindeközben Falus András Széchenyi-díjas immunológus, egyetemi tanár, az MTA tagja arról beszélt, ha nem teszik kötelezővé a maszk használatát, vagy nem sikerül gyorsan elérni még másfél millió ember beoltását, akkor súlyos problémák lesznek. Mint egy hete az Élet és Irodalomban megjelent írásában is jelezte,

a hatalom kitart azon álláspontja mellett, hogy a maszkok nem nyújtanak védelmet és nem rendeli el azok kötelező viselését, közvetlen bűnös felelőssége van több ezer honfitársunk haláláért!

Idézte a mesterséges intelligenciával operáló Institute for Health Mertrics and Evaluation (IHME) magyarországi adatait is, miszerint a jelenlegi 30567 haláleset kötelező maszkviselés mellett január elsejére 30937-re nőne. Ha viszont nem lesz kötelező maszkviselés úgy ez a szám 36429-re emelkedhet. Ez azt jelenti, hogy néhány száz helyett több mint hatezer embert veszíthetnek el a magyar családok - foglalta össze az információkat a 24.hu.

