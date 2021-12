Ezek a tél slágergyümölcsei: csak óvatosan fogyaszd, ezt sokan nem tudják róluk

Amikor télen a hazai gyümölcsök vitamintartalma a tárolás folyamán lassan csökken, a citrusfélék - a citrom és narancs - még dúskálnak a vitaminokban. Nem beszélve arról, hogy számos jótékony hatással bírnak:

A narancsban alig van kalória, energiahordozója egy kevés szőlő- és gyümölcscukor, ezért bátran fogyaszthatjuk éhségűzőnek, leve és rostjai jól telítenek, üdítenek, a szomjat is oltják. A vegetáriánusoknak, akik nem fogyasztanak állati fehérjét, ajánlott beépíteni az étrendjükbe a narancsot, mivel a nagy adag C-vitamin elősegíti a növényi eredetű vas fölvételét. Továbbá antioxidánsai, a flavonok és a karotinok, az antociánok, valamint a limonén rákmegelőző és rákellenes hatásúak. Fitoösztrogénjei nőgyógyászati panaszokat enyhíthetnek, de nem szabad megfeledkezni vírus- és baktériumellenes hatásáról sem. A narancs segíthet fertőzések alkalmával, mivel a benne lévő természetes antibiotikus hatású anyagok egyben fájdalomcsillapítók is.

A citromban található C-vitamin, vagy aszkorbinsav, fontos szerepet tölt be azimmunrendszerműködésében azáltal, hogy stimulálja a fehérvérsejtek képződését, egyben védi is az antivirális anyagokat termelő immunsejteket. Ezen felül antioxidánsként a káros szabad gyökök megkötésével is hozzájárul egészségünk hosszú távú megőrzéséhez. Az összes gyümölcs közül a citrom és a lime rendelkezik a legtöbb citromsavval, ami igen előnyös a vesekövek elleni küzdelemben. Az enyhén savas kémhatású vegyület gátolja a kövesedést, illetve a már kialakult apróbb kövek lebontását is támogatja.

Megrengett a globális citruspiac

Mivel hazánkban nem termesztenek citrusokat, így a termény külföldről kerül a magyar boltokba. A klímaváltozás viszotn globális probléma, világszerte problémákat okoz a termelőknek. Így nem meglepő, hogy főként a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak köszönhetően a citrusok termelésében és feldolgozásában jelentős visszaesés várható az elmúlt év becslései alapján.

A narancs globális termelése várhatóan 7,8 tonnát csökken (46,1 millió tonnára). A visszaesés fő oka a kedvezőtlen időjárás Brazíliában (-19%) és Mexikóban (-45%). Ennek következtében a fogyasztás, a feldolgozásra szánt gyümölcs és a friss export mennyisége szintén alacsonyabb lesz. Ezzel párhuzamosan a globális narancslé-előállítás az előrejelzések alapján 23%-al, 1,6 millió tonnára fog mérséklődni. A narancslé-fogyasztás várhatóan továbbra is egyenletes marad, habár a globális kereskedelem némileg alacsonyabb lesz.

A mandarin globális termelése várhatóan 400 000 tonnával esik vissza (31,6 millió tonnára). Az Európai Unióban, Marokkóban, Törökországban és az Egyesült Államokban tapasztalható csökkenést a kínai termelés emelkedése némileg ellensúlyozhatja. Az alacsonyabb készletek miatt a termelés és az export egyaránt visszaeshet.

A Mexikóban és az Egyesült Államokban tapasztalt kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a globális grépfrút-termelés, becslések szerint, 6,7 millió tonnára csökkenhet. A fogyasztás várhatóan enyhén mérséklődik, míg törökországi növekedésnek köszönhetően az export magasabb lesz.

A globális citrom- és limetermelés 975 000 tonna visszaesés mellett 7,6 millióra csökken az Argentínában, az Európai Unióban, Mexikóban, Törökországban és az Egyesült Államokban tapasztalható elmaradások következtében. A rendelkezésre álló készletek apadásával a fogyasztás, a feldolgozásra szánt gyümölcs és az export mennyisége egyaránt csökken.

Érdemes szétnézni több boltban is vásárlás előtt

Mivel a termesztési eredmények romlottak, így ez befolyásolja az árakat is. Ennek fejében körbenéztünk a nagyobb áruházak kínálatában, mennyibe kerül most egy kiló, a legkedveltebb citrusokból. Ennek mentén láthatjuk, hogy

a Tesco online kínálatában 599 Ft/kg áron vehetünk narancsot, 599 Ft/kg áron citromot, 369 Ft/kg áron pedig mandarint.

A Sparban már 329 Ft/kg áron is vehetünk narancsot, 599 Ft/kg áron citromot és mandarint.

A Lidl kedvező áron kínálja a narancsot, 289 Ft/kg-ért. A bio citromot pedig 379 Ft/kg áron.

Az Auchan online shopjában narancsot már 288 Ft/kg áron is találunk, citromot 269 Ft/kg áron, mandarint pedig 250 Ft/kg áron.

Érdemes tehát több bolt kínálatát is megnézni vásárlás előtt, így láthatjuk, hogy mit és hol érdemesebb megvásárolni. Ez pedig nem mindegy az ünnepi időszakban, amikor a legtöbben spórolnának is, de meg is vásárolnák kedvenc termékeiket.

Erre figyelj vásárlás során!

Kevesen tudják, hogy a távoli termőhelyekről hozzánk kerülő gyümölcsök (dél-Európa, a Közel-Kelet, vagy pl. Kína) a 2-3 napos szállítás során megromlanának, ha a leszedés után nem végeznének rajtuk felületkezelést, és nem látnák el felületüket a kiszáradást gátló védőréteggel.

Ahogy arra a Nébih szakemberei felhívták a figyelmet: ezeknél a gyümölcsöknél a külső felületkezelés engedélyezett gombaölő hatású növényvédő-szerek (például a gombaölő hatású ortofenilfenol, imazilil, tiabendazol, stb.) felhasználásával és viaszbevonással történik, de előfordul, hogy növényvédő-szer nélkül, csak viaszréteggel vonják be a gyümölcsöt. A viaszréteg lehet mesterséges vagy természetes viasz, az utóbbi általában méhviasz alapú. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a Magyarországon forgalmazott friss citrusfélék héja biztosan viaszolt.

Szakértők szerint azt, hogy a gyümölcs csak viasz védőréteggel bevont, vagy mellette növényvédő-szerrel is kezelték-e, a termék címkéjén, vagy az üzletben a hozzá kapcsolódó feliraton, molinón – még a lédig gyümölcsök esetében is! - fel kell tüntetni! Ugyanígy azt is közölni kell a vásárlóval, ha a héj fogyasztásra alkalmatlan, mivel a növényvédő-szer a héj illóolajához kötődik és a viaszbevonás miatt később már nem lesz lemosható. Ha a felületkezelésre vonatkozó jelölés nem egyértelmű, javasolt körültekintően eljárni, és a héjat fogyasztásra alkalmatlannak tekinteni.



A hivatal munkatársai erre péládkat is mutattak:

A gombaölő-szerrel biztosan nem kezelt a bio-citrom/narancs stb., aminek a feliratozására jó példa az alábbi:

Forrás: Nébih

Forrás: Nébih

De mutattak példát arra is, hogy néz ki a felületkezelt, helyesen feliratozott gyümölcs címkéje:

Forrás: Nébih

Ennek fejében érdemes teház minden esetben megnézni a címkéket, matricákat is a boltokban és a polcokon! Az üzletekben található aszalt, vagy kandírozott citrushéj készítmények csak felületkezelés nélküli gyümölcsből készülhetnek, ezért süteményeknél javasolt a friss reszelt héj helyett ezek használata. A termék címkéjének ellenőrzésével győződhetünk meg a gombaölőszer mentességről.

Címlapkép: Getty Images