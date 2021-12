Egyetlen cseppje életeket olthat ki: ezeken a töltőállomásokon leadható a káros anyag

A karácsony a családi összejövetelek és a közös sütés-főzés ideje, még akkor is, ha most csak szűkebb körben tudunk ünnepelni. A készülődés során érdemes odafigyelni a használt olaj vagy zsiradék megfelelő tárolására, hiszen akár egyetlen csepp is ezer liter élővizet szennyezhet el. Az ünnepek előtt a MOL ismét a környezettudatosságra és a használt sütőolaj környezetbarát elhelyezésére hívja fel a figyelmet.

A vállalat 2011-ben indította útjára használt sütőolaj-gyűjtő programját, amelynek keretében az elmúlt években több mint 2,8 millió liter (2561 tonna) használt sütőolaj gyűlt össze, és ezzel a lakosság több ezer liter élővizet kímélt meg az elszennyezéstől.

Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat használnak fel. A felhasználás során keletkező használt sütőolaj sorsa azonban csak az üzemi konyháknál, éttermeknél megoldott, ahol szervezetten folyik a hulladék elszállítása és feldolgozása. A háztartásokban használt sütőolaj rendre a lefolyókba vagy a szemétbe kerül. Ez igen káros, hiszen a csővezetékek falára lerakódva a csatorna dugulását okozza, a háztartási szemétbe öntve pedig nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban. Ha a sütőolaj gondatlanságból vagy szándékosan az élővizekbe jut, az még veszélyesebb: tavakban, folyókban a víz felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet.

A háztartásokban használt sütőolaj környezetbarát tárolására teremtett ideális megoldást a MOL, amikor országszerte több mint 350 töltőállomásán helyezett ki gyűjtőtartályokat, így a lakosság egyszerűen, gyorsan, környezetbarát módon „szabadulhat meg” a használt étolajtól.

A kezdeményezés tökéletesen beleillik a MOL hosszútávú vállalati stratégiájába, hiszen az összegyűjtött étolajból bioüzemanyag készül a Rossi Biofuel komáromi üzemében. Ezúton is arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogy az ünnepek után térjen be töltőállomásainkra, hiszen a nálunk leadott használt sütőolajból nem veszélyes hulladék, hanem környezetbarát termék lesz

- mondta Bakos Piroska, a MOL Magyarország szóvivője.

A számok magukért beszélnek, hiszen 2011-től kezdve több mint 2,8 millió liter (2561 tonna) használt sütőolaj gyűlt össze a MOL töltőállomásain. A környezettudatosság Pest megyében a legjellemzőbb: a lakosok 1055 tonna használt sütőolajat gyűjtöttek össze. A képzeletbeli dobogó második helyezettje Győr-Moson-Sopron 149 tonnával, a harmadik helyezett pedig Veszprém megye 114 tonnányi összegyűlt használt sütőolajjal.

A legközelebbi használt sütőolajat átvevő töltőállomások listája megtalálható a töltőállomás keresőn.

