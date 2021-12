Elárulta a dietetikus: így kerülhető el a karácsonyi elhízás, és még spórolhatunk is vele

Az inflációnak köszönhetően a karácsonyi menü minden eleme drágult, de ez sem tartja vissza a magyar családokat attól, hogy büntetlenül élvezzék az ünnepi falatokat. Ilyenkor sokan akár napi többször is leülnek enni, a látogatások alkalmával több sütemény is elfogy, amelyet gyakran üdítők és alkohol kísér. Sokan túleszik magukat, rengeteg ételt ki is dobunk, éppen ezért a Pénzcentrum Szarka Dorottya dietetikust kérdezte arról, hogy mivel lehet a karácsonyt egészségtudatosabbá tenni.

Az ünnepkört illik élvezni, és a reformálás nem jelenti azt, hogy minden klasszikust át kell variálnunk. Inkább a szemléleten kell változtatni, élvezzük a karácsonyi falatokat, ne ilyenkor diétázzunk, de legyünk tudatosak. Ez a tudatosság már a vásárláskor is megjelenhet, hiszen a túlfogyasztás, pontosabban a “túlvásárlás” már itt elkezdődik.

- mondta Szarka Dorottya, aki hozzátette, hogy a tudatosság már a vásárlásnál, amolyan nulladik pontként megkezdődhet, és a menütervezésnél folytatódhat. Rengeteg élelmiszerhulladékot termelünk, gyakran alapanyagot is ki kell dobnunk, felhasználatlanul, és bár csökkenő ez a tendencia, még mindig sok étel kerül a szemétbe.

Az élelmiszerhulladék-termelés mérséklését kezdhetjük azzal, hogy kisebb adagokat készítünk, ezzel egyébként a túlevést is elkerülhetjük, hiszen ha nem egy nagy kondérral főzünk, úgy nem is érezzük a szükségességét annak, hogy mindent megegyünk.

Címlapkép: Getty Images