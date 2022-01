Nem bukunk el, ha ezeket betartjuk: tippjeinkkel sikerülhet az újévi fogadalom

Az elmúlt évek alatt, a covid kirobbanása óta mindannyiunk számára fontosabbá vált az egészségünk. Nemcsak a betegségek elkerülése a lényeges, hanem ahogy a WHO is fogalmaz: a teljes fizikai, szellemi, és szociális jóllét az egészség. Hazánkban az egyik leggyakoribb egészséget érintő probléma valójában maga az elhízás.

Az emberek jó része megfogad egyet s mást az új évben, általában egy szebb, jobb, boldogabb, egészségesebb élet reményében. Noha ezeket a döntéseket könnyű meghozni, az ilyenkor tett fogadalmak leggyakoribb ismérve, hogy nem tartjuk be őket. A képzeletbeli listát a statisztikák szerint a testmozgással kapcsolatos ígéretek vezetik, ám a szilveszteri ígéretek mintegy 90 százalékát nem tartjuk be és februárban már teljesen elfogy a lelkesedés is. De mit lehet tenni?

Bontsuk fel a célokat apró lépésekre

Fontosak a nagy célok, de még fontosabb, hogy akarjuk is megvalósítani azokat. Bontsuk a célunkat apróbb lépésekre! Ismerjük el a legkisebb előre lépéseinket, és ne adjuk fel!

Ahogy arra számos tanulmány rámutat, nem kell drága felszereléseket vagy edzőtermi bérleteket vásárolnunk ahhoz, hogy a testmozgást az életünk szerves részévé tegyük. Emellett azt is megerősítik, hogy aki elkezd rendszeresen mozogni, szinte azonnal megérzi az ebből fakadó előnyöket, ami segíti fenntartani a szokás kialakítását. A szakemberek szerint az első lépés egyszerű: csak egy kis mennyiségű mozgást adjunk hozzá a mindennapi rutinhoz.

Azt látjuk, hogy az újévi fogadalmak száma évről évre csökken. Belátjuk, hogy egész évben a sok munka, és rohanás közepette nem tudjuk magunkat egyetlen fogadalomhoz tartani. De a valós életcélokra érdemes több időt szánni. S mi más lenne fontosabb az egészségünk megőrzésénél

- mondta Stubán Dominik, az iGym egyik alapítója.

A magyar fiatalok által fejlesztett online edzőplatform nem csak abban nyújt segítséget, hogy profi szakértők segítségével mozoghassunk otthonról. Elérhető áron kívánnak minél szélesebb körű edzésformákat rendelkezésre bocsátani.

A rendszeresség a kulcs

A lényeg a rendszeresség. Akár a legkisebb energia és időbefektetés is megtérül, amikor sportolásról beszélünk. A fizikai aktivitás növeli a szellemi aktivitásunkat, jobban érezzük magunkat a bőrünkben tőle, ezen pozitív hatások tudatosításával, a rendszeres sport tevékenységgel tudjuk a nagyobb céljainkat is elérni. Életmódváltásra van szükségünk, ilyen esetekben nem érdemes sos megoldásokat keresni

- állítja az iGym társalapítója.

Dominik arról is beszélt, hogy a magyar fejlesztésű online edzésplatformon a különféle mozgásformák bármikor elérhetőek és visszanézhetőek, az év első felében pedig különleges promóciókkal is készülnek, hogy segítsenek megtartani a testmozgással kapcsolatos újévi fogadalmakat. Az első egy hét mindenkinek ingyenes, ráadásul a videók első 5 percébe ingyenesen bárki bele is kukkanthat, hogy megtalálja a számára ideális edzőt és edzőtípust.

Címlapkép: Getty Images