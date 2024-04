Ezt sokan elhibázzák a leandernél: egész nyáron át virágzik, ha megfogadod a sztárkertész pár tanácsát

Rég láttunk ilyen verőfényes és nyárias tavaszt! Ha te is benépesítenéd a kerted színpompás leanderekkel, akkor eláruljuk, hogyan érheted el, hogy egész nyáron át ontsák majd a virágaikat. Még nem késtél el a metszéssel vagy a kinti ültetéssel! Gondozása is viszonylag egyszerű, de pár praktikát azért érdemes megfogadni… - erről is mesélt a HelloVidéknek Kósa Dániel kertészmérnök.

A mediterrán területek jellemző növényei a leanderek, amelyek mérgezőek, de egyben gyönyörűek is. Széles körben elterjedt dísznövények, a Földközi-tengertől, Indiáig mindenhol megtalálhatóak. Különböző színekben pompáznak, hatalmasra meg tudnak nőni. Szerencsére egy viszonylag könnyen tartható növényről van szó, de érdemes odafigyelni arra, hogy mindig igyekezzünk a lehető legoptimálisabb körülményeket megteremteni számukra. Morfológiája eltérő lehet a nemesítések miatt, magasságuk elérheti a 1.5- 3 métert is. Fás szárú, örökzöld cserje, levelei hosszúkásak vastagok, sötétzöldek hármasával állnak a száron. Virágai szimpla vagy teltek is lehetnek, ez fajtajelleg, május végétől június elejétől virágoznak, színük pedig változatos, fehértől a bordóig rengeteg árnyalatban létezik. Termése hüvelytermés. Gyökérzete erős mélyre hatoló, így a szárazságnak jól ellenáll - mesélte a HelloVidéknek Kósa Dániel kertészmérnök. A leander talajban nem válogat, legjobban a meszes kötött talajokon fejlődik. Kevés öntözést igényel, ettől függetlenül a nagyobb mennyiségű öntözést nagy zöldhozammal hálálja meg. A fagyokra viszont érzékeny, teleltetésre van szükség ott ahol tartós fagyok vannak. Termesztők elmondása szerint, bizonyos fajták -3, -5 Celsius fokig tűrik a hideget, ha az nem tartósan van jelen. Napos meleg helyeken érzik magukat jól, hetente célszerű tápoldatozni a fejlődési és virágzási időszakban. A tápoldat összetételében Nitrogén, Foszfor túlsúlyos célszerű de nem feltétel. A nitrogén fokozásával a növekedést, a foszforéval pedig a virágzást lehet serkenteni. - közölte a kertészmérnök, ki azt is hozzátette, hogy teleltetni +5-10 Celsius között kell, minimális fénnyel. Garázs sem kell, lakásban is tudod teleltetni A teleltetés elkezdése előtt fel kell készíteni a növényeket, így a tápoldatozást csökkenteni szükséges, ezt már szeptemberben el lehet kezdeni, egészen a teljes befejezésig: Az öntözést is csökkenteni kell, de egy minimális öntözésre szüksége van a növényeknek teleltetés alatt is. Metszeni lehet, de nem szükséges, viszont érdemes lemosni a leveleit, szárait, ugyanis ezzel a kártevők jelentős részét le tudjuk mosni róla. Mielőtt bevinnénk a teleltetés helyére, hagyjuk megszáradni. Teleltetés alatt lehetőleg szellőztessünk, a friss levegő jót tesz a növényeknek, valamint folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a kártevők meglepték-e. A szakember még arra is figyelmeztetett, hogy főleg a száraz levegőtlen helyeken szaporodhatnak el a takácsatkák és pajzstetvek. Ezek ellen lehet vegyszeresen is védekezni, viszont lehetőség van a mechanikus védekezésre, ekkor szappanos vízzel és ronggyal áttörölgethetjük a levelek fonákját. Ha nagyon magas a páratartalom, akkor a gombák veszélye nőhet meg, így ügyeljünk a megfelelő hely kiválasztására. Mi a teendőnk tavasszal, teleltetés után? Teleltetés után tavasszal szépen fokozatosan kell hozzászoktatni a növényeket a kinti klímához, valamint növelni az öntözővíz mennyiségét lassan emelve a tápoldat mennyiségét is. Tavasszal szükség lehet metszésre, ekkor az elhalt részeket metsszük vissza az élő részig, valamint ha kell ritkítsuk meg a lombozatát. Ahogy Kósa Dániel elmondta, mindig ügyeljünk rá, hogy a virágrügyek a hajtások végén vannak, tehát ne a hajtások végeit csípjük vissza, akkor nem fog virágozni. Ifjító metszésnél az egész ágat metsszük vissza 15 centiméteres nagyságra, így új hajtások törnek majd elő. Időnként érdemes átültetni! Átültetés akkor szükséges, ha a cserepet teljesen benőtte a gyökérzet, ekkor válasszunk egy nagyobb cserepet, és egy éles kés segítségével minimálisan faragjuk körbe a földlabdát. Ha megritkítjuk a gyökeret, akkor szükség van a lombozat visszanyírására is, ekkor mintha ifjítanánk 15 centire vágjuk vissza az erősebb hajtásokat, hogy a lombozat 2/3-a maradjon meg. Ültetéshez használjunk jó minőségű talajt, de ügyeljünk, hogy a tőzeges talaj savanyú kémhatású, és a leanderek a meszes kötött talajokon érzik jól magukat. Egy kis hamu jó szolgálatot tehet hogy lúgosítsuk a közeget. Az átültetés után a nitrogén és foszfor túlsúlyos tápoldatot adagoljuk nekik a tenyészidőszak alatt. Szóljunk még a növényvédelemről A leanderek növényvédelme nem feltétlen bonyolult, de odafigyelést igényel. Gyakran nem is fertőzéssel van dolgunk, hanem egyszerűen csak hiánytünete van a növénynek, erre oda kell figyelni! A kártevői főleg a pajzstetvek, levéltetvek, takácsatkák, ellenük rovarölő permettel lehet védekezni. 2-3 hetente lehet ismételni a kezeléseket, és két kezelés után egy másik hatóanyagú szerrel szükséges a kezelés, hogy a rezisztencia ne alakuljon ki. A kártevők terjeszthetnek betegségeket, amelyeket össze lehet keverni a vízhiányos állapottal. Ez a kórokozó felelős a levélperzselődésért. Meleg párás időben a gombák is fertőznek, ellenük egy menetben a rovarölővel megelőző kezelés javasolt. A leanderek nagy ellensége a leanderrák, melyet egy baktérium okoz. Ez ellen a betegség ellen sajnos teljes gyógymód nincs, viszont rendszeres rezes gombaölővel való kezeléssel megelőzhető, vagy ha már jelen van akkor metszéssel kombinálva szinten tartható - tanácsolta Kósa Dániel. Íme néhány tipp, amire érdemes odafigyelni, ha leandert vásárolnánk Leandervásárláskor több szempontot is érdemes figyelembe venni a növény egészséges növekedése és szép virágzása érdekében. Íme néhány tipp, amire érdemes odafigyelni: Egészséges növény: Válasszunk életerős, betegségmentes növényt. Kerüljük a sárga vagy elszáradt levelekkel rendelkező példányokat. Gyökérzet: Ellenőrizzük a gyökérzetet, hogy az egészséges és jól fejlett-e. A túl szorosan csomagolt gyökerek jelezhetik, hogy a növénynek több helyre van szüksége. Levelek: A leveleknek sötétzöldeknek és épeknek kell lenniük. A foltos vagy sérült levelek betegségre utalhatnak. Virágok: Ha lehetséges, válasszunk olyan növényt, amely már virágzik, így biztosak lehetünk a kívánt színben és formában. Növény mérete: Figyeljünk a növény méretére és arra, hogy mennyi hely áll rendelkezésünkre otthon a neveléséhez. Talaj és edény: Győződjünk meg arról, hogy a növényhez megfelelő méretű és jó vízelvezetésű edényt választunk, valamint tápanyagban gazdag talajt biztosítunk számára. Leanderek ára 2024-ben az online webáruházakban: Télálló leander (Nerium oleander 'Villa Romaine') : (15 -25 cm) : 4 650 Ft

Leander 30 cm-es cserépben: 16.000 Ft

Leander (160-170 cm magas): 25 000 Ft

Leander fa (3-3,5 méter magas): 95.000 Ft Mi magunk is szaporíthatjuk! Szaporítani a félfás részeit lehet hajtatással, ami azt jelenti, hogy a levágott vesszőket vízbe állítva tudjuk gyökereztetni. Meleg napos helyen gyökerezik a legjobban. Amikor szedjük a hajtásokat ügyeljünk, hogy a levelek felületének 2/3át vágjuk le, így csökkenthető a párologtatás, tehát nem száradnak ki a vesszők. Amikor gyökeret eresztett, akkor óvatosan ültessük tápanyagdús, de laza talajba, óvatosan tömörítve, hogy ne szakítsuk le a friss gyökereket. Meleg napos viszonylag páradús helyre kell tenni őket - – tanácsolta a HelloVidék olvasóinak Kósa Dániel. Figyelem, a leander (Nerium oleander) valóban mérgező növény! Minden része tartalmaz olyan toxikus anyagokat, mint az oleandrin és a neandrin, amelyek az emberekre és állatokra is mérgezőek lehetnek. Ezek a vegyületek a növény természetes védelmi mechanizmusai, de kis dózisban gyógyszerként is használhatók, például a szív erősítésére és az ekcéma kezelésére. Azonban a leander íze nagyon keserű, ezért általában nem jelent veszélyt a gyermekekre vagy háziállatokra, mivel valószínűtlen, hogy nagy mennyiségben fogyasztanák.



A leander mérgezés tünetei közé tartozhat a hányinger, hányás, hasi fájdalom és hasmenés. Ha bármilyen mérgezés gyanúja merül fel, azonnal orvosi segítséget kell kérni. A leanderrel való bánásmód során mindig legyünk óvatosak, és kerüljük a növény minden részének elfogyasztását. Címlapkép: Getty Images