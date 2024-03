Így szabadulj meg a hangyáktól örökre 6 lépésben: tuti biztos házi praktika, ami működik

A tavasz beköszöntével lassan a természet is újra ébredezni kezd, aminek sokan örülnek. Ám idővel megjelenhetnek olyan hívatlan vendégek is az otthonunkban, amik sok bosszúságot okozhatnak főleg a konyhánkban. Annak ellenére, hogy a hangyák szorgos, és hasznos állatok, igencsak kellemetlen látvány tudnak nyújtani, ha megjelennek a lakásunkban. Ha nem szeretnénk vegyszerek után nyúlni, akkor érdemes szem előtt tartani pár egyszerű praktikát, amivel távol tudjuk tartani a betolakodókat környezetvédő módon is. Természetesen az is igaz, hogy nem mindenkinek van ideje arra, hogy saját maga űzze ki a nemkívánatos vendégeket. Szerencsére manapság már rengeteg hazai vállalkozás van, amelyekek rovarírtással foglalkoznak. De vajon mennyibe kerül manapság egy komplett hangyaírtás? Ennek jártunk utána.

Általánosságba véve megoszlanak a vélemények arról, hogy a hangyák hasznos élőlények-e vagy sem. Ha pusztán csak a természetben betöltött szerepükről van szó, akkor igenis hasznos állatok, hiszen a ragadozó hangyafajok nagy mennyiségű kártékony rovart pusztítanak el. Ezzel szemben a kertekben lévő jelenlétük már jóval nagyobb problémát képes okozni a növényeink között.

Ugyanez a helyzet a lakásban is, ahol, ha nem figyelünk kellőképp a tisztaságra, vagy netán ételmaradék kerül a padlóra, akkor pillanatok alatt megérkezhetnek a nemkívánatos vendégek. A hangyák higiéniai szempontból kifejezetten veszélyesek lehetnek, mivel testükön különböző baktériumok tenyésznek, ezekkel élelmiszereinket is megfertőzhetik.

Ahhoz, hogy mindig rend legyen a konyhában, érdemes étkezés után felsöpörni, hogy ne maradjon morzsa a padlón, a dolgozófelületeket, elmosogatni, gyakran felmosni a konyhát, ellenőrizni, hogy minden kint tartott élelmiszer jól le legyen zárva. Ám sajnos ezek ellenére is előfordulhat, hogy meglátogatnak a hangyák. Ilyenkor pedig fel kell készülni a legrosszabbra.

A legtöbb embernek első blikkre a különböző hangyaírtó vegyszerek jutnak eszébe, ám akiknek házi kedvencei vannak, azoknak érdemes inkább más megoldást keresnie legfőképp azért, hogy még a háziállataink még véletlenül se kerüljenek kapcsolatba ezekkel a szerekkel. De vajon melyek azok az egyszerű praktikák, amelyekkel felvehetjük a harcot a betolakodók ellen?

Illóolajok

A hangyák kerülik az erős illatokat, legyen szó fahéjról, vagy citromreszelékekről is. A hangyák ellen készíthetünk házilag ecetes pray-t is, amellyel lefújhatjuk a betolakodókat. Jó választás lehet még menta, teafa, levendula is, de még a zsája.

Só

A só hihetetlenül sokoldalú tulajdonságokkal bír, nemcsak, hogy jó ételízesítő, de még télen is nagyon hasznos a jeges utakkal szemben. Ugyanúgy jó megoldás lehet a hangyák elleni védekezésben is. Ha felbukkannak a hangyák otthununkban jó megoldás lehet sót önteni arra az ösvényre, ahonnan jöttek.

Citrom

A citrom hasonlóan az ecethez is nagyon hasznos, már csak azért is mert a csótányok elleni védekezéshez is jó választás. Ha erre a megoldásra adnánk a fejünket, akkor először is citromlével kell átmosni a kritikus területet. Jó megoldás lehet még, ha a citromhéjat is felhasználjuk, és a sarkokba helyezzük, mivel így egy darabig távol tudjuk tartani hangyákat.

Fokhagyma

Ha hihetünk a legendáknak, akkor a fokhagyma nemcsak a vámpírokat tarthatja távol, hanem az ízeltlábuakat is, mivel ha megérzik a fokhagyma illatát azonnal tisztes távolságba menekülnek.

Először is bontsuk meg a fokhagymát, és hasonlóan a citromhoz érdemes a lakásunk, vagy házunk egyes sarkaiba elhelyezni. A vegyszerekhez hasonlóan azonban ennek a megoldásnak is megvan a saját maga hátránya. A fokhagymának megvan ugyanis az a kellemetlen illata, ami sokak számára kellemetlen lehet.

Borsmenta

A menta illata nagyon hamar menekülésre késztetheti a kis ízeltlábúakat. A szárított mentalevél darabkákkal is ugyanazt a hatást érhetjük el, de ha cserépben mentát nevelünk a teraszon vagy az ablakban, jó eséllyel arra a helyre nem mennek többet a hangyák.

Növényvédő szerek

A peszticidek (növényvédőszerek) alkalmazásának célja a növények, termények védelme és a kártevőkkel szembeni védelem. A peszticidek olyan anyagok és annak keverékei, melyek alkalmazásának a célja a növények, termények védelme, és a károsító élőlények távol tartása. Felhasználásuk szerint megkülönböztetünk herbicideket (gyomirtó szer), fungicideket (gombaölő szer), inszekticideket (rovarölő szer).

Ugyanakkor rendkívül veszélyes vegyszerről van szó, ezért mielőtt elkezdjük használni nagyon pontosan olvassuk el a használati útmutatóban foglaltakat, és semmi esetre se engedjük közel házi kedvencünket, gyerekeinket, de más családtagjainkat se a lefújt zónához. Amikor a hangyák elfogyasztják a méreganyaggal átitatott csalit, visszamennek a fészkükbe, ahol megetetik a többi társukat is.

Egykét nap elteltével azonban amikor a toxin eléri már a halálos koncentrációját, akkor pillanatok alatt összeomlanak ezek a hangyatelepek. A familyhandymannek nyilatkozó szakértő szerint bár ezek a szerek nem veszélyesek az emberre, és a házi kedvenceinkre érdemes szigorúan betartani pontról-pontra az utasításokat, ha lehet kerüljük a bőrrel való érintkezést, és még véletlenül se lélegezzük be.

Borsós ára van a rovarírtásnak

Természetesen az is igaz, hogy nem mindenkinek van ideje arra, hogy saját maga űzze ki a nemkívánatos vendégeket. Szerencsére manapság már se szer se száma a különböző rovarírtó vállalkozásoknak idehaza. Ugyanakkor az is igaz, hogy bár valóban kényelmes megoldás lehet, sok esetben mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. A díjszabás ára függhet:

terület nagyságától,

a fertőzöttség mértékétől,

az irtásra váró terület távolságától és

számítanak a környezeti tényezők is

Lapunk pár perc keresgélés után több olyan rovartírtó szolgáltatást nyújtó vállalkozást talált, amelyek különböző területeken, és különböző rovarok esetében nyújthatnak kapaszkodót.

Az ilyen vállalkozások díjszabásai ugyanakkor nem olcsók, a HelloVidék által szemügyre vett cégek közül az egyik négyzetméteralapú díjszabás alapján tűnteti fel a rovarírtás teljes árait. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy 50-59 négyzetméteres lakás esetében a hangyaírtás 16.500 forintba kerül. Ha viszont már egy 180-209 négyzetméteres házról van szó, akkor már mélyen a zsebünkbe nyúlhatunk, ez esetben ugyanis 26.600 forintot kell fizetnünk.

Egy másik cégnél is hasonló árakkal találkoztunk. Bár budapesti székhelyű vállalatról van szó, az egész országra kiterjedően vállalnak rovarírtást. Mint írják, a komplett díj a permetezést is tartalmazza, valamint azt is hozzáteszik, hogy kizárólag engedélyköteles, az adott kártevőre alkalmazható Magyarországon és az Európai Unióban engedélyezett irtószereket használnak.

Ami az egyes árakat illeti, itt is különböző díjszabásokkal kell számolnunk, attól függően, hogy mekkora lakással, vagy házzal rendelkezünk:

0-40 m²

15.000 Ft

41-80 m²

18.000 Ft

81-100 m²

20.000 Ft

Hangyák Magyarországon A világon több, mint 12 000 hangya faj él, melyből 74 faj fordul elő Magyarországon. A rengeteg faj közül öt darabot lehet kiemelni, amelyek szinte minden ház közvetlen környezetében megtalálható. A Házi hangya, a Gyepi hangya, a Fekete hangya, a Fáraó hangya és végül a Faodvasító lóhangya. Telepes állatok lévén hazánkban egyedileg egyetlen hangya sem védett, viszont védettek a növényi törmelékből fészket építő vöröshangyafajok fészkei. Ezek eszmei értéke 2022-ben egységesen 50 000 Ft/boly.

Címlapkép: Getty Images