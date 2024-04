Ezt minden kerttulajdonosnak tudnia kell: ezzel örökre elfelejtheted az ásást, kapálást és a gyomlálást

A tavasz beköszöntével ismét egyre többen kezdik el a kerti munkákat, azért, hogy újra csodálatossá varázsolják környezetüket. A kert szempontjából az egyik legnehezebb kérdés a megfelelő talajtakaró megválasztása. A talaj megfelelő ápolása létfontosságú, mivel nagyban befolyásolja azt, hogy milyen lesz a zöldségtermés. A HelloVidék most összeszedett négy olyan talajművelő módszert, ami nemcsak, hogy kiváló tápláló erőt nyújt, hanem még a fagytól, és a különböző gyomoktól is megvédi a növényeinket, és mindamellett szabályozza a talaj hőmérsékletét is. Lássuk őket!

Mulcsolás Mulcsolásnak azt nevezzük, mikor növényeink köré olyan anyagot szórunk, mely elbomlása után humusz jön létre. Mulcsolással megakadályozható a gyomnövények kifejlődése, a humusz pedig segíti a növények vízháztartását és javítja a talaj minőségét is. A talajtakarók anyagok gyűjtőnevén ismert mulcsnak sokféle fajtája ismert, azonban funkcióját tekintve egyik se különbözik a másiktól. A mulcsnak számos előnye van, a nyári kánikulában remek választás lehet a mulcsozás, mivel megakadályozza a párolgást a talaj felszínén. A kellően vastag mulcsréteg jól szabályozza a termőtalaj hőmérsékletét. Fiatal összetevőivel nem fojtja meg a fiatal növényeket, a nyár végére pedig lebomlik. Télen védi a növényeid gyökereit a fagytól. Ha takarva van a talaj, nem lesznek sárosak a növények és tiszták maradnak a termések. Ezért a gombabetegségek is kevésbé fenyegetik őket. A mulcs díszítőelemnek sem utolsó, gyönyörű díszkaviccsal pompásan néz ki otthonunkban. Árak Mr.Garden fenyőmulch (70l) (Praktiker) 2.499 Ft / darab CMI fenyőmulcs durva 1 x 50 l (OBI) 1.999 Ft / darab GARDOL - színes mulcs (50L, piros) Bauhaus 2 990 Ft/tasak Komposzt A komposzt kiváló talajtakarót képez, amelynek segítségével tápanyagokban gazdag, megfelelő mennyiségű nedvességet biztosít a talaj számára. A komposzt egy szerves anyagokból, zöldhulladékból természetes korhadás-szerű bomlás által keletke igazi zöldhulladék, hiszen amellett, hogy segíthet a házi hulladék mennyiségének csökkentésében, a mesterséges talajjavító szereket is kiválthatjuk. Jó komposztanyagot lehet készíteni lekaszált fűből, lehullott levelekből. A kipréselt, sőt a kifőzött szőlőtörköly is alkalmas a komposzt gazdagítására. Ide kerülhet a borsó, a bab, a dinnye szára, az évelő és egynyári virágok ősszel letermelt hajtása, a dinnye és a krumpli héja. Ügyeljünk arra, hogy a komposzthalom kellően nyirkos legyen, olyan mint a kinyomott szivacs. Az egyes rétegeket másfél-két cm vastagon szórjuk meg jó minőségű földdel harminc centiméterenként pedig célszerű 5 cm vastag istállótrágyát tenni. A rendelkezésre álló szerves anyagokat folyamatosan rétegezzük. Az egyes rétegeket tapossuk meg. Az elkészült halmot fűvel, szénával takarjuk. Ha száradna a halom, öntözzük be esővízzel. Ha a környékben bőven van csalán, cickafark, érdemes belőlük levágni és ebből is a halomba tenni. Az új rétegbe mindig tegyünk zöld növényi részeket is Szalma A szalma talajtakarás környezetkímélő, meggátolja a gyomosodást, különösen megfelel erre a célra a lucerna vagy komposztált széna. A gyomosodás elleni védelmet fokozza, ha a talajra a mulcsozás előtt újságpapír réteget terítünk. A szalma megakadályozza a talajeróziót, hűvösen tartja a talajt, csökkenti a párolgást, tartja a nedvességet. Ezáltal az öntözés gyakorisága is csökkenthető. A talajba keverés után a bomlás azonnal megkezdődik. Ha megfelelően végezzük ezt a folyamatot, a talajban elbomló növényi maradványok javítják a talajok szerkezetét és még porózusabbá teszik azt. Kakaóhéj A kakaóhéj népszerű talajtakaró, kerti mulcsként a kakaóhéjat a talaj előkészítésére és a talaj lazítására használják. A kakaóhéjak erősítik a talajt és a növényeket, és teljes természetes műtrágya nitrogénnel, foszforral és káliummal. A kakaóbab héj könnyű, nem fújja el a szél. A kakaóhéj körülbelül 2,5% nitrogént, 1% foszfátot és 3% hamuzsírt tartalmaz. Egyik szint sem túl magas, és minden szerves talajtakaró lassan, idővel lebomlik, anélkül, hogy károsítaná a növényeket, amíg vékony rétegben lerakják őket. A kakaóhéj egyetlen hátulutője, hogy mérgező a kutyák számára, ezért gondos körültekintés igényel. Forrás: familyhandíman.com Címlapkép: Getty Images