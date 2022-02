Fontos szabály élesedett a magyar erdőkben: gigabírságot fizethet, aki megszegi

A meteorológiai tavasz még várat magára, az csak március 21-vel kezdődik, de kétség nem férhet hozzá, hogy az elmúlt hetek melegebb időjárásának köszönhetően éledezik a természet. Már most hóvirág és téltemető borít számos hazai arborétumot. A hóvirág az egyik első hírnök, ráadásul különös szépsége és ártatlan bája igazán szívmelengető. A hóvirágok azonban veszélyben vannak, ezért is, bárhová megyünk, tartsuk mindig szem előtt:

a kis virágokat hagyjuk meg a szemnek, leszakításuk ugyanis komoly bírságot vonhat maga után. A hóvirág ráadásul 2005 óta védett növényünk.

A hóvirág az amarillisz félék egyik legismertebb tagja. Ezt az egyszerű, törékeny kis télvégi virágot valószínűleg már 3000 évvel ezelőtt is ismerték. Hiszen Homérosz eposzában az Odüsszeusznak adott mérget a hóvirágból nyert készítménnyel semlegesítették. A görög mitológiában a hóvirághoz fűződik a Danaidák Ősanyjának, Iónak alakja. A keresztény ikonográfiában pedig Máriát, illetve a remény és az elégtétel szimbólumát ábrázolják hóvirággal.

Hazánkban több faj is képviselteti magát. Őshonos fajként a kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis), de előfordul a pompás hóvirág, a redőslevelű hóvirág és a levantei hóvirág is. Az Alföldön ritkán látható nagy tömegekben, de a hegyekben és dombvidékeken sokfelé megtalálható csoportosan, például az alcsúti Arborétumban, a Balaton mellett Kisberénynél, Zalaegerszeg környékén és szinte az egész Mecsekben vagy a Bakonyban. Igazi látványosság és természetesen csodás illata sem elhanyagolható.

Ugyanakkor fontos újra és újra kihangsúlyozni, hogy TILOS a virágok és a hagymák SZEDÉSE! Komoly pénzbírság illeti a virágszedőt. Minden egyes szál 10 000 Ft pénzbüntetést von maga után. Figyelem: még a kiskertekben sem szabad leszedni a fehér, illatos virágokat!

Miért lett védett, amikor 10 éve még minden utcasarkon árulták?

A védettségének okai prózaiak, a mutatós virág korábban igen nagy népszerűségnek örvendett, természetjárók, és aluljárókban, utcasarkokon árusító nénikék szedték nagy lelkesedéssel, ami ugyan nem szép dolog, de ettől még nem lett volna feltétlen veszélyben a hóvirág.

Az igazi baj az ipari méreteket öltő kitermelés volt, nem egyszer leleményes „vállalkozók” munkagépekkel gyalulták le a termőhelyek földjének felső rétegét, hogy hagymák mázsáit nyerjék ki, melyeket aztán jellemzően exportáltak, elsősorban Hollandiába. A hagymák később többek közt nálunk is kereskedelmi forgalomba kerültek, kiváló minőségű importáruként reklámozva. Fontos mellékzönge, hogy a kitermelők (és persze a túrázók, sétálók is), teljesen logikus módon, a legszebb példányokat emelték ki, így a megmaradt satnyább állomány folytathatta itthon életútját, ennek következtében pedig a gyengébb "minőségű", csúnyább hóvirágok szaporodtak, hasonló utódokat létrehozva. Így minden természetbarát csak örülhet a tilalomnak, és ha szigorú vagyok - ebben a kérdésben pedig csakugyan - az igazi környezetbarát módon gondolkodó virágrajongó nem vásárol utcán hóvirágot, és nem szakít le sétája során egyetlen tövet sem.

- olvashatjuk Megyeri Szabolcs Kertészetének honlapján.

A vadvirág tényleg a természetben szép!

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tanácsa szerint a természetben – különösen védett területeken – egyébként se szedjünk virágot. Ezekből fejlődik a mag, belőlük lesz a termés. Ha leszedjük például az adott növény összes virágát, akkor abban az évben nem lesz a növénynek arra lehetősége, hogy magokat neveljen és így szaporodhasson.

Általában a legszebb virágokat szedik le – ez sem jó, mert így folyamatosan csak a "silányabbaknak" van lehetőségük a szaporodásra. Igaz, hogy sok virágos növény sarjakkal, hagymákkal, gumókkal és sok más praktikával ivartalanul is tud szaporodni, azonban a virágok letépése ezeket a növényeket is sok energiától fosztja meg. Ráadásul a legtöbb virág 1-2 óra alatt elhervad a kezünkben, tehát eleve gyors kidobásra van ítélve a leszakítása után.

Így kerülhet mégis a piacra a levágott hóvirág

A hóvirágok szerelmeseinek azonban van alternatívájuk, kertészetekben, szakáruházakban kedvező áron kaphatóak ugyanis nem őshonos, termesztésből származó, kerti (vagy parkbeli) ültetésre kínált változatai. A hóvirág a szépsége mellett egyben hálás kerti vendég is, mert sok törődést nem igényel, hagymáinak őszi ültetése után tulajdonképpen magukra is hagyhatjuk őket, csupán arra figyeljük, hogy természetes élőhelyeihez hasonló, lombok alatti, félárnyékos területet válasszunk számukra – ajánlják Megyeri Szabolcs Kertészetében.

Ha jól cselekedtünk, gyorsan terjeszkedő, pár éven belül nagy teleppé fejlődő hóvirág-kolóniát nyerünk, mely minden tél végén fel fogja dobni kedélyállapotunkat, és saját tavaszjelzőként működik majd.

Hóvirágot akár online is vásárolhatunk, de különböző kertészetekben is kínálják. Lássuk, mennyiért szaporíthatjuk!

Hóvirág (Galanthus nivalis) magok!12db mag : 1000 Ft

Óriás hóvirághagyma ( Galanthus Elwesii): 199 Ft/ db

Galanthus woronowii – Hóvirág 15 mag: 2.990 Ft

Kevesen tudják, hogy hagymáját viszont TILOS fogyasztani!

A benne lévő alkaloidok hasmenést, hasfájást, súlyosabb esetekben légzési nehézséget és szívmegállást is okozhatnak. A hagymájában lévő galantamin alkaloidot viszont mozgásszervi betegségek kezelésére használatos gyógyszereknél használják fel, de az Alzheimer betegség kezelése során is vizsgálják hatását.

1. Hóvirágok az Alcsúti Arborétumban

Az Alcsúti Arborétumban két és fél hektáron elterülő hófehér virágmező fogadja a látogatókat, amely egyedülálló az országban. A mediterrán hóvirágok hét hóvirágfaj huszonnégy fajtájában nyújtanak látványosságot. Az enyhe időjárásnak köszönhetően a hóvirágok idén már hamarabb előbújtak, így február 14-étől, 10:00 – 17:00 óráig megcsodálhatóak. A virágzás várhatóan 4-5 hétig tart.

Az első hóvirágokat Alcsútra az 1800-as évek elején telepítették a fák védelmébe az akkori nádori birtok kertészei, majd folyamatosan új és újabb fajtákkal gyarapították a kertet. Ma itt találhatjuk hazánk legnagyobb hóvirággyűjteményét.

Hét hóvirágfaj 24 fajtája tekinthető meg a hóolvadás után, bár az avatatlan szem az apró különbségeket nem látja a kis virágokban, csak a fehéren pompázó virágmezőt. A legkorábban a nálunk honos hóvirág nyílik, amely 2005 óta védett, eszmei értéke 10.000 Ft.

Emellett a páratlan szépségű, nagy termetű pompás hóvirággal is találkozhatunk, rácsodálkozhatunk a kikeleti hóvirágra, amelynek több száz kertészeti változata alakult ki az évek során. Van itt krími, bizánci, levantei és redőslevelű hóvirág a lelkes botanikusok nagy örömére. Olykor beletéved egy-egy csoport téltemető, tőzike, felfedezhetünk bókoló hunyorokat is. És persze érdemes a fejünk fölé is tekinteni, ahol méltóságteljes fák ágai inganak a szélben, rügyeikben a tavasz lombígéretével.

Jegyárak 2022-ben:

Teljes árú belépőjegy: 1.700 Ft/fő

Kedvezményes belépőjegy: 1.200 Ft/fő

Csoportos* teljes árú belépőjegy: 1.400 Ft/fő

Csoportos* kedvezményes belépőjegy: 1.000 Ft/fő

Regisztrációs jegy: 100 Ft/fő

2. A Berek-erdő csodaszőnyege

Az Egertől nem messze, Kerecsend községben található Berek-erdőt már kora tavasszal hóvirágmező borítja. A település nyugati oldalán lévő sötétszürke erdőtalaja miatt egykor bölények, hiúzok, medvék és farkasok otthona is volt, és a falucska névadó madara, a kerecsensólyom is sokáig itt fészkelt.

3. Vas megyében is több helyütt gyönyörködhetünk hóvirágmezőben

Vas megyében a szombathelyi Kámoni Arborétum büszkélkedhet hasonló szépségekkel, ezenkívül a Sárvári Arborétumban is találunk szép számmal, így a helyiek is kiváltságos helyzetben érezhetik magukat, ami a hóvirágot illeti:

+4 tipp, ha hóvirágözönben szeretnél gyönyörködni

Vácrátóti Botanikus Kert: az ország legnagyobb botanikus kertje, ahol már kora tavasszal gyönyörű hóvirágmezőben lehet gyönyörködni.

az ország legnagyobb botanikus kertje, ahol már kora tavasszal gyönyörű hóvirágmezőben lehet gyönyörködni. A Vasi hegyháton Hollósi-erdőben: is nagy hóvirágos mezőre csodálkozhatunk rá.

is nagy hóvirágos mezőre csodálkozhatunk rá. A Győrtől nem messze fekvő Lébényi-erdő: csenddel és meseszép, fehér virágszőnyeggel vár. A Hanság keleti peremén fekszik, természetvédelmi oltalom alatt áll.

csenddel és meseszép, fehér virágszőnyeggel vár. A Hanság keleti peremén fekszik, természetvédelmi oltalom alatt áll. A kisberényi erdősség: Somogy megyében, a Pogány-folyó partján gyönyörű hóvirágmező terül el.

Címlapkép: Getty Images