Jöhet a 800 forintos kenyér? Durva, ami az árakkal történik Magyarországon

Itthon már jó ideje csúcson vannak az élelmiszerárak, néhány százalékkal meg is haladták a világpiaci árszintet - olvashatjuk az Agrárszektor ma reggeli cikkében. Azonban, ha a világpiacon a háborúból kifolyólag egy komolyabb gabona- és olajos mag áremelkedés lesz, az Magyarországon heteken belül egy az egyben jelentkezni fog. Raskó György agrárközgazdász lapunknak korábban elmondta, hogy a belföldi árak tovább fognak emelkedni, még drágább lesz a napraforgóolaj, a liszt, a kenyér, a péksütemények és több más termék is. Ez a drágulás pedig most határozottan benne van a levegőben.

Jöhet a 800 forintos kenyér?

Január elején elképesztő drágulás kezdődött, melyet a számok is jól alátámasztanak: az év első hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 7,9 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Utoljára 2007. augusztusban volt ennél nagyobb az infláció – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból. Az éves maginfláció 7,4 százalékos volt januárban. Az élelmiszerek ára 10,1, ezen belül az étolajé 33,4, a liszté 31,0, a margariné 21,2, a kenyéré és a baromfihúsé 18-18, a tejtermékeké 17,2, a tejé 16,9, a sajté 15,8, a száraztésztáé 15,1, a péksüteményeké 14,9, a cukoré 11,0 százalékkal nőtt tavaly januárhoz viszonyítva.

Ha elmegyünk egy nagyobb üzletbe, megdöbbentő árakkal találhatjuk magunkat szembe, egy kilogramm kenyeret például 400-450 forint alatt nem is lehet találni. Persze, nem a gluténmentes vagy magvas, barna kenyerekről van szó, hanem a hagyományos fehér kenyérről. Érthető módon felmerül bennünk a kérdés: mi ennek az oka? Az alapanyag, a munkabér és a szállítási költségek emelkedése. Mind a malmoknál, mind a gazdáknál is jelentős tényező az utóbbi kettő, ráadásul az amúgy sem rózsás helyzet most tovább romlott.

A cikk folytatása az Agrárszektoron olvasható!

Címlapkép: Getty Images