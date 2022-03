Nehéz időszak vár az allergiásokra: nem elég a pollenszezon, támad az influenza is

A Nemzeti Népegészségügyi Központ legutóbbi adatai szerint, a klinikai és virológia adatok értékelése alapján megállapítható, hogy hazánkban tovább terjedt az influenza. Az előző hetinél 8,8%-kal több beteg kereste fel orvosát influenzás panaszokkal. Az egyes területek érintettsége különböző volt: a 100 000 lakosra jutó influenzás tünetekkel orvosnál megjelentek száma 65 és 492 között változott. Az elmúlt héthez hasonlóan az óvodások és az általános iskoláskorú gyermekek között fordult elő leggyakrabban a megbetegedés. A héten 62 influenzavírust azonosítottak, az influenza-pozitivitási arány 47,9% volt.

A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Zala (492), Szabolcs-Szatmár-Bereg (389) és Hajdú-Bihar (336) megyében volt a legmagasabb, Komárom-Esztergom (65) és Pest (95) megyében a legalacsonyabb.

Az influenza miatt orvoshoz fordulók száma Nógrád megyében majdnem két és félszeresére, Baranya, Veszprém és Zala megyében közel kétszeresére nőtt. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket tizenhárom területen (a fővárosban, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala megyében) diagnosztizáltak.

Ennek mentén láthatjuk, hogy a megfelelő higiénia és elővigyázatosság nem csak a pandémia alatt, de most is nagyon fontos: rendszeres, alapos kézmosással, kézfertőtlenítéssel, a villanykapcsolók, kilincsek, gyakran érintett felületek tisztításával csökkenthetjük annak az esélyét, hogy megbetegedjünk. Hogyan érdemes nekilátni a takarításnak, hogy az valóban hasznos legyen és eredményes?

Íme néhány tanács, ha mostanra időzítenénk a tavaszi nagytakarítást

Haladjunk szobáról szobára

Ez a leghatékonyabb módja, hogy alapos munkát végezzünk, bármely évszakról legyen is szó. Akár feladatlistát is összeállíthatunk, külön-külön a helyiségekre szabva, főleg azokra, amik több tennivalót igényelnek. Fókuszáljunk azokra a részekre, amiket egész télen hagytunk porosodni!

A tavaszi nagytakarítás egyik legfőbb szerepe, hogy szabaduljunk meg a zsúfoltságtól és a rendetlenségtől, azoktól a tárgyaktól, amikre a legkevésbé sincs szükségünk, és jelenlétükkel csak nyomasztanak minket. Vannak dolgok, amik nélkül sokkal jobban érezhetjük magunkat, és ez üdítően hat a mindennapjainkra is. Ha ezt a négy lépést alkalmazzuk, máris produktívabbak lehetünk ebben az időszakban: azonosítsuk a problémákat, analizáljuk az okokat, találjuk ki a megoldásokat, és alkalmazzuk őket.

Ha segítségre van szükségünk (és egy ekkora volumenű munka során miért ne lenne), és ha van lehetőségünk, vonjuk be családtagjainkat is a nagytakarításba. Még a legkedvetlenebb segítő is jelentős terhet vehet le a vállunkról. Akár közös program is lehet belőle, sőt, ha érezzük magunkban a kreativitást, különféle jutalmakat is kitalálhatunk ösztönzésképpen, az elvégzett munka fejében.

Van néhány speciális munka, amit évszakhoz, időszakokhoz kötődően szoktunk elvégezni. Nem törődünk velük ősszel, télen, de most elérkezett az idő. A grill megtisztítása, az ablakpucolás vagy a terasz kitakarítása kissé talán elrettentő lehet, de néhány ügyes trükkel könnyen menedzselhetővé tehetjük ezeket a feladatokat is.

Rengetegféle tisztítószert árulnak manapság a boltok polcain, ugyanakkor a gigantikus választék össze is zavarhat. Vásároljunk ésszel, hiszen annak semmi értelme, ha termékek tucatjaival zsúfolásig töltjük a takarítószeres szekrényt. A tavaszi nagytakarítás igazi bajnokai a legalapvetőbb szerek és eszközök, mint például az univerzális tisztítók és a mikroszálas törlők. Néhányat mi magunk is elő tudunk állítani házilag, hogy ne csak pénzt spóroljunk, de a környezetet is kíméljük.

Egy jó alapos tavaszi nagytakarítás, ami az egész házra kiterjed, remek apropó arra, hogy új módszereket próbáljunk ki e téren. Olyanokat, amiket bevetve a jövőben még könnyebben boldogulunk a feladattal. És ha kitekintünk az egész évre, egyszerű, akár hetente többször gyakorolható, 15 perces hétköznapi takarítási rutinokkal eredményesen tisztán tarthatjuk a lakásunkat.

Támad a pollenszezon is!

Ahogy arról beszámoltunk, szokatlanul korán kezdődik az idei pollenszezon. Több növény pollenterhelése helyenként már az allergiás tüneteket kiváltó szintet is elérheti. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) legutóbbi közleménye szerint az elkövetkező napokban a felmelegedés hatására várhatóan országszerte növekedni fog a pollenterhelés.

Mint írták, az elmúlt időszakot jellemző alacsonyabb pollenterhelés után a következő hét elején a felmelegedés hatására az allergén fák pollenszórása várhatóan ismét jelentősen felerősödik. A ciprus- és tiszafafélék pollenkoncentrációja jellemzően a magas tartományban alakulhat, helyenként elérheti a nagyon magas szintet is. Az éger virágpora országosan közepes, esetenként magas, a mogyoróé alacsony, helyenként közepes koncentrációban lehet jelem. A kőris és a nyár pollenszórása lassan erősödik, országosan az alacsony-közepes tartományban alakulhat, míg a szil, a juhar, illetve a fűz virágporának mennyisége országosan alacsony, helyenként elérheti a közepes szintet. A kültéri allergén gombák spóraszáma országszerte alacsony.

Kiemelten fontos, hogy a pollenallergiás betegek figyeljenek a megelőzésre és a tünetek enyhítésére. Ebben segíti őket a NNK naponta frissülő polleninformációs szolgáltatása, valamint kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól.

Nagyobb gondnak tűnik a pollenallergia, mint azt gondolnánk

Egy korábbi, országos kutatás szerint immár a hazai 15-59 éves lakosság 30%-át érinti ez a probléma. A felmérésből az is kiderült, hogy viszonylag sokan vannak azok, akik – bár ezekkel a módszerekkel hatásosan csökkenthető a lakás levegőjében szálló pollenek száma – ilyenkor sem tisztítják gyakrabban sem a ruháikat, sem az ágyneműjüket, sem a lakástextileket.

Minél idősebb valaki, annál jobban odafigyel arra, hogy a pollenszezonban gyakoribb mosással, ágyneműcserével, takarítással is megkönnyítse az allergiás hétköznapokat, míg a legkevésbé a diplomások és a fővárosiak alkalmazzák ezeket az egyszerű módszereket – egyebek közt ez derül ki az LG Magyarország megbízásából 2021 augusztusában elvégzett országos, reprezentatív kutatás eredményeiből.

A kutatás adatai szerint a pollenallergiások nem egészen fele mossa gyakrabban a ruháit a szezonban. A nők és az 50 év felettiek gyakrabban nyúlnak ehhez a megoldáshoz, ami a legkevésbé népszerűnek a diplomások és a fővárosiak körében számít. Azért, hogy otthon ne a pollenekkel szennyezett utcai ruhájában legyen, a megkérdezett allergiások kétharmada szokott átöltözni hazaérkezéskor. Ez a módszer messze átlagon felül népszerű az 50 évnél idősebbek körében, hiszen 10-ből 9-en cselekednek így.

A pollenallergiások között körülbelül azonos arányban vannak azok, akik a pollenszezonban hetente (38%) vagy kéthetente (37%) cserélik az ágyneműt. A heti gyakoriságú ágyneműcsere az átlagosnál népszerűbb megoldásnak számít a férfiak, a 40-49 éves korosztály, valamint a városok és községek lakói körében, míg a nők, illetve a 30 év alattiak és az 50 év felettiek inkább a kétheti váltásra szavaznak. A megkérdezettek ötöde havonta cseréli frissre az ágyneműjét.

A ruhákhoz és az ágyneműhöz képest kevesebb figyelem irányul a lakástextilek gyakoribb tisztítására, pedig ezek is jelentős pollencsapdának számítanak. Pollenszezon ide vagy oda, ilyenkor az allergiával küzdő válaszadók kevesebb mint fele (41%) tisztítja gyakrabban a függönyöket, plédeket. Ez a módszer a 40 év felettiek, a szakmunkás végzettségűek, valamint a megyei jogú városokban lakók körében az átlagosnál népszerűbb, míg a legkevésbé a 30 év alattiak, a diplomások és a fővárosiak esetében.

Mit tehet, aki pollenallergiától szenved?

Közismert jótanács, hogy a pollenszezonban portalanítsuk gyakrabban a lakást, illetve mossuk sűrűbben az ágyneműhuzatot, különösen a párnahuzatot; ezért is meglepő, hogy az allergiások jelentős hányada nem használja ezeket a praktikákat. Fontos, hogy ilyenkor a szárítást, az ágynemű szellőztetését ne a szabadban végezzük. Jól jön tehát az allergia elleni harcban, ha szárítógépet, szárítóval kombinált mosógépet, illetve gőzölős mosógépet használunk: ez utóbbi funkciót a „Steam” megnevezés jelöli a készülékeken. Az öblítő kiváltására is bevethető forró gőz nem csak bőrbarát megoldás, de a ruhákban és plüssjátékokban megbújó allergének akár 99,9%-át is eltávolítja

– magyarázta a fenti kutatás eredményei kapcsán Bogáth Zita, a cég háztartási elektronikai eszközökért felelős marketingmenedzsere.

Az allergiának persze több változata is megkeserítheti életünket

Az egyéb más allergiában szenvedők szervezete is nehezen viseli a pollenszezont, így számukra még nagyobb odafigyelést igényel a lakás kitakarítása. Ugyan munkában vagy az utcán sétálva nem sokat tehetünk a védelmünk érdekében, de az otthonunkat néhány egyszerű lépéssel a pollenek ellen védő szigetté alakíthatjuk. Hogy ebben segítsünk, összeszedtünk néhány tanácsot, amit érdemes megfogadni.

A legfontosabb, hogy a takarítás rendszeres legyen

Egy allergiában szenvedő ember számára a legfontosabb, hogy rendszeresen takarítsa az otthonát. Pont ezért érdemes hetente egy napot arra áldozni, hogy a legforgalmasabb és legérintettebb területeket rendbe tegyük. Ez azért fontos, mert így megszabadulhatunk az allergiát előidőző anyagoktól.

A hálószobában mint nap tartózkodunk. Érdemes hetente cserélni az ágyneműhuzatot, felporszívózni a burkolatot - az ágy alatt is - és megpucolni az ablakokat. A függönyök és sötétítők sem maradhatnak ki a sorból, ezeket 2-3 havonta mossuk ki, hiszen ezeken is megtapadhat a por, ami szintén allergiát idézhet elő.

Burkolattól függően érdemes felmosni vagy felporszívózni, hiszen naponta többször megfordulunk itt sőt, a vendégeket is itt fogadjuk. A függönyöket, a kanapé párnáit, a lepedőket érdemes 2-3 havonta kimosni, hiszen itt rajtunk kívül mások is sokat tartózkodnak, nem beszélve a háziállatainkról. A kanapét nem árt néhány havonta kiporszívózni, főleg akkor, ha kedvencünk szeret ezen a bútoron tanyázni. Ne feledkezzünk meg szekrényekről és a polcokról sem, azokat heti rendszerességgel töröljük át, ugyan úgy, mint az elektromos berendezéseket is, mint például a televíziót vagy a hangrendszert. Az ablakot vagy az erkély ajtaját is ajánlott kívül-belül lemosni, hiszen itt is meg tudnak tapadni a pollenek.

Egy allergiás ember számára borzasztó veszélyes lehet, ha penész jelenik meg a lakásban, ami legtöbbször a párás, nedves fürdőszobában üti fel a fejét. Pont ezért ügyelj arra, hogy a lehető legkevesebb víz kerüljön a felületekre. A padló és a csempék törléséhez használj mikroszálas felmosót és törlőruhát, ezzel, sokkal hatékonyabban eltávolítható a víz. Fürdés, zuhanyzás után szellőztesd ki a helységet, az ablak mellett hagyd nyitva az fürdőszoba ajtaját, hogy a pára távozhasson. Ne hagyd odabent a törülközőt, mindenképp terítsd ki egy olyan helyre, ahol meg tud száradni, hogy ezáltal se kerüljön nedvesség a fürdőszoba levegőjébe.

Vásárolhatsz penészirtó szereket a boltokban, amik azt ígérik, hogy eltávolítják a megjelent foltokat. Ha emellett döntesz, készülj fel arra, hogy kellemetlen, maró szagú anyagot kell felpermetezned a felületre, ami akár irritációt is okozhat. Persze házilag is készíthetsz penészirtó készítményt, amihez csupán fel kell forralnod egy liter vizet, majd hozzáöntened egy deci 20 százalékos ecetet. Az összekevert folyadékot permetezd a megtisztítani kívánt felületre, majd töröld le egy száraz szivaccsal. Ezután nics más hátra, mint egy kiadós szellőztetést csinálni.

Bent arra érdemes figyelni, hogy a cipőnket az ajtóban vegyük le, ne vigyük tovább a koszt és a szennyeződéseket a lakásban. Gondolj csak bele, mennyi minden kerül napközben a cipőd talpa alá! Ha vendégeket, rokonokat vársz, kérd meg őket, hogy ők is tartsák be ezt a szabályt. Számukra helyezz el vendégpapucsokat az ajtó közelében. Ne feledkezz meg a bejárati ajtóról és környékéről: érdemes áttakarítani, hiszen kívülről sokkal több por tapad rá épp úgy, ahogy a pollen is.

Ha rendszeresen locsolod a virágaidat, a cserépben maradt víztől is könnyen párás lehet a levegő, ami ugye kedvezhet a penész kialakulásának. Ha apró, cserepes növényeid vannak, használj jégkockákat a locsolásukhoz. Nem csak dekoratívak a kis, átlátszó kockák, de a szobahőmérsékleten való olvadás során nem termelnek annyi párát. Amire még ügyelni kell, az a nagylevelű virágok porosodása: időnként le kell törölgetni a leveleik felületét, mert ezekre könnyen megtapad a por.

Szakértők szerint egy alaposabb takarítás után érdemes kimozdulni a lakásból. Porszívózás, portörlés után kicsit felkavarodik a levegő vagy, ha vegyszereket használunk, azoknak egy ideig még érezhető a szaga. Pont ezért, érdemes egy sétát tenni a levegőn, hogy kiszellőztessük a fejünket, addig a ház levegője is optimalizálódik.

Címlapkép: Getty Images