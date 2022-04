Nem semmi kezdeményezés: így tanítják a Kárpátaljáról menekült gyerekeket Vecsésen

Játékos iskolát szerveztek Vecsésen a Kárpátaljáról menekült gyerekeknek. A Sátor Egyesület közösségi fórumokon szervezte az önkénteseket, akik között vecsési tanárok és egyetemisták is vannak. Az Ungvárról, Munkácsról és Nagydobronyról érkezett gyerekekkel szinte egész nap foglalkoznak, hiszen a Vecsésre menekült szülők, felnőttek már szinte mindannyian kaptak munkát, és sokan 12 órában dolgoznak - számolt be róla az RTL.hu.

A menekült gyerekeket a Vecsési Evangélikus Egyházközség karolta fel, iskolává alakították a templom helyiségeit. Ahogy az RTL riportjából kiderült, a gyülekezeti tagok először adományokat gyűjtöttek, később lettek figyelmesek arra, hogy a munkásszálláson élő családok között milyen sok a gyerek, akiknek mindennapi elfoglaltságra van szükségük.

A gyerekek főként Nagydobronyról, Ungvárról és Munkácsról érkeztek, és nem kor szerint, hanem a tudásuk alapján csoportosították őket.

Néhányan ugyanis jócskán le vannak maradva a tananyaggal. Van olyan 10 éves, aki most tanul olvasni, és olyan 12 éves is, akivel most kell begyakoroltatni a szorzótáblát. A Sátor Egyesület titkára, Bartha Viktória szerint vannak olyan gyerekek, akik az itthoni állami iskolákhoz képest két évvel hátrébb tartanak.

A gyülekezet civil szervezete, a Sátor Egyesület közösségi fórumokon szervezte az önkénteseket, hozzájuk csatlakoztak a vecsési pedagógusok és egyetemisták is, akik hetente többször írás-olvasást gyakorolnak a gyerekekkel. Az egyesület a tanév végéig mindenképp szeretne foglalkozni a gyerekekkel, tevékenységük viszont azokon a jó szándékú adományozókon és önkénteseken is múlik, akik eddig is segítették munkájukat.

A menekültek közül szinte mindenki azt várja, mikor térhet haza. Hosszú távra egyelőre nehéz tervezni, hiszen az itteni létük körül is rengeteg a bizonytalanság. Hiába dolgozik a szülők többsége, a keresetük nem elég arra, hogy hosszú távon kialakítsák itt az életüket. Az állami segély pedig legfeljebb 45 napig jár.

- közölték a riportban.

Címlapkép: Getty Images