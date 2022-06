Indul a nyári razzia: durva bírságot kaphat ezért, akinek kertes háza, hobbitelke van

Ahogy arról már beszámoltunk,

A Nemzeti Népegészségügyi Központ legutóbbi jelentése szerint, az idei pollenszezon átmeneti időszakában országosan viszonylag alacsony a pollenterhelés:

Ebben az átmeneti időszakban a pázsitfűfélék virágpora jelenti a legnagyobb terhelést – koncentrációjuk országosan közepes, helyenként magas szintet érhet el.

A csalánfélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat, a hársé és a kevésbé jelentős allergének közé tartozó szelídgesztenyéé alacsony-közepes, míg a fenyőfélék, a ciprus- és tiszafafélék és a bálványfa virágporának mennyisége jellemzően alacsony.

A lágyszárú allergének közül az útifű pollenkoncentrációja alacsony-közepes, míg a libatopfélék, a lórom, valamint a kevésbé jelentős allergénnek számító kenderfélék, ernyősvirágzatúak, gyékény és sásfélék pollenkoncentrációja országosan alacsony.

A kültéri allergén gombák közül az az Alternária spóraszáma jellemzően közepes-magas, helyenként elérheti a nagyon magas szintet, a Epicoccum az alacsony-közepes tartományban alakulhat.

Fontos, hogy megtegyük, amit lehet

Közismert jótanács, hogy a pollenszezonban portalanítsuk gyakrabban a lakást, illetve mossuk sűrűbben az ágyneműhuzatot, különösen a párnahuzatot; ezért is meglepő, hogy az allergiások jelentős hányada nem használja ezeket a praktikákat. Fontos, hogy ilyenkor a szárítást, az ágynemű szellőztetését ne a szabadban végezzük. Jól jön tehát az allergia elleni harcban, ha szárítógépet, szárítóval kombinált mosógépet, illetve gőzölős mosógépet használunk.

Ha nem szenvedünk allergiában is fontos, hogy figyeljünk környezetünkre, hiszen számos embertársunknak kész kínszenvedés ez az időszak. Viszont, ha legalább a kertünket, udvarunkat, házunk előtti területeket ápoljuk, már azzal is hozzájárulhatunk mások jobb közérzetéhez. Apróság ugyan, de az allergiától szenvedőknek igen is nagy dolog.

Mit tanácsolnak a szakemberek?

Ebben az időszakban nagyon fontos, hogy csökkentsük a fűpollen mennyiségét a füves területek rendszeres kaszálásával.

Figyeljünk, hogy a vágás magassága 3-4 cm körüli legyen, mert ez elpusztíthatja a már növekvő parlagfű növényeket, viszont a gyepet nem károsítja.

Az esőzések miatt jelentős parlagfű zöldtömeg van kialakulóban.

Felhívnánk a földhasználók figyelmét, hogy jogszabályban előírt kötelezettség az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Élv.) 17. § (4) bekezdése értelmében).

Lesújtó és szomorú adatok

Egyre több az allergiás, de még az egyszerű praktikákat sem vetik be a tünetek ellen. Ahogy arról már beszámoltunk, a korábbi adatokhoz képest is nagyobb gondnak tűnik Magyarországon a pollenallergia: az LG Magyarország megbízásából 2021 augusztusában elvégzett országos, reprezentatív kutatás eredményeiből az látszik, hogy immár a hazai 15-59 éves lakosság 30%-át érinti ez a probléma. A felmérésből az is kiderült, hogy viszonylag sokan vannak azok, akik – bár ezekkel a módszerekkel hatásosan csökkenthető a lakás levegőjében szálló pollenek száma – ilyenkor sem tisztítják gyakrabban sem a ruháikat, sem az ágyneműjüket, sem a lakástextileket.

Minél idősebb valaki, annál jobban odafigyel arra, hogy a pollenszezonban gyakoribb mosással, ágyneműcserével, takarítással is megkönnyítse az allergiás hétköznapokat, míg a legkevésbé a diplomások és a fővárosiak alkalmazzák ezeket az egyszerű módszereket.

A kutatás adatai szerint a pollenallergiások nem egészen fele mossa gyakrabban a ruháit a szezonban. A nők és az 50 év felettiek gyakrabban nyúlnak ehhez a megoldáshoz, ami a legkevésbé népszerűnek a diplomások és a fővárosiak körében számít. Azért, hogy otthon ne a pollenekkel szennyezett utcai ruhájában legyen, a megkérdezett allergiások kétharmada szokott átöltözni hazaérkezéskor. Ez a módszer messze átlagon felül népszerű az 50 évnél idősebbek körében, hiszen 10-ből 9-en cselekednek így.

A pollenallergiások között körülbelül azonos arányban vannak azok, akik a pollenszezonban hetente (38%) vagy kéthetente (37%) cserélik az ágyneműt. A heti gyakoriságú ágyneműcsere az átlagosnál népszerűbb megoldásnak számít a férfiak, a 40-49 éves korosztály, valamint a városok és községek lakói körében, míg a nők, illetve a 30 év alattiak és az 50 év felettiek inkább a kétheti váltásra szavaznak. A megkérdezettek ötöde havonta cseréli frissre az ágyneműjét.

A ruhákhoz és az ágyneműhöz képest kevesebb figyelem irányul a lakástextilek gyakoribb tisztítására, pedig ezek is jelentős pollencsapdának számítanak. Pollenszezon ide vagy oda, ilyenkor az allergiával küzdő válaszadók kevesebb mint fele (41%) tisztítja gyakrabban a függönyöket, plédeket. Ez a módszer a 40 év felettiek, a szakmunkás végzettségűek, valamint a megyei jogú városokban lakók körében az átlagosnál népszerűbb, míg a legkevésbé a 30 év alattiak, a diplomások és a fővárosiak esetében.

Címlapkép: Getty Images