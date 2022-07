Zsebbenyúlós hobbi hódít vidéken: ennyiért száguldozhatsz úgy, mint egy Forma1-es pilóta

Mint sport- és szabadidős tevékenység Magyarországon is egyre népszerűbb a gokartozás, ez talán részben a Forma-1 növekvő népszerűségéhez is köthető - közölte beszélgetésünk elején Őry Kornél, a HUMDA sport- és közlekedésbiztonsági igazgatója, aki hozzátette, az elmúlt években a Forma-1-nél valóban meredeken nőnek a nézőszámok, hazánkban is egyre többen követik ezt a sportot. A gokartozás egy kézzelfogható aktivitást jelent, ezért is választják egyre többen, nem csak gyerekek közül, hanem az idősebb korosztályból is.

Gokartozás egyre népszerűbb sport Magyarországon, egészen kis korban el lehet kezdeni. Általában a hazai pályákon 140-145cm magassághatártól tudnak gokartozni a gyerekek. Személy szerint én minden autóvezetőnek vagy leendő jogosítvány szerzőnek javasolnám. Fejleszti a reflexet, koordinációs képességeket, illetve az állóképességünket is

- közölte a HelloVidékkel Kópé Róbert, a Gokart Aréna Csepreg üzletvezetője is, aki hozzátette, általában szezonális a gokart sport, kivétel a hazai fedett pályákon ott egész évben várják a sport szerelmeseit.

Őry Kornél, a HUMDA sport- és közlekedésbiztonsági igazgatója szerint azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a gokart versenysportszinten elég költséges. Hiszen technikai sport lévén nem elég a versenyző felkészítése, hanem magának a technikának az üzemeltetése, a karbantartása, a szerelése, és a javítása is mind-mind járulékos költség. Emiatt érdemes elválasztani az amatőr gokartsportot és a versenysportot.

Hol mindenhol lehet kipróbálni?

A szakemberek szerint a gokartozást bármilyen korban el lehet kezdeni, természetesen, ha valakinek komoly tervei vannak vele, akkor minél hamarabb belekóstol, annál jobb. Jellemzően azonban a tizenévesek azok, akik leginkább benépesítik a gokartpályákat.

Azt szoktuk mondani, hogy 6 éves kortól nyugodtan lehet gokartozni. A bevállalósabbak már korábban is elkezdhetik. Vannak olyan gokartpályák, ahol kifejezetten fel vannak készülve kisgyerekekre, és gyerekméretű gokartokkal is lehet gyakorolni. Ez nagyon jó arra, hogy megtanulják az alapokat. De nyugodtan el lehet kezdeni felnőttkorban is, ha valaki szórakozási céllal csinálja, nincs felső korhatár

- mesélte a szakember.

Elég sok hazai pálya van, a HUMDA adatbázisában több mint 40 pálya szerepel. Így ma, ha valakit érdekel ez a sport, ez a szabadidős tevékenység, akkor biztos, hogy lakhelyéhez viszonylag közel talál olyan pályát, ahol meg tud ismerkedni ezzel a tevékenységgel.

A Covid és az infláció mennyi érezhető a pályákon?

A covidhelyzet nem könnyítette meg a magántulajdonban lévő gokartpályák tulajdonosainak életét. A járványhelyzet miatt csak a legszigorúbb korlátozások idején, rövid időre kellett bezárniuk, így viszonylag könnyen átvészelték a tulajdonosok ezt a forgalomkiesést.

Amikor kijött az a szabályozás, hogy licenccel lehet versenyezni, akkor hirtelen nagyon sok licences versenyző lett, de itt egymástól elkülönülve ülnek a versenyzők, a maszkot fel kell venni a bukósisak alá. Ezt a legtöbb helyen úgy oldották meg, hogy a maszkot sem használták újra, hanem azt is mindenkinek meg kellett venni. A gokartokat pedig minden egyes használat után fertőtlenítették. A mostani gazdasági helyzet hatásait még nem érezni annyira a pályákon. Még mindig nagyon nagy az érdeklődés, sokan gyakorolnak, versenyeznek, kimennek barátokkal, a pályákon a céges rendezvények is nagyon népszerűek.

- tette hozzá Őry Kornél, a HUMDA sport- és közlekedésbiztonsági igazgatója.

Ezek az autók benzinnel mennek?

Ahogy a szakembertől megtudtuk, ezek a kis versenyautók is jellemzően benzinesek, de most már kezdenek elterjedni az elektromos gokartok is, főleg fedett pályákon. Van olyan pálya, ami parkolóházban van kialakítva, van, ami kifejezetten erre a célra épített csarnokban található. De a klasszikus gokart még mindig a benzines.

Az elmúlt időszakban 10-20 százalék körüli áremelkedés volt a gokart-pályákon, de ez nem úgy érintette az embereket, mint az alapvető élelmiszerek drágulása, hiszen gokartozni nem mindennap megy ki az ember. Őry Kornél szerint:

most azt tapasztaljuk, hogy aki elmegy néha gokartozni, lehet, hogy már nem is emlékszik rá, hogy korábban mennyibe került egy kör. Nem befolyásolja abban, hogy legközelebb is elmenjen.

A HUMDA sport- és közlekedésbiztonsági igazgatója még kérdésünkre elmondta, hogy az árakban elég nagy a szórás. Jellemzően 8 perces körök vannak, és ezek pár ezer forintnál kezdődnek. De ha valaki több futamot megy, az kedvezőbb árú. Jellemzően 10 ezer forint alatt ki lehet jönni 3-5 futamra. Ez egy olyan embert, aki nincs benne ebben napi szinten, kellőképpen le is fárasztja. Viszont a felszerelésről senkinek sem kell gondoskodnia, mindenki kap bukósisakot, maszkot, és egy teljesen felszerelt gokartot.

Szinte minden hazai pályán perc díj alapon dolgozunk, általánosságban 8perctől indul felfele a választási lehetőség ez kb 3000-4000 Ft között mozog várostól függően. Sajnos a dráguló üzemanyagárak, alkatrészhiány miatt ez emelkedni fog hamarosan mindenhol. Felszerelést a pályák biztosítanak sisak, maszk, nyakvédő igény esetén. A leendő vendégnek zárt cipőben, illetve kényelmes ruhában kell lennie

- közölte Kópé Róbert, a Gokart Aréna Csepreg üzletvezetője, aki még hozzátette, a fő szezon természetesen a nyári hónapok nálunk is. A covidot megérezték ők is, de a vendégkör visszatért a covid előtti szintre. Egyelőre minimálisan veszik csak észre, hogy a vendégek kevesebbet költenének szórakozásra.

Végezetül 5 vidéki pálya, amit érdemes kipróbálni + árak:

Hungaroring Gokart Center: Magyarország egyetlen Formula 1-es versenypályájának közepén, minden biztonsági felszereléssel ellátott, Honda motorokkal felszerelt 270 köbcentis SODI GT4-R, és 120 köbcentis Sodi Fun Kid gyermek gokartokkal várja a motorsport szerelmeseit! Az 513 méter hosszú aszfaltos, gumifallal övezett, digitális időmérőrendszerrel felszerelt technikás szabadtéri pálya. (A Forma 1 miatt augusztus 04-ig most zárva.)

A futamos felnőttjegy: 3300 Ft / 8perc

A futamos gyermekjegy: 3000 Ft / 8perc

Birizdokart Gokart Stadion: Kecskemét külvárosában találjuk az ország leghosszabb, 1070 méteres gokartpályáját, amelyen egyszerre akár 20 gokart is összemérheti erejét.

Bérgokart: 4.000. Ft / 8 perc

Rabócsi Ring: Nyíregyházához közel, Máriapócson található ez a jó hírű pálya. A RabócsiRing ma Közép-Európa egyetlen olyan sportkomplexuma, ahol négy szakág – autó, motor, gokart, drift – működik egymás mellett párhuzamosan. A pálya úgy épült, mint a lego, bármikor átalakítható, továbbépíthető.

Hobby gokart (200 cm3), gyerek gokart futamjegy 3 200Ft (6 kör, max 8 perc)

Palócring: Balassagyarmat mellett található Magyarország leghosszabb bérgokart pályája.

Bérgokart (390 cm³) 4.500.- Ft / 8 perc

Gyerek gokart (200 cm³) 3.900.- Ft / 8 perc

E-Cart Ring: a Győr mellett található pályán főleg elektromos gokartokkal foglalkoznak. Van fedett pályájuk is, tehát télen is lehet használni.

Senior, Junior és Gyerek gokart: 3.900.- Ft / 8 perc

