Most kiderült, mit reggelizik a legtöbb magyar: fillérekből szerzik be a harapnivalót

Kutatók vizsgálták nemrég az emberek étkezését, étkezési szokásait, hogy összehasonlítsák egy bőséges reggeli vagy egy bőséges vacsora hatását. Az Aberdeeni Egyetem csapata, kutatásuk során arra a megállapításra jutott, hogy az étvágy észrevehetően csökkent a bőséges reggelik után. Viszont az este rossz időpont az étkezésre, mert a test belső órája az alvás felé tolja el anyagcserénket. Mi a helyzet a itthon? Cikkünkben utána jártunk, mit reggeliznek a legtöbben illetve, mennyire számít ez fontos étkezésnek a magyarok körében.

A BBC News cikke szerint, a 30 önkéntesnek több mint két hónapig minden ételét elkészítették, a reggelivel, ebéddel és vacsorával együtt, mely során napi 1700 kalóriát fogyasztottak el. Egy hónapot töltöttek úgy, hogy bőséges reggelit fogyasztottak, napi kalóriájuk közel felét elhasználva, ezt követte egy kisebb ebéd és egy még kisebb vacsora. A tanulmányban szereplő reggeli turmixokból, joghurtokból, tojásból, kolbászból és gombából állt, és mindegyik bőséges fehérjét tartalmazott, ami hozzájárult az alanyik jóllakottságában. A második hónapban pont az ellenkező módon étkeztek és az önkénteseknek estére kellett bőséges vacsorát fogyasztaniuk.

A Cell Metabolism folyóiratban közzétett eredmények szerint a bőséges étkezés időpontja nem befolyásolja az elégetett kalóriát. A fő különbség az étvágy vagy az éhség szintje volt, amit a bőséges az eredmények szerint a bőséges reggeli elnyomott. Alexandra Johnstone professzor szerint éppen ezért, ha egy egészséges, bőséges reggelivel kezdjük a napot, nagyobb valószínűséggel tartjuk fenn a fizikai aktivitás szintjét, és sokkal később leszünk éhesek a nap további részében.

Johnstone professzor elmondta, hogy vannak olyan elképzelések, amelyek szerint az agy étvágy és jutalmazási rendszere „jobban illeszkedik a nap első étkezéséhez”, mivel megtöri az éjszakai böjtöt. Az eredmények azonban ellentétben állnak a legtöbb ember étkezési szokásaival.

Az emberek igyekeznek maximalizálni az alvásukat, és reggelente nincs idejük nekikészülni, leülni és egy nagyobb étkezést elfogyasztani, ezért van az, hogy bőségesebb vacsorát esznek

- mondta Johnstone professzor.

Ez nem meglepő, hiszen a feszített és sűrű munkanapok miatt, nem mindenkinek van ideje a bőséges, tartalmas reggelire. Vannak, akik munkába menet bekapnak valamit gyorsan, de az se meglepő, hogy vannak, akik telejsen kihagyják a reggelit a napjukból. Na, de mi a helyzet a magyarokkal? A a Pek-Snack, hazánk és Közép-Európa egyik meghatározó látványpékség-hálózatának kutatása szerint, a magyarok 44 százaléka tartja a reggelit a nap legfontosabb étkezésének, 4 százalékunknak viszont csak hétvégén van rá ideje. A legtöbben 10-15 percet és 500-1000 forintot fordítunk a reggelire.

Mit és mennyit esznek a magyarok?

A kutatás szerint a magyarok 73 százaléka reggelizik. Ez jó hír, tekintve, hogy mennyire fontos étkezése a napnak az egészségünk szempontjából a reggeli. Csupán a válaszadók 4 százaléka mondta azt, hogy kizárólag hétvégente van ideje reggelizni, és csupán 3 százalék hagyja ki teljesen ezt az étkezést

- közölte Antal Csaba, a látványpékség ügyvezető igazgatója.

A reggelizési szokásokat felmérő kutatásból az is kiderül: a válaszadók 6 százalékának csupán útközben jut ideje enni. A legtöbben otthon fogyasztják el a reggelijüket, a kutatás résztvevőinek egyharmada pedig a munkahelyén eszik először. A válaszadók több mint fele szokott otthon is reggelizni, 40 százaléknak a családjával is van lehetősége elfogyasztani a napi első étkezést, és 20 százalék a munkatársaival is gyakran reggelizik.

Antal Csaba hozzáteszi: a készen vásárolt reggelik között a kisboltban és áruházlánc üzletében beszerzett ennivaló dominál, de a válaszolók egyharmada pékségben, kávézóban is előszeretettel vásárol reggelit.

A készen vásárolt reggelire a megkérdezettek közel fele 500-1000 forint közötti összeget költ, 37 százalék pedig úgy nyilatkozott: szereti 500 forint alatt elintézni a reggeli költségeit.

A megkérdezettek 44 százaléka tartja a nap legfontosabb étkezésének a reggelit, 21 százalékuk viszont máskor szeret enni a legjobban. A magyarok legfontosabb szempontjai a reggeli kapcsán az alábbiak: finom legyen, tápláló, egészséges, valamint könnyen és gyorsan elkészíthető.

A magyarok túlnyomó többsége a sós reggeli híve. Sorrendben a szendvics, a sós pékáru, a húsfélék és a tojásos ételek a legnépszerűbb napindító ételek, de igazán magyaros megoldásként a lángost és a bundáskenyeret is többen felsorolták. Ahol pedig édes a reggeli, ott a péksütemény, a gyümölcs, a müzli és a zabkása vezet. A péksütemények közül a kakaós csiga az egyeduralkodó, ezt követik a különféle ízesítésű croissant-ok, valamint a túrós, illetve a lekváros termékek. Van pedig, aki csupán egyetlen kocka csokoládéra esküszik reggel.

