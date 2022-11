Megtalálták a tanyáról eltűnt 6 éves kislányt: itt vannak a friss infók + fotók

HelloVidék 2022.11.14. 10:02

Nemrég tette közzé a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, hogy épségben megtalálták azt a hatéves kislányt, akit vasárnap délután óta kerestek Győr környékén.Az Újszó tudósítója is úgy tudja, hogy megtalálták a kislányt, mégpedig a péri reptérnél. Egy siklóernyős vette észre, a helyszínen már ott vannak a rendőrök és mentőautó is érkezett. Zora él, ez most a legfontosabb.





Hétfő reggel tette közzé a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, hogy épségben megtalálták azt a hatéves kislányt, akit vasárnap délután óta kerestek Győr környékén. T. Zora egy 5 hektáros körbekerítetlen tanyáról tűnt el még november 13-án vasárnap délután négy körül. Az eddigi információk szerint a kislány gyakran játszott egyedül a ház körül, s időnként kiabáltak egymásnak a szülőkkel. Fél négykor még válaszolt a kérdésre, négykor viszont már nem kiabált vissza. A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, ahogy írták: a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság kérésére kapcsolódott be a keresésbe, ahol különböző önkéntes mentőszervezetek és hivatásos egységek, rendőrök, tűzoltók, helyi lakosok, vadászok, polgárőrök közel 200 fővel vettek részt a kutatásban. Ma reggel 9:30-kor frissítették a posztot azzal a szöveggel, hogy

"A gyerek megvan és életben van". További részleteket egyelőre nem közöltek: A Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület is hasonló posztot osztott meg. Ők is azt írták: Meg van a kislány épségben! Frissítés! A közeli reptéren találhatták meg Az Újszó tudósítója is úgy tudja, hogy megtalálták a kislányt, mégpedig a péri reptérnél. Egy siklóernyős vette észre, a helyszínen már ott vannak a rendőrök és mentőautó is érkezett. Zora él, ez most a legfontosabb.