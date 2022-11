Sokkoló adatok láttak napvilágot a vidékről: na, ez a baj a mai magyar fiatalokkal

Íme, egy térkép, amin szembetűnően jól látszik Magyarország egyik nagy problémája: Budapesten kiemelkedően jó a magasan képzett fiatalok aránya, de a keleti országrész brutálisan le van szakadva.

Magyarország térségei között sok szempontból éles kontraszt mutatkozik, ezek közül az egyik legfontosabb a felsőfokú végzettségűek aránya. A magasan képzett 25-34 évesek aránya Budapesten az Eurostat elemzése szerint is kiemelkedő volt 2021-ben, miközben az ország keleti régióit a kontinens legalacsonyabb értékei jellemezték – a fővárosi 61,1 százalékos arány az európai régiók a között a 12. legmagasabb, megosztva a Észak-Hollandiával, miközben az Észak-Magyarországon mért 19,2 százalék a rangsor végéről indulva a hetedik helyen található, amelyen a két magyar közigazgatási egység közé 237 európai térség ékelődik - írta elemző cikkében a G7.

Mindezt jól szemlélteti az európai statisztikai hivatal térképe is, ahol narancssárgával jelölt régiókban 25 százalék alatti, míg a sötétkék színűekben legalább 55 százalékos a felsőfokú képesítést szerző fiatalok aránya. Ahogy az alábbi térképen is láthatjuk, Magyarország esetében egyedül Budapesten látunk sötétkék (ahol legalább 55% a felsőfokú kéesítésű fiatalok aránya) mezőt, de szembetűnő az ország nyugati és keleti része között is a különbség:

Ahogy a cikk rávilágít, a jelenség munkaerőpiaci szempontból azért problémás, mert vélhetően a jelenleginél még több fiatal diplomás tudna elhelyezkedni Magyarországon, amint azt nemrégiben egy OECD-jelentés ismertetése során kifejtettük: a foglalkoztatottság aránya a fiatal magyar diplomások között viszonylag magas, és a Magyarországon elérhető bérprémium is tekintélyes mértékű nemzetközi összehasonlításban. Ezen általános munkaerőpiaci igény kielégítésében főleg a keleti országrészek csak korlátozott mértékben vesznek tehát részt.

