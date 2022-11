3+1 Filléres, csináld magad adventi naptár: aminek mindenki örüli fog

Valami igazán egyedivel szeretnéd meglepni gyermekedet, kollégáidat idén az adventi készülődés során? Akkor készíts nekik adventi naptárt, házilag! Tuti, hogy erre a mindig emlékezni fognak, és az sem mellékes, hogy ti sem mentek tönkre anyagilag, hiszen bármiből elkészülhet az a naptár, lényeg, hogy 24 legyen belőle! Mutatjuk!

Az utolsó utáni pillanatokban járunk, nyakunkon az advent első vasárnapja! Ha eddig nem vettük meg, lehet, hogy már a boltokban sem találunk (ár és minőség szempontjából) megfelelő adventi naptárakat. Ahogy a HelloVidék cikkből is kiderült, idén legalább 30-40% drágábban vásárolhatjuk meg darabját, 1800-1900 forint alatt ne is keresünk az üzletekben adventi naptárakat! És ez csak 1 db, venni kéne még a család többi tagjának is (+3db), de meglephetnénk vele a barátokat (+2 db), ha osztunk-szorzunk akkor idén adventkor 10-12 ezer forint alatt nem ússzuk meg! Lehet, tényleg megérné magunknak, házilag elkészíteni. Az is tuti, hogy erre mindig emlékezni fognak, és az sem mellékes, hogy mi sem megyünk tönkre anyagilag, hiszen bármiből elkészülhet az a naptár, lényeg, hogy 24 legyen belőle! Még van rá pár napunk, úgyhogy olyan ötleteket kerestünk, amihez nem kell hosszadalmas munka – viszont annál nagyobb lesz a meglepetés!

Adventi naptár – felemás zoknikból

A zoknimanókról mindenki hallott, nincs az a család, ahol ne okozna állandó fejtörést, hova tűntnek el a párok, mi a fityfenét csináljunk a sok páratlan zoknival?! Na, itt egy remekbe szabott ötlet, amihez nem kell más, mint egy zsineg, 24 db felemás zokni, 24 db csipesz és ami a legfontosabb, és vásárolni kell: valami díszes, karácsonyi szalag, amivel beköthetjük a zoknik száját. Minden zokniba rejtsünk el valami apróságot – kell hozzá 24 db csoki vagy cukorka, de jöhet bele akár egy szép idézet vagy egy jó kívánság is (szabad a pálya, lehet mindenféle jó ötletet kitalálni)! Nagyobb gyerekeknél vagy barátoknál lehet 24 db furfangos vagy vicces kis feladványt is a csomagba rejteni, amit aznap meg kell oldani… Ha a csomagocskákat összeállítottuk, akkor kössük össze őket szalaggal, majd a csipeszek segítségével aggassuk fel a batyukat a zsinegre (amit a gyerekszobába, vagy a nappaliba is kifeszíthetünk).

Lovely colorful handmade Sock Advent Calendar on redwood boards.

Ha nincs 24 db felemás zokni a kéznél, akkor sem kell kétségbe esni

Elég egy zsinór vagy egy faág, 24 színes csipesz, egy ív natúr színű papír, amikbe becsomagolhatjuk az édes is batyus meglepetéseket, és már kész is az adventi naptár! De további ötletek is elleshetünk a TikTokról, kukkantsatok bele ezekbe:

