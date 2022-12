Kiderült, hogyan rendezi be otthonát egy átlag magyar: te közéjük tartozol?

A magyarok többsége a minőség oltárán is áldozna, ha olcsóbban juthatna hozzá egy bútorhoz, de a lakástulajdonosok nem szívesen lépnek ki a komfortzónájukból az alapanyagok és a színhasználat tekintetében sem, derült ki a MODIZ bútoráruház online kutatásából. A válaszadók ágyból és kanapéból találják meg a legnehezebben a legtökéletesebbet, közel kétharmaduk pedig ismert nagyvállalatok termékkínálatából válogat. Sokan tehát nem tudják, hogy a magyar bútoripar nem csak erős múlttal rendelkezik, de ezek az alapok ma is határozottan jelen vannak.

Ha bútorvásárlás, akkor az ár az elsődleges szempont a magyarok számára az egyedi dizájnnal vagy akár a minőséggel szemben is. A MoDiz Kft. több mint 500 fő bevonásával készült kutatásában minden második kitöltő ugyanis az árat jelölte meg elsődleges szempontnak, míg meglepő módon a széles választék csak 5, a kényelmes vásárlás pedig mindössze 4,6 százalékuknak volt kulcsfontosságú.

Bogárdi Adrienn, a MODIZ bútoráruház megalapítója az eredményeket értékelve kijelentette, hogy a lakástulajdonosok ragaszkodnak az általuk elképzelt színvilághoz, és nehezen változtatnak. Mint mondta, a megkérdezettek 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a barna és annak árnyalatai közelségében érzi magát a legkényelmesebben az otthonában, ezt követte szinte azonos arányban, 43-43 százalékkal a szürke és árnyalatai valamint a fehér és árnyalatai.

A kérdőívet kitöltők több mint fele évente legalább egyszer vásárol bútort vagy lakberendezési tárgyat saját használatra, a legnagyobb fejfájást pedig az ágy és a kanapé kiválasztása okozza nekik. Előbbiről 49 százalék, utóbbiról 42,5 százalék állította azt, hogy ezekből a bútortípusokból nehéz megfelelőt találni. Ezzel szemben dohányzóasztalból, étkezőasztalból és íróasztalból találnak rá legkönnyebben álmaik darabjaira a vevők

– mutatott rá.

A lakberendezési termékeket vásárlók többsége jelenleg impulzív módon választ, és ezt a kapott adatsor is visszaigazolja: a megkérdezettek 96 százaléka még soha nem dolgozott együtt lakberendezővel, azaz a nagy többség nem szívesen fordul profi segítségért. Kiderült továbbá az is, hogy 86 százalék egyedül áll neki összeszerelni a termékeket, mintsem hogy szakembert hívjon.

A pandémia ideje alatt bevezetett korlátozások megágyaztak az internetes vásárlás térhódításának, ám a kutatás azt mutatja: ezzel kapcsolatban még mindig meglehetősen szkeptikusak az itthoni fogyasztók. Az online áruházak egyre fejlettebb ügyfélszolgálati támogatottsága és a 14 napos elállási jog ellenére majdnem minden harmadik ember annyira ódzkodik az internetes vásárlástól, hogy még egyáltalán nem vett – és soha nem is venne bútort online.

Újra nemzetközi hírű lehet a magyar bútor

A kutatás szerint a válaszadók közel kétharmada ismert nagyvállalatok termékkínálatából válogatja össze bútorait, azaz a magyar minőség helyett javarészt a külföldi import termékeket vásárolják.

Miközben egyre több multicég kínál bútorokat Magyarországon, az évek során kezdenek feledésbe merülni a hazai gyártók. Ezen a trenden szeretnénk változtatni. Missziónknak tekintjük, hogy összefogjuk a magas minőségben gyártani képes magyar vállalkozásokat és láthatóvá tegyük őket a lakosság számára

- tette hozzá Bogárdi Adrienn.

Majd felhívta rá a figyelmet, sokan nem is tudják, hogy a magyar bútoripar nem csak erős múlttal rendelkezik, de ezek az alapok ma is határozottan jelen vannak. Hazánkban számos elismert, profi magyar dizájner, bútortervező, asztalos és bútorgyártó vállalat található, akik globálisan is képesek formálni a szakmát.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben kifejezetten előnyös, hogy Magyarország határain belül is vannak lehetőségek, amelyek az egyre nehezebben elérhető külföldi importáruk mellett tökéletesen versenyképes megoldást kínálnak. Ár-érték arányban ezek a termékek a felülmúlják a nagyvállalatok által kínált, sorozatgyártott termékeket, jóval tartósabb és egyedibb alternatívát jelentenek náluk

– mondta, példaként említve a Délity Bútor Zrt.-t is, amely számos bútoráruház számára biztosítja a hátteret, a termékkínálatot.

Hozzátette, a MODIZ bútoráruház számára fontos, hogy a hazai bútor újra minőséget és kiemelkedő, elismert dizájnt jelentsen itthon és külföldön is. Cégük a nagy múlttal rendelkező bútorkészítő szakma felvirágoztatását tűzte ki a zászlójára és egyúttal szeretnék a vásárlók szemléletét is formálni, hiszen bár az otthonunk évtizedeken át szolgál a legbensőségesebb pillanataink színteréül, a bútorvásárlást elhamarkodják a legtöbbször a magyarok.

