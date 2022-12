Brutális áron adják a tél slágergyümölcsét: vajon lesz még ezer alatt a kilóár?

A téli gyümölcsfogyasztásunkban és vitaminpótlásunkban jelentős helyet foglalnak el a citrusfélék, mint a narancs, a mandarin, a klementin és a citrom. Utóbbi időben pedig elterjedőben van a pomelo is. A karácsony, a rokonlátogatás, az esti nassolások elképzelhetetlenek nélkülük ebben az időszakban, ám sokan nem tudják, hogy érdemes azért óvatosan fogyasztani belőlük. Hogy mennyiért vehetjük meg most őket? Mire kell figyelni mielőtt elfogyasztjuk őket? Ennek jártunk most utána.

Amikor télen a hazai gyümölcsök vitamintartalma a tárolás folyamán lassan csökken, a citrusfélék - a citrom és narancs - még dúskálnak a vitaminokban. Nem beszélve arról, hogy számos jótékony hatással bírnak:

A narancsban alig van kalória, energiahordozója egy kevés szőlő- és gyümölcscukor, ezért bátran fogyaszthatjuk éhségűzőnek, leve és rostjai jól telítenek, üdítenek, a szomjat is oltják. A vegetáriánusoknak, akik nem fogyasztanak állati fehérjét, ajánlott beépíteni az étrendjükbe a narancsot, mivel a nagy adag C-vitamin elősegíti a növényi eredetű vas fölvételét. Továbbá antioxidánsai, a flavonok és a karotinok, az antociánok, valamint a limonén rákmegelőző és rákellenes hatásúak. Fitoösztrogénjei nőgyógyászati panaszokat enyhíthetnek, de nem szabad megfeledkezni vírus- és baktériumellenes hatásáról sem. A narancs segíthet fertőzések alkalmával, mivel a benne lévő természetes antibiotikus hatású anyagok egyben fájdalomcsillapítók is.

A citromban található C-vitamin, vagy aszkorbinsav, fontos szerepet tölt be azimmunrendszerműködésében azáltal, hogy stimulálja a fehérvérsejtek képződését, egyben védi is az antivirális anyagokat termelő immunsejteket. Ezen felül antioxidánsként a káros szabad gyökök megkötésével is hozzájárul egészségünk hosszú távú megőrzéséhez. Az összes gyümölcs közül a citrom és a lime rendelkezik a legtöbb citromsavval, ami igen előnyös a vesekövek elleni küzdelemben. Az enyhén savas kémhatású vegyület gátolja a kövesedést, illetve a már kialakult apróbb kövek lebontását is támogatja.

Megrengett a globális citruspiac

Mivel hazánkban nem termesztenek citrusokat, így a termény külföldről kerül a magyar boltokba. A klímaváltozás viszotn globális probléma, világszerte problémákat okoz a termelőknek. Nem meglepő a tény, hogy csökkenést jósoltak a termésmennyiségben idénre is az Európai Unióban a citrusfélék termését illetően. Az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának (USDA) előrejelzése szerint a 2021/2022-es gazdasági évben az EU citrom-, narancs- és mandarintermelése mintegy 7,66 százalékkal való csökkenését vetítették előre.

Érdemes szétnézni több boltban is vásárlás előtt

Mivel a termesztési eredmények romlottak, így ez befolyásolja az árakat is. Ennek fejében körbenéztünk a nagyobb áruházak kínálatában, mennyibe kerül most egy kiló, a legkedveltebb citrusokból. Ennek mentén láthatjuk, hogy

a Tesco online kínálatában 499-599 Ft/kg áron vehetünk narancsot, 1199 Ft/kg áron citromot, 799-1066 Ft/kg áron pedig mandarint.

A Sparban már 549 Ft/kg áron is vehetünk narancsot, 1098-1598 Ft/kg áron citromot és 769-1498 Ft/db áron mandarint.

A Lidl kedvező áron kínálja a narancsot, 289 Ft/kg-ért, a bio narancsot pedig 449 Ft/kg áron. Citromot vehetünk 399 Ft/kg és mandarint 1249 Ft/kg áron.

Az Auchan online shopjában narancsot már 1099 Ft/kg áron is találunk, citromot 999-1098 Ft/kg áron, mandarint pedig 1110 Ft/kg áron.

Érdemes tehát több bolt kínálatát is megnézni vásárlás előtt, így láthatjuk, hogy mit és hol érdemesebb megvásárolni. Ez pedig nem mindegy az ünnepi időszakban, amikor a legtöbben spórolnának is, de meg is vásárolnák kedvenc termékeiket.

Erre figyelj vásárlás során!

Kevesen tudják, hogy a távoli termőhelyekről hozzánk kerülő gyümölcsök (dél-Európa, a Közel-Kelet, vagy pl. Kína) a 2-3 napos szállítás során megromlanának, ha a leszedés után nem végeznének rajtuk felületkezelést, és nem látnák el felületüket a kiszáradást gátló védőréteggel.

Ahogy arra a Nébih szakemberei felhívták a figyelmet: ezeknél a gyümölcsöknél a külső felületkezelés engedélyezett gombaölő hatású növényvédő-szerek (például a gombaölő hatású ortofenilfenol, imazilil, tiabendazol, stb.) felhasználásával és viaszbevonással történik, de előfordul, hogy növényvédő-szer nélkül, csak viaszréteggel vonják be a gyümölcsöt. A viaszréteg lehet mesterséges vagy természetes viasz, az utóbbi általában méhviasz alapú. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a Magyarországon forgalmazott friss citrusfélék héja biztosan viaszolt.

Szakértők szerint azt, hogy a gyümölcs csak viasz védőréteggel bevont, vagy mellette növényvédő-szerrel is kezelték-e, a termék címkéjén, vagy az üzletben a hozzá kapcsolódó feliraton, molinón – még a lédig gyümölcsök esetében is! - fel kell tüntetni! Ugyanígy azt is közölni kell a vásárlóval, ha a héj fogyasztásra alkalmatlan, mivel a növényvédő-szer a héj illóolajához kötődik és a viaszbevonás miatt később már nem lesz lemosható. Ha a felületkezelésre vonatkozó jelölés nem egyértelmű, javasolt körültekintően eljárni, és a héjat fogyasztásra alkalmatlannak tekinteni.



A hivatal munkatársai erre péládkat is mutattak:

A gombaölő-szerrel biztosan nem kezelt a bio-citrom/narancs stb., aminek a feliratozására jó példa az alábbi:

Forrás: Nébih

De mutattak példát arra is, hogy néz ki a felületkezelt, helyesen feliratozott gyümölcs címkéje:

Ennek fejében érdemes teház minden esetben megnézni a címkéket, matricákat is a boltokban és a polcokon! Az üzletekben található aszalt, vagy kandírozott citrushéj készítmények csak felületkezelés nélküli gyümölcsből készülhetnek, ezért süteményeknél javasolt a friss reszelt héj helyett ezek használata. A termék címkéjének ellenőrzésével győződhetünk meg a gombaölőszer mentességről.

(Fotók forrása: Nébih)

Címlapkép: Getty Images