Robban a rovarinvázió a magyar otthonokban: így védekezz ellenük

Nem csak nyáron, de télen is oda kell figyelnünk a konyhánk állapotára. Ha sokáig tároljuk a gyümölcsöket a pulton azok édes húsa és leve könnyen bevonzza a muslicákat. De ugyan így megjelennek, ha kilöttyen valami édes innivaló vagy nem visszük le időben a szemetet. Egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetjük, a megjelenésüket. De van néhány tippünk arra is, mit lehet tenni, ha már ellepték a konyhánkat a kéretlen látogatók.

Nem kell rendetlennek lenni ahhoz, hogy a muslicák felbukkanjanak a lakásban. Magyarországon elsősorban a közönséges muslicával, vagyis ecetmuslicával találkozhatunk, amely ugyan csak 30 napig él, de azt telejesen kimaxolja. Nem is gondolnánk, de a petéit mi magunk visszük haza a megvásárolt gyümölcsökkel. Ha pedig ez egyszer megtörténik, alig egy hét alatt kifejlődhet belőlük az újabb nemzedék. Mivel a muslica kedvenc fészekrakó helye a sérült, rothadó gyümölcs, itt

a megtermékenyített nőstény akár 80 petét is lerakhat naponta.

Az emberre nézve teljesen ártalmatlan rovar az erjedő gyümölcsön képződő gombákkal és baktériumokkal táplálkozik. Erre vezethető vissza az is, hogy a rovar a hidegebb időszakokban is megjelenhet a lakásban.

A muslica nem csak a nyári meleget szereti: ugyan a fagypont alatti hőmérsékletet nem is éli túl, de a tárolókban, ahol télen sem süllyed 0 fok alá a hőmérséklet, képes áttelelni.

Hogyan űzd el a kellemetlen rovarokat?

A legtöbben ilyenkor sorra lecsapkodják a kellemetlen látogatókat, ahogy megjelennek az első muslica csapatok. Viszont mivel nem állhatunk csatasorban egész nap, próbáltunk összegyűjteni néhány olyan trükköt, amit bármikor bevethetünk és nem kell hozzá a személyes jelenlét. Nézzük, milyen módszerekkel léphetünk fel a muslicák ellen.

Flakonos megoldások:

Az egyik opció, amivel próbálkozhatunk, hogy előveszünk egy műanyag flakont, beletöltjük a csalogatásra szánt levet majd a kilyukaszott kupakot rácsavarjuk. Így a nagyobb lyukakon a bemászhatnak a muslicák, kifelé viszont nem tudnak repülni. Ugyan bejutni nem biztos, hogy az összes állat képes, de amik berepültek, biztosan nem másznak ki többet.

A másik opció, ha kettévágjuk a flakont és így öntjük bele a folyadékot. Vagy épp csak a flakon alját tartjuk meg és abba öntjük a keverékekekt. Így több esély van arra, hogy a túlélők elröppennek, de több muslica jut a teljes folyadékhoz, és több ragadhat a szirupos levekbe is.

A flakon belsejébe sokféle folyadékot tölthetünk, ami talán bevonnza a muslicákat. Tölthetünk az edénybe:

bort

élesztős-cukros tejet

szörpöt

gyümölcslevet

vagy akár magát a gyümölcsöt, például a szőlőt nagyon szeretik.

Ha ilyen csapdával próbálkozunk, arra figyeljünk, hogy a flakon aljába megfelelő mennyiségű folyadékot töltsünk. Borból eglég egy fél pohárnyi az üvegbe. Ha cukros tejet készítünk, fél pohár tejbe szórjunk egy-két csipet élesztőt és 2-3 teáskanál cukrot. Az, aki szörppel próbálkozik, ne higítsa fel vízzel, hiszen úgy töményebb lehet a csapdánk. Gyümölcslé esetén szintén elég egy fél pohárnyi folyadék, az almalevet kifejezetten kedvelik. Ha egész gyümölcsöt tennénk a flkonba, elég egy-két szelet gyümölcshús.

Befőttesüveg csapda:

Ez népszerűbb praktika, mint a műanyag flakonos változat, de nagyon hasonlóan működik. Amire szükséged lehet az

egy befőttes üveg és fedele,

alufólia,

méz

és olaj.

A módszer egyszerű, de hatékony: kend be nagyon vékonyan az üveg belső falát olajjal, majd csurgass néhány csepp mézet az edény aljára. A méz vonzza a muslicákat, az olajba viszont könnyen bele tudnak ragadni. Fontos, hogy az üveget fedjük be. Ehhez vagy a saját kupakját lyukasszuk ki, vagy fóliával fedjük be, amire szintán vágunk lyukakat. A logika hasonló mint a flakonos verziónál: a lyukakon bemásznak, de már kirepülni nem tudnak a kellemetlen kis szárnyasok.

DIY muslicapapír:

Ez a módszer a légypapírok működésén alapul és ezzel is tehetünk egy próbát, ha már nagyon unjuk a muslicákat a konyhában. Nem kell bonyolult dologra számítani, nem is kell hozzá más, mint

sárga, vagy fehér színű papír

méz

papírragasztó

A képlet egyszerű: kend be a méretre vágott papírlapot ragasztóval, majd mézzel és helyezd el a konyha olyan szegletére, ahol kisállat vagy gyerek nem fér hozzá. A muslicák megtalálják majd az illata miatt, emiatt nem kell aggódni. Ha bevált a módszer, érdemes többször megismételni a ragacs kihelyezését, egészen addig, míg el nem tűnik az összes bogár.

Amikkel nem érdmes kísérletezni:

Rengetegen próbálkoznak, több féle módon kiírtani a muslicákat az otthonaikból, így számos olyan trükk is van, ami sokszor nem is használ semmit. Ilyen például a cukros kávé, a teafa olaj vagy a zselés gyertya. A kávét annyira nem kedveli a muslicák, a teafa olaj illata sem vonzó számukra, a zselés gyertya pedig, ha vonzza is őket a fénye miatt, csak nagyon kevés példányt tud csapdába ejteni.

Ettől nem térnek vissza?

Sokan esküsznek arra, hogy, ha levendulát szárítunk a konyhába az távol tartja a muslicákat és más szárnyas rovarokat, bogarakat is. Érdemes megpróbálkozni vele, hiszen amellett hogy kellemes illatot áraszta a levendula, lehet, hogy a muslicák ellen is kiváló védelmet biztosít. Az illatokkal való riasztást sokan azért kedvelik, mert nem csak környezetbarát, de kíméletes megoldások is. A levendula mellett érdemes még eukaliptusszal és citrommal is próbálkozni. Érdemes kipróbálni a fenyő illóolajat is, ezt főként az ablakokban vagy azok közelében érdemes használni.

Ha biztosra akarsz menni

A kulcsszó: a takarítás! Persze mindenkivel előfordul, hogy nincs ideje minden nap ugyan úgy feltakarítani a konyhát. A hosszú é s fárasztó napokon csak a szokásos mosogatás, sepregetés felmosás köröket futjuk. Nyáron viszont érdemes egy picivel jobban résen lenni és nagyobb figyelmet fordítani arra, hogy minden étel - beleértve a gyümölcsöket és zöldségeket is - el legyen pakolva a hűtőbe vagy kamrába. Ez azért fontos, mert ezek a szárnyas állatok ezeknek a terményeknek az illatára, levére érkeznek otthonunkba. Fontos még, hogy olyan kukát válasszunk, aminek fedele van és zárható. A nyitott kuka csalogató lehet a muslicák számára. Érdemes mindig kitakarítani, átmosni a kukát, ha levittük a szemetet, hiszen a mosószerek illata nem vonzó a bogarak, rovarok számára.

Címlapkép: Getty Images