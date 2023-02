Kész katasztrófa: 15 lakásban nincs fűtés a vidéki nagyvárosban, 2 hétig is eltarthat a javítás

15 lakásban hiába várják a meleget Szombathelyen, szivárgás miatt el kellett zárni a gázt, nincs fűtés.A lakásszövetkezet szerint két és fél hét kell a javításhoz, ha minden jól megy - írta a Nyugat.hu.

Péntek reggel a helyszínen, az egyik földszinti lakásban egy idős hölgy télikabátban, prémes sapkában ült a nappaliban, a Nyugat.hu újságírójának megmutatta a hőmérőt is, ami 12 fokon állt. Mint mondta, szedi elő a meleg cuccait, hogy kibírja a javításig hátralévő időt, úgy tudja, legalább két hétig tart a javítás.Az épület a szombathelyi Bem lakásszövetkezethez tartozik, melynek elnöke közölte, jelenleg is azon dolgoznak, hogy minél előbb elhárítsák a hibát.

Elmondta, hogy a lakásszövetkezet sorra újítja fel a hozzá tartozó lakóházakban a gázvezetékeket, erre az épületre is elkészültek a tervek a nyár végére, a felújítást a mostani fűtési szezon utánra tervezték, már a kivitelezési szerződést is aláírták egy vállalkozással. Közben azonban az egyik lakó úgy döntött, hogy felújítja a lakását. Ehhez fel kellett szerelni az új gázórát, a lakó kérésére a szolgáltató szakembere meg is érkezett, és ő vette észre a gázszivárgást. A szolgáltató azonnal elzárta a gázt a lépcsőházban, ahogyan azt a szabályok ilyen esetekre előírják. Így 15 lakás maradt így gáz, azaz fűtés, meleg víz és gáztűzhely nélkül. Ha minden jól megy, közölték, két és fél hétig tart a felújítás.

