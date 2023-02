Vigyázat, ne dőlj be: milliókkal károsíthatnak most meg, ha nem vagy elég óvatos

A K&H Bank arra hívta fel az ügyfeleinek a figyelmét, hogy a csalók különféle szolgáltatók nevében küldenek sms-eket vagy e-mail-eket az ügyfeleknek. A pénzintézet a közleményében arra kért mindenkit, hogy ha hasonló esettel találkozik, mindenképpen körültekintően járjon el – írja az Index.

A bank közleménye szerint a támadók különféle szolgáltatók (pl. Netflix, Disney+ stb.) nevében küldött sms-üzenetekkel vagy e-mailekkel célozzák meg az ügyfeleket, amelyek egy hamis weboldalra vezetik őket, ahol a csalók az ügyfél bankkártyaadatait és az sms-kódot kérik, amely az áldozat mobiltelefonszámára érkezik.

Az is előfordulhat, hogy más bank nevében telefonálnak, majd miután kiderül a támadók számára, hogy a hívott szám a K&H ügyfele, akkor ,,átkapcsolnak” a K&H ügyintézőjéhez, vagy a K&H nevében azonnal újra hívják az ügyfelet. A pénzintézet közleménye szerint sokan még abban az esetben is megadják a hamis kódot a weboldalon, hogy az sms-üzenet egyértelműen jelzi, hogy az ügyfél kártyáját hozzá fogják adni az Apple Payhez, és még figyelmeztet is arra, hogy a kódot ne adják oda senkinek.

A támadó így tudja regisztrálni az ügyfél bankkártyáját a csaló mobileszközén lévő Apple Pay-tárcába, később pedig így tud fizetni az alkalmazással az ügyfél nevében.

Ezúton is szeretnénk megerősíteni, hogy a K&H semmilyen esetben és semmilyen csatornán (e-mail, SMS, telefon) nem kéri az ügyfeleit arra, hogy adják meg a bankkártyára vonatkozó összes adatukat, e-bank jelszavukat, telefonszámukat, vagy telepítsenek távoli elérést biztosító programokat.Kérjük, fokozottan ügyelj a banki és személyes adataidra!

– írták a közleményben.

Címlapkép: Getty Images