Megmozdult a föld a magyar-ukrán határvidéken: további földrengések várhatóak

Hírekből tudjuk, a február 6-i törökországi erős, eddig több mint 44 ezer halálos áldozatot követelő rengések óta szinte folyamatosak a földmozgások. Bár szeretnénk biztonságban érezni magunkat, Magyarországon is rendre megmozdul a föld - erről a HelloVidék nemrég írt. Hazánkban átlagosan 20-30 évente következik be jelentős erejű, 4,8-6,2 magnitúdójú földrengés. Legújabb hír, hogy hétfő hajnalban 3.15-kor megmozdult a föld Kárpátalján, a magyar-ukrán határ közelében. A rengés központja a Munkácstól 19 kilométerre nyugatra fekvő, a határ közvetlen közelében található Nagydobrony területén lehetett.

A Kárpáthír számolt be róla, hogy a Richter-skála szerinti 3,3-as erősségű földrengés körülbelül 2 kilométeres mélységben történt. A rengésről a Ukrán Geofizikai Intézet szakembere, Olekszandr Kendzera azt mondta, hogy szinte az összes kárpátaljai szeizmikus állomáson észlelték. Hozzátette azt is, hogy a térségben nem ritkák a földrengések, de a mostani a szokásosnál kicsit erősebb volt, és a régió több településén is érezhették az emberek.

Olekszandr Kendzera szerint a legtöbb lakos a mennyezeten lévő csillárok rezgését hallotta meg éjjel. Mint mondta, az emberek most a törökországi katasztrófa miatt érzékenyebben reagálnak a földrengésekre, és az efféle kisebb rengések is szorongást, aggodalmat okozhatnak.

A földrengés után anyagi kárról nem érkezett hír.

Hasonló földrengésen minden bizonnyal újra megtörténhetnek, hiszen egy szeizmikus zónában vagyunk, amelybe az Előkárpátok és Kárpátalja is beletartozik. Ott állandóan előfordulnak földrengések, amelyeket a szeizmikus állomások rögzítenek. A Kárpátokban az év során körülbelül 200 földrengést rögzítenek. Hangsúlyozom, pusztítás nem történik az ilyen földrengések során

- magyarázza a szeizmológus.

