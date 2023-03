Íme, ez Magyarország egyik legszebb erdeje: top bakancslistás helyek Tolnában

Magyarország majdnem összes erdőtípusa megtalálható a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. kezelésében lévő erdőterületen a Duna-menti ártéri erdőktől az árvalányhajas homoki gyepekkel tarkított ligeterdőkön keresztül a bükk elegyes szurdokerdőkig. A magyar vadgazdálkodás világában pedig egyedülálló értékként a gyulaji dám került fel a kiemelkedő nemzeti értékek listájára.

Az állami erdőgazdaság kezelésében lévő erdőterület négy nagyobb erdőtömbből és több kisebb erdőfoltból áll, a kezelt élőfakészlete 3,6 millió m3. A 2023. februárjában sikeresen lezárult szociális tűzifaprogramban közel 5500 m3 szociális tűzifát szolgáltak ki az érintett önkormányzatoknak Tolna vármegyében a rászoruló családok részére. Az elmúlt öt évben közel 3 millió csemetét és több mint 252.000 kg makkot ültettek el területeiken - olvasható az Agrárminisztérium közleményében.

A többségében a hajdani történelmi nagybirtokok erdőterületein két fő tájgazdálkodási tevékenységet valósítanak meg: az erdőgazdálkodást és a vadgazdálkodást. Rekreációs területeiken az átgondolt tervezés mellett, ökológiailag és ökonómiailag fenntarthatóan alakították ki parkerdőiket, tanösvényeiket, erdei sport lehetőségeik helyszíneit.

Az örökerdő üzemmóddal kezelt Anna Parkerdő közel 100 hektáros területén erdei pihenőtó, vadaspark, tanösvények, kilátó, lombkoronaösvény, erdei kisvendéglő, erdei játszótér és turistaszállások várják a kirándulókat. Tavasszal az élénk zöld bükkös erdő, ősszel pedig a tűzpiros vörös tölgyesek nyújtanak színpompát a völgyben. Az Annafürdő pihenőtó a környék kedvelt, romantikus esküvői helyszíne is egyben.

A parkerdő ékessége a Rétisasfészek-kilátó, mely egy lombkorona ösvénnyel is kiegészült, melynek harmadik szintjére kerekes székkel is fel lehet jutni. Az erdős dombvidék nem alkalmas a teljes körpanorámás kilátásra, ezért a lombkorona ösvényen interaktív játékok egészítik ki a kilátót, melyről észak felé a Kőris-völgyre nyílik gyönyörű kilátás. A gerinceken, meredek domboldalakon főleg molyhos tölgyet és virágos kőrist találunk, esetenként gyenge növekedésű akác állományokat.

Herceg Eszterházy Miklós uradalmának központja volt Tamásiban a ma már Gyulaji vadrezervátumként működő terület, mely méltán a világ egyik leghíresebb dámvad élőhelye. A XIX. században Európa számos helyéről érkeztek vendégek az Ozorai vadászatok néven ismert főúri vadászatokra, melyek a korszak legimpozánsabb és legnagyobb terítékű vadászatai volt. A rezervátum bejáratánál parkerdő, pihenőtó és egy vadaspark is helyett kapott, mely a környékbeli lakosság és iskolák kedvelt kirándulóhelye, számos környezeti nevelési programmal. A pihenőtó partján áll a Szent Hubertus Erdei Fakápolna. A környezeti nevelés kialakításához, fenntartásához erdei iskolai programokat, nyári táborokat évtizedek óta szerveznek, ahol a környezetbarát technológiákat, ökológiai programokat és szemléletet mutatnak be a gyermekeknek és felnőtteknek is.

Találjuk meg együtt Magyarország legszebb erdejét!

Szavazzon az Agrárminisztérium Facebook oldalán a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. legszebb területére!

