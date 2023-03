Eltűnt egy 6 éves kisfú Tolnában: már a TEK-et is bevetették, több százan keresik

Több százan keresik azt az ötéves kisfiút, aki hétfő délután tűnt el otthonából Tolna-Mözsön - közölte honlapján a rendőrség.

A kutatásban rendőrök, a Terrorelhárítási Központ munkatársai, polgárőrök, kutató-mentő egyesületek és civilek vesznek részt - mondta el Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője kedden az MTI-nek.

A rendőrség közlése szerint a gyermek, Nyári Gergő Dávid barna hajú, vékony testalkatú és nehezen kommunikál. Eltűnésekor kék, piros és fehér csíkos nadrágot és szürke pulóvert viselt.

A Szekszárdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a fiú tartózkodási helyéről tud, hívja a 74/501-106-os telefonszámot vagy a 112-es segélyhívót.

"A kisfiam élni akar"

A kisfiú édesanyja a Blikknek elmondta: az utolsó pillanatig bízik abba, hogy nem történt semmi baj.

A kisfiam élni akar. Fulladással született, többször is újra kellett őt éleszteni. Ha azokat túlélte, akkor ezt is túl fogja. Nagyon szeret sétálni, és amikor tegnap délután fél öt körül felkelt az alvásból, kiment az udvarra egy kicsit. Sajnos a hatalmas szél kivágta a kertkaput, így tudott kijutni az utcára

- mesélte sírva az anyuka.

Az utcában több házban is vannak térfigyelő kamerák, amelyek veszik az utca képét is. Azon láttuk, hogy egy darabig fel-le sétált az utcában, majd hirtelen eltűnt. Tavaly is eltűnt már egyszer, de akkor egy óra múlva előkerült. Remélem, most sem lesz másképp. Nagyon várja haza a hét testvére is.

- tette hozzá az édesanya.

