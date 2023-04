Bogárinvázió a konyhákban? Nézd meg, mit vásárolsz, az egészséged múlhat rajta

A bevásárlás egyik legélvezetesebb része az áruházak, boltok, zöldségesek piacterén eltöltött idő. Pontosan kiválaszthatjuk, hogy melyik gyümölcsöt és zöldséget szeretnénk, össze is szedhetjük a friss terményt a kihelyezett ládákból, konténerekből. Ugyan jó, ha minden terméket egy üzletben válogatunk össze, de gondot okozhat, ha a friss élelmiszereket nem gondozzák megfelelően. Éppen ezért előfordulhat, hogy bizony a vásárolt zöldségekkel, gyümölcsökkel hazaviszünk egy-két kártevőt is. Mire érdemes figyelni? Milyen váratlan "látogatókat" vihetünk haza a terménnyel? Ennek jártunk utána most.

Nem csak a nagy, de a kicsi élelmiszerüzletek is sajátos felügyeleti és higiéniai előírásokkal rendelkeznek, amelyeket be kell tartaniuk, valamint vannak különböző élelmiszer-szabályzatok is, melyek mentén a terményt tárolni, rendszerezniük kell. Ez szerencsére azt jelenti, hogy a zöldségeket, gyümölcsöket megtisztítják, és figyelnek arra, hogy minél kevesebb kártevő bújjon meg az egyes termények között. Viszont hiába a körültekintés, gyakran úgy lapulnak meg az egyes kártevők a termékek között, hogy észre se vesszük.

A Green Pest Services cikke szerint számos oka van annak, hogy a zöldségek, gyümölcsök a kártevők elsődleges célpontjai. Egyrészt sokkal kevesebb a csomagolás a kártevők és az élelmiszer között. És sokszor a csomagolás se védi meg a terményt, mivel még ezek alá is beférkőzhetnek a kellemetlen látogatók.

Ezenkívül a piactéren lévő szagok elegendőek ahhoz, hogy bármilyen kártevőt bevonzzanak. Gondoljunk a gyümölcsök, zöldségek, gombák és tökök szagára. Sok kártevőnek éles szaglása van, amely megmondja nekik, hol vannak a legjobb táplálékforrások, ami azt jelenti, hogy bárhová is mennek, felismerik a kívánt táplálékot. Egyesek kifejezetten szeretik a túlérett vagy éretlen gyümölcsöket és zöldségeket is.

A szagok és a vastag csomagolás hiánya mellett a piactéren van a legtöbb nedvesség az üzletben. A gyümölcsökben és zöldségekben elrejtőző kártevőknek így tehát mindenük megvan, amire szükségük lehet: élelem, víz és menedék. Ha pluszban még a közelben van egy szemetes, az újabb vonzó pont lehet számukra.

Milyen kártevőket vihetünk haza a terménnyel?

1. Legyek

Tekintettel arra, hogy az egyik leggyakoribb kártevőről van szó, logikus, hogy a legyek megtalálhatók a zöldségek és gyümölcsök környezetében. A legyek abban hasonlítanak a rágcsálókhoz, hogy szinte mindent megesznek, amit csak találnak, ami azzal kezdődik, hogy először a lábukon lévő ízérzékelőkkel kell megkóstolniuk az ételt. Ezért látjuk, hogy a legyek végigsétálnak az ételünkön, és összedörzsölik a lábukat, mintha gonosz tervük lenne; kóstolgatják és megtisztítják az ízérzékelõket, hogy biztosítsák a tiszta ízélményt. A legyek nem tudják megrágni a táplálékukat, ezért emésztőenzimeket köpnek az ételre, hogy lényegében egy turmixot készítsenek belőle.

A legyeket különösen az olyan ételek vonzzák, amelyek bármilyen szagot árasztanak, ami azt jelenti, hogy a gyümölcsök és zöldségek az egyik fő célpont. Ha a termés túlérett, az még inkább vonzza a kártevőket. Mivel a közönséges legyek nem jelentenek veszélyt harapás vagy csípés miatt, hogyan okozhatnak problémát nekünk? Egyszerűen: kórokozókon keresztül! A legyek egyszerre több mint 100 káros kórokozót vagy vírust hordozhatnak, és a lábukon keresztül továbbítják azokat. Azok a legyek, amelyek az egész szemetet és hulladékot bejárják, mielőtt továbbállnának, átviszik az összes durva bakteriális kórokozót a friss élelmiszerbe. A leggyakrabban előforduló betegségek közé tartozik a szalmonella, az E. coli - szóval nem meglepő, ha ételmérgezés-szerű tüneteket tapasztalunk egy légyinvázió után...

2. Muslicák

Gyakori probléma, hogy muslicák jelennek meg a gyümölcsök és zöldségek között. A muslicákat még jobban vonzzák a túlérett és büdös gyümölcsök, mint a házilegyeket. Ezek mindent kedvelnek, ami erjesztett, legyen az folyékony vagy szilárd. Kedvenceik közé tartozik a túlérett gyümölcs, zöldség, a levéltetvek mézharmatja, a lefolyók és még a maradék alkohol is. Az erős szagot kibocsátó puha élelmiszerek nagyon vonzóak ezeknek a kártevőknek, ezért gyakran előfordul, hogy olyan szemetesben látják őket, amelybe rothadt gyümölcsöt dobtak.

A muslicák nemcsak megeszik a túlérett táplálékot, hanem tojásaikat is belerakják. Ez összhangban van azzal a tendenciával, hogy a rovarok ugyanezt teszik, és az elsődleges táplálékforrás közelében rakják le a tojásokat, így a kikelt lárvák azonnali tápanyaghoz jutnak. Mivel a muslicák rövid életük során naponta több száz tojást is lerakhatnak, előfordulhat, hogy a fertőzés még azelőtt megtörténhet, mielőtt észrevennénk. Az élelmiszerboltok emiatt kitartanak amellett, hogy folyamatosan ellenőrizzék a termékek minőségét. Ezért is fontos, hogy a rothadt vagy túlérett gyümölcsöt és zöldséget mihamarabb dobd ki otthonról, mielőtt a muslicák kiszagolnák, és úgy döntenék, hogy ez lesz a legjobb új otthon a növekvő családjuk számára

3. Hangyák

Ez a másik kártevő, amely mindig az ételeink közelében lenne, ha választhatna. A hangyák azért élnek, hogy táplálékot találjanak hatalmas kolóniáik számára, és bármilyen morzsa vagy táplálékrészecske, amit találnak, kielégítő. Különösen kedvelik a cukros vagy fehérjetartalmú ételeket, az édes gyümölcsökről nem is beszélve. Ha bármilyen repedés vagy lyuk van az épületben, a hangyák bejutnak a belsejébe, és megtalálják az utat a terményekhez, és mivel feromonokat hagynak maguk után kolóniájuk többi tagja is megtalálja őket.

A hangyák viszont nagyobb kockázatot jelentenek az általuk hordozott láthatatlan betegségek miatt, és kevésbé az esetleges harapások miatt. Hangyák mászkálnak a boltok polcai alatt és a termékrészlegen kívül. A bomló szerves anyagokon és a hulladékon is sétálnak, hogy élelmet találjanak, ami azt jelenti, hogy ezek a kórokozók átterjednek a normál élelmiszerre, amelyen legközelebb járnak. Az E. coli és a szalmonella is általában a hangyákhoz köthető, és az ételmérgezés-szerű tünetek is kapcsolatba hozhatók velük. A hangyák két fő vonzereje a kiömlött élelmiszerek, részben ezért tartják olyan tisztán az élelmiszerboltok padlóját és polcait!

Ne vigyél haza kártevőket a termékkel!

Valószínű, hogy ha bármilyen élelmiszerboltban vásárolunk, akkor nem kell attól tartanunk, hogy egy sereg hangyát talál a kajszibarackjában. Ha a nagyobb élelmiszerüzletek nem tartják be a tisztasági és a higiéniai feltételek ellenőrzését, akkor azt a hatóságok gyorsan kiszúrják, nem beszélve arról, hogy az ilyen eseteknek mindig hamar híre megy.

De attól, hogy az üzletben nincs jelentős kártevő-probléma, még nem jelenti azt, hogy minden gyümölcsöt vagy zöldséget, amit hazahozol, soha nem érintette meg a kártevő. Csak ügyelj arra, hogy minden egyes tételt gyorsan átvizsgálj, mielőtt a kosárba helyezed és alaposan moss meg mindent otthon.

