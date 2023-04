Vaddisznók keserítik meg a balatoniak életét: hatalmas csapdát állítottak nekik

HelloVidék 2023.04.22. 15:32 Megosztom

Egyre több vad jelenik meg az emberek lakta területeken a Balaton környékén is. Balatonalmádi sem kivétel. Nemrég le is videózták, ahogy a város északi részében fekvő Bartók utcán. Most léptek a helyiek, Egy csapóajtóval ellátott erős faszerkezetet állíttatott fel Balatonalmádiban Fabó Péter polgármester - írta a likebalaton.

Fabó Péter polgármester a Facebook oldalán jelentette be a vaddisznócsapda felállítását. Ahogy posztjában írta: Remélem, hogy a csapda hatékonyan működik majd. Biztos vagyok abban, hogy a csapdázás segíti problémáink megoldását, de a problémát megszüntetni nem fogja. Ezért minden illetékes döntéshozónak és szakembernek levelet írtam, hogy üljünk össze és lépjünk tovább.