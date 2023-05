Ki nem találod, mivel hódította meg az országot a szegedi ékszertervező: csodájára járnak

A Szegedről származó Feil Róbert, tanulmányai miatt költözött Pestre, ahol műszaki életpályája teljesen új irányt vett. Kezdetben ékszerek kereskedelmével foglalkozott, majd az ékszerek tervezése után érdeklődése a különböző alapanyagok és drágakövek iránt bontakozott ki. Miután tovább képezte magát és felépítette a FEIL Gyémánt ékszer márkát, illetve elindította az ARTIDIA márkát, amely elhozta hazánk etikus gyémánt ékszereinek világát. Ismerjük meg az útját és tudjuk meg terveit a jövőre vonatkozóan!

HelloVidék: Mikor és hogyan fedezted fel érdeklődésed az ékszerkészítés iránt?

Feil Róbert: Az ékszerek világával a kapcsolatom kb. 6-7 éves koromban kezdődött. Akkoriban még nem voltam túl ügyes, de lehetőségem volt olyan műhelyekben tartózkodni, főleg édesapám id. Feil Attila ékszerkészítő révén, ahol az ékszergyártás zajlott. Az édesapám több mint 30 éve dolgozik az ékszerkészítés területén, a munkája révén kapcsolatba kerültem különböző szakemberekkel, akikkel együtt dolgozott. Saját csapattal rendelkezett, akikkel rendszeresen időt tölthettem együtt. Megfigyeltem, hogyan végzik a munkájukat, és inspirálva éreztem magam arra, hogy kísérletezzek bizonyos feladatokkal. Ekkortájt még nem próbáltam ékszereket készíteni. Az ékszerkészítés során vannak olyan lépések, amelyek némiképp veszélyesek a gyerekekre, mégis fontosnak tartottam a gyakorlást. 8 éves koromban sikerült elkészítenem az első rézgyűrűmet, amit a mai napig őrzök. Nem egy gyönyörű darab, de számomra, már egy olyan produktumnak számított, ami gyűrű formájú és viselhető ékszernek nevezhető. Ekkor már fiatalon megtapasztaltam az alkotás örömét.

Milyen inspirációk hatottak az egyedi stílusod kialakítására?

Már egészen fiatalon sokat utaztam külföldre és különböző kiállításokon vettem részt. Ezeken az utazásokon nyíltan vállaltam, hogy a nagyhírű ékszer világmárkákat tartom példaképnek. Európában számos jelentős ékszerkiállítás zajlik, különösen Olaszországban, Németországban és Svájcban, amelyek világszinten is elismertek. Ezen események során korán megismerkedtem különböző formavilágokkal és tervezőkkel, akiknek tetszett a munkájuk.

Kezdetben sok olyan modellt készítettem, amelyek a klasszikus vonalakhoz nyúltak vissza, de modern köntösbe helyeztem. Az alkotói hozzáállásom azonban inkább innovatív és modern irányba mutatott. Az igazság az, hogy a régi, nagyra becsült és időtálló stílusokat kezdtem felújítani, és új, modern formavilágot adtam nekik. Ez talán jól összefoglalja a gondolkodásmódomat és alkotói irányultságomat.

Milyen kihívásokat jelentett számodra a vidéki életmódba, a fővárosba költözés?

A Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikumban gépipari és számítástechnikai technikusként végeztem, ahol a képzés során már találkoztam a 3D tervezéssel és a CNC gépek kezelésével. Később Budapesten, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem keretein belül, részt vettem egy Cad/cam programozó technológus szakmai képzésen, ami nem az egyetemi képzéshez, hanem a Zrínyi Miklós Nemzetközi Egyetemhez tartozott. Budapesten kezdtem emiatt tanulni, végül, kb. 19-20 éves koromban költöztem a fővárosba, ahol az első albérletemet is kivettem. Ezzel párhuzamosan elvégeztem a személyi edző képzést, mivel az egészség és a sport egészen fiatal koromtól áthatja az életemet. Korábban vízilabdáztam, majd kosárlabdáztam, és különböző küzdősportokat is kipróbáltam. Azt gondoltam, hogy a műszaki pályafutásom mellett személyi edzéssel és sporttal fogok foglalkozni.

Mikor a személyi edzői képzés folyamatban volt és befejeztem a programozói képzést, már albérletben éltem Pesten. Ekkor kezdtem bele a kereskedelembe, mivel érdekelt, pontosan hogyan működik a fővárosban az ékszerkereskedelem. Tisztában voltam azzal, hogy hol van a központ, azzal is, hogy igazából kb. milyenek az árak, ki az, aki gyártó, ki az, aki importálja az ékszert stb. Kíváncsiságból szerettem volna megtudni, hogyan lehetne pénzt keresni ezen a területen, és hogyan lehet olyan termékeket forgalmazni, amelyek másoknak is hasznosak lehetnek. Elkezdtem partnereket keresni, akik főként külföldről importáltak ezüst ékszereket. Ezzel kezdődött el az ékszerkereskedelmi karrierem, ahol viszonylag kis tőkével, néhány százezer forint befektetésével ezüst ékszereket vásároltam. Az online tér és a webshopok ekkor még gyerekcipőben jártak, de már léteztek online kereskedelmi platformok, mint például a Vatera és más hasonló felületek. Elindultam az online értékesítés területén, az általam beszerzett ékszereket bizonyos boltokba is elvittem, valamint igyekeztem viszonteladókat keresni különböző nagykerek áruihoz.

Milyen különleges technikákat vagy anyagokat alkalmazol az ékszerkészítés során, amelyek megkülönböztetik a munkádat a többi ékszerkészítőtől?

Fiatalon, mintegy 20-21 évesen már a 3D tervezést alkalmaztam az ékszertervezés során, amely akkoriban nagyon innovatív és lenyűgöző volt. Napjainkban már sokan foglalkoznak ezzel a technológiával és ismerik a 3D tervezés lehetőségeit, de több mint tíz évvel ezelőtt kevés ember volt tisztában vele, különösen az ékszerszakmában. A 3D technológia fokozatosan kezdett megjelenni több iparágban Magyarországon, így az ékszerszakmában is egyre többen kezdték el alkalmazni. Fiatalon ebbe tanultam bele konkrétan, a modern technológiák révén áramló tervezésbe. Az iskolában nem ékszereket rajzoltunk, hanem különböző gépalkatrészeket, én ekkor már a saját órám is megrajzoltam. Később tovább képeztem magam, de szerintem a 3D tervezés segített hozzá, hogy egészen fiatalon nagy eredményeket érjek el a hazai ékszerkereskedelmi piacon.

Sokan külföldről importáltak modelleket, amelyeket hagyományos ötvös technológiával, viaszfaragással és összeépítéssel készítettek. A 3D tervezés már akkor is előnyt jelentett számomra és néhány más embernek, akik ezzel a területtel foglalkoztak, legyen szó akár külföldi, akár belföldi piacokról.

Az ékszertervezés számomra főként a gyűrűtervezéssel kezdődött, különösen az eljegyzési gyűrűkkel. Azt szerettem volna, hogy egy rendkívül különleges termékkel foglalkozzam az életünk egyik legfontosabb pillanata kapcsán, így könnyen rátaláltam az eljegyzési gyűrűkre.

Az érdeklődésem idővel a különböző alapanyagok és drágakövek iránt is kibontakozott. Hamar rájöttem, hogy szorosabb kapcsolatot kell kialakítanom a gyémántokkal, ezért akkoriban több szakemberrel kezdtem együttműködni ezen a területen. Velük már korábban is együtt dolgoztam ékszerek és gyűrűk tervezése kapcsán. Magyarországon voltak kiemelkedő gyémántkereskedők, akik ma is rendkívüli szakértők, idővel nagyon szoros kapcsolatba kerültem velük, és volt aki a Mentorommá vált és sokat tanulhattam Tőle!

Elvégeztem egy ékszerbecsüs képzést is, ahol megtanultam mik a drágakövek és hogyan kell megvizsgálni az ékszereket. Minden szakmában az iskola csak az alapokat adja, de a valódi, mélyebb ismereteket a gyakorlatban és a mentoroktól lehet megszerezni, akik évtizedeket töltöttek a szakmában. Nagyon hálás vagyok, hogy az elmúlt 15 évben kapcsolatban voltam ezekkel a szakemberekkel, akik nagyban segítették fejlődésemet.

Édesapám nem kifejezetten gyémántokkal, inkább az ezüst- és aranyékszerek készítésére specializálódott, bár voltak időszakok, amikor bizonyos ékszerekben gyémántot is használtak. Tőle is sok mindent tanultam az aranymegmunkálásról, gyártástechnológiákról és feladatokról. A gyémántok terén viszont a gyémántkereskedő partnereim egyben a mentoraim is voltak, de kifejezetten egy szakember van, aki 40-50 éve van a szakmában és megtanított mindenre a gyémántokról, mely ismereteket át tudok adni az ügyfeleknek is.

A természetes gyémántokat bármilyen formában beszerezhettem, bár sosem vágytam arra, hogy gyémántkereskedelemmel foglalkozzam. Inkább az ékszertervezésre koncentráltam, így a gyémánt kereskedelembe csak részben mélyedtem el és a legtöbb gyémántot azért szereztem be, hogy az általunk gyártott ékszerekbe foglaljuk és kreatív alkotásokat hozzak létre. Hosszú idő telt el, mire megjött az inspiráció. Külföldi kiállításokon figyeltem, hogyan fejlődik a mesterséges gyémánt, amikor pedig rájöttem, hogy a technológia ugrásszerű fejlődése által milyen hatalmas lehetőségeket kínálnak az emberiségnek, és különösen Magyarországnak a gyémántok, még jobban lelkesedtem irántuk.

Mit gondolsz a mesterséges gyémántokról és a természetes gyémántokkal való összehasonlításáról?

A köztudatban még mindig nagyon erősen ott él az a fogalom, hogy a mesterséges gyémánt etikus, míg a természetes gyémánt pedig nem. A természetes gyémántok több mint 90 százaléka teljesen ellenőrzött körülmények közül származik, ugyanis a 16 évvel életbe lépő Kimberley egyezmény garantálja, hogy a legtöbb kereskedőbánya csak certifikációval, ellenőrzéssel bányászott gyémántokat forgalmazhasson.

A természetes gyémántok évmilliók alatt, a földkéreg mélyén, akár 200 kilométer mélyen képződnek, míg a mesterséges gyémántokat laboratóriumi körülmények között, ugyanazokat a természetes folyamatokat reprodukálva, természetes gyémántmagból kiindulva, néhány hét alatt állítják elő. Fizikai és optikai tulajdonságok tekintetében nincs lényeges különbség a mesterséges és a természetes gyémántok között. Az általam megálmodott és 2022-ben bemutatott ARTIDIA az első olyan ékszer márka Magyarországon, amely elhozta az etikus, fenntartható és kedvezőbb gyémánt ékszerek világát. Az ügyfelek 100%-ig biztosak lehetnek abban, honnan származnak a mesterséges gyémántok.

Hogyan lehet valaki sikeresebb a szakmában?

Az ügyfeleimtől tanultam a legtöbbet, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy ennyire tapasztalt legyek, és több extra információval rendelkezzem még a versenytársakhoz képest is. Mindig is hangsúlyt fektettem arra, hogy az ügyfeleket közvetlenül és barátságosan szólítsam meg, legyen szó reklámokról, hirdetésekről vagy személyes interakciókról. Az ügyfelekkel kialakult kapcsolatom nem csupán ügyfél-szolgáltató viszony, hanem egyfajta partnerség is. Ma már nem tudok minden ügyfelemmel beszélni, de a csapatom nagyon sokat segít abban, hogy exkluzív szolgáltatást nyújtson számukra.

Számos ékszert és emléktárgyat terveztem egyedül vagy akár a csapatommal együtt, amelyeket a modern trendek alapján kiemelkedőnek tartottunk, de ezek közül mindig csak egy kisebb része vált rendkívül népszerűvé. Más tervezett darabok viszont, amelyeket úgy gondoltuk, hogy sikeresek lesznek, nem bizonyultak annyira eredményesnek. Nehéz megjósolni, hogy mely márkák kezdenek később akár trendeket is meghatározni.

Milyen terveid vannak az ékszerkészítés terén? Milyen újításokat tervezel?

A jelenleg leginkább prioritást élvező terület számomra továbbra is a személyre szabott ékszerek készítése. A személyre szabottság fogalma régóta jelen van az életünkben, kifejeződik szimbólumokban, gravírozásokban és lézeres gravírozásban. Őszintén megvallva, nagyobb figyelmet szeretnék fordítani azokra a kollekciókra, amelyek már nem csak az eljegyzésről és házasságról szólnak, hanem más életpillanatokban is fontos ajándékok lehetnek. Ezek által emlékezhetünk családi és szerelmi kapcsolatokra, barátságokra vagy akár munkaviszonyokra. Magánéleti és üzleti szinten egyaránt megjelenhetnek személyes szimbólumok, céges logók, kifejezések vagy dátumok, amelyekkel tovább szeretnék fejleszteni bizonyos kollekciókat. Az ékszerek ma is az egyik legjelentősebb értékkel bírnak, hogy megőrizzék emlékeinket vagy szimbólumai legyenek egy adott érzésnek vagy pillanatnak. Így az időt és energiát erre a területre kívánom összpontosítani.

Címlap, fotó: Bódogh Gabriella

