Ezeket a növényeket ne ültesd a kertedbe: rengeteg embert megbetegíthetnek

A Nemzeti Népegészségügyi Központ friss jelentése szerint, a hét elején a lehűlés és a csapadék hatására várhatóan alacsony a pollenterhelés. Az eperfafélék pollenkoncentrációja országosan közepes, a pázsitfűféléké és a fenyőféléké az alacsonyközepes tartományban alakulhat.

Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a kőris, a platán, a nyír, a juhar, a ciprus- és tiszafafélék, a fűz, a dió, a gyertyán, továbbá a vadgesztenye, a sás, a bükk és az ernyősvirágzatúak virágpora pollenje. Megjelent már a levegőben a lórom, az útifű és a bodza virágpora is. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony, az Alternariáé helyenként eléri a közepes szintet.

Továbbra is találkozhatunk a levegőben „nyárfaszösz”-szel, ami azonban a tévhittel ellentétben nem okoz

pollenallergiás tüneteket, mivel valójában a nyárfa terméséből és annak szél által való elterjedését segítő, üres, levegővel telt, allergén fehérjéket nem tartalmazó részeiből áll. Akiknél ebben az időszakban jelentkeznek pollenallergiás tünetek, azoknál valószínűleg a levegőben aktuálisan jelen lévő allergén növények pollenszemei okozhatják ezeket.

Ezek a növények inkább ne kerüljenek a kertbe, ha allergiásak vagyunk

Az ANTSZ szakemberei két kiadványban gyűjtötték össze, milyen növények okoznak allergiát hazánkban. Az „Allergén növények” c. kiadvány két kötete az allergén fák és cserjék, illetve a lágyszárú növények felismerését segíti. A kiadványokat az allergiások, a kertészkedők és a várostervezők figyelmébe ajánlották a készítők, hiszen a hiánypótló kiadványukban összesen 104 növény potenciális allergenitását is feltüntették. Ebből a kiadávnyból szemezgettünk most, lássuk, mely növényeket nem érdemes a kertünkbe ültetni, ha allergiától szenvedünk.

Az allergia megelőzésének egyik fontos eszköze az allergének térbeli elkerülése. Ennek alapfeltétele, hogy a betegek felismerjék környezetükben azokat a növényeket, melyek az allergiás tüneteiket okozhatják. A kiadványunk első részének célja, az allergiás betegek és orvosaik számára bemutatni az allergén fákat és cserjéket

- hívta fel a kiadvány szerzője, Dr. Magyar Donát a figyelmet

Mint a szakember írja, a pollen a virágzáskor jut a levegőbe, ezért a virágzó állapot ábrázolására helyezték a hangsúlyt, így az allergén elkerülését időben is megtehetjük. Az egyes növényeknél tanácsok találhatók az allergiás tünetek csökkentésére (például kétlaki fajok esetében a termős példányt ültessük).

Hangsúlyozzuk, hogy a már meglévő allergén pollenadó fák és cserjék kivágását nem javasoljuk, azonban újak telepítésénél vegyük figyelembe a közegészségügyi szempontokat is. Növények vásárlása előtt ajánlott utánanézni, hogy a kiválasztott faj nem szerepel-e az allergén növények listáján. Célunk elsősorban azoknak a növényeknek a bemutatása, melyek pollenkibocsátásuk révén légúti allergiát okozhatnak, de emellett azokra is felhívjuk a figyelmet, melyek nem pollenszemek, hanem más, légkörbe szóródó részecskék (fűrészpor, beszáradt tejnedv stb.) révén válthatnak ki allergiás tüneteket. Nem célja a kiadványnak azon növények bemutatása, melyek más jellegű közegészségügyi problémát okozhatnak, mint például ételallergiát, ideértve a keresztreakciókat, mérgezést, vagy rovarokat csalogató hatásuk révén méh- és darázscsípésekhez járulnak hozzá. A hazai allergén növények mellett azokat is ismertetjük, amelyek külföldi utazásaink során okozhatnak allergiás tüneteket. Kiadványunk első részében a leggyakoribb allergén fák és cserjék szerepelnek, míg a második részben a lágyszárú növényeket mutatjuk be

- írta a szerző.

Íme a lista, az allergiát okozó fákról és cserjékről:

Juharok

Tengerparti seprűcserje vagy borfa

Éger

Közönséges nyír

Közönséges gyertyán

Komlógyertyán

Közönséges dió

Pekándió

Mogyoró

Szelídgesztenye

Európai bükk

Japánciprus, szugifenyő

Keskenylevelű ezüstfa

Kislevelű fikusz

Kőris

Homoktövis

Nemes babér

Fagyal

Fehér eperfa

Kínai papíreperfa

Olajfa

Platán

Nagylevelű kínai kőtiszafa

Nyárfa

Tölgy

Pillangósok

Trópusi pillangósok

Itt pedig a lista az allergiát okozó lágyszárú növényekről:

Pázsitfűfélék

Disznóparéjfélék

Libatopfélék

Földimogyoró

Kenderfélék

Fészkesek

Parlagfű

Fekete üröm

Parlagi rézgyom

Aranyvessző

Betyárkóró

Szerbtövis

Keserű hamisüröm

Gyöngykosárka

Szálaslevelű sédkender

Repce

Palkafélék

Keserűfűfélék

Csalán

Falgyom

Útifű fajok

Egynyári szélfű

Erdei tündérfürt

Jó tudni!

Ha a két kiadványt olvasgatjuk, hogy egyes növényekről megtudjuk, miért nem érdemes ültetni őket, vagy, ha már megvannak, miképp csökkenthetjük az allergiás tüneteinket, akkor a következőket érdemes szemmel tartani:

A potenciális allergenitás egy adott növényfaj lehetséges allergiakiváltó képességét jelenti a növény pollenszemeinek allergizáló tulajdonsága, a pollen alaktani tulajdonságai és pollentermelése alapján. A kiadványban mindegyik növényfaj esetén jelölték a potenciális allergenitás szerinti minősítést az alábbi táblázatban szereplő jelölésnek megfelelően:

Ahogy a kiadványban írják, a színkódok nem az esetleges allergiás tünetek erősségét jelzik, hanem annak valószínűségét, hogy az adott növény hazánkban allergiát okoz.

Allergológiai szempontból nem ajánlottak a sárga, narancssárga, piros és szürke színnel jelzett növények.

