Egyre többen kapnak rá az ízére: fillérekből elkészítheted otthon is ezt az immunerősítő italt

HelloVidék 2023.06.02. 17:02

Az egészséges mértékű napi rostbevitel gyakran elérhetetlen célnak tűnik számunkra, de a gyakori smoothie fogyasztás segíthet nekünk ennek teljesítésében, de persze más előnyös tulajdonságokkal is bír. A smoothie jót tesz anyagcserénk működésének, és étkezésként alkalmazva diétázóknak is tökéletes. Hogy miért érdemes még fogyasztani? Hogyan készíthetjük el? Mit érdemes beletenni? Ennek jártunk most utána.