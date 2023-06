Ők most a magyar vidék toplistás bűnözői: van, akiért félmilliós nyomravezetői díj jár

A sajtó is rendre be szokott számolni arról, ha rendőrkézre kerül egy-egy toplistás magyar bűnöző, és a rendőrség honlapján is szerepel az épp aktuális, 50 legkeresettebb ember listája. Aki rendszeresen böngészi ezt, észreveheti, hogy sokan már hónapok, sőt akár évek óta ott vannak a toplistán. Az elmúlt három évben a magyar rendőrség által kifizetett legmagasabb összegű nyomravezetői díjkitűzés bruttó 500 000 forint volt - közölte a Pénzcentrum kérdésére az ORFK.

A Pénzcentrum azt is megtudta, hogy a rendőrségi honlapon szereplő top 50-es körözési listát a különböző hatósági szervek iránymutatásai, javaslatai alapján szokták frissíteni, amikor ez indokolt. Jelenleg öt toplistás bűnöző fején van díjkitűzés: akad köztük embercsempész, csaló, ittas vezető és rabló is. Bár nem toplistás gazember, de legutóbb március végén tűztek ki 500 ezer forintos nyomravezezői díjat annak a férfinak az ügyében, aki kirabolt egy nagykanizsai dohányboltot. Ők most a toplistás körözött bűnözők A legkeresettebb bűnözők listájában jelenleg öt ember ellen van díjkitűzés érvényben. Így 500 ezer forint nyomravezetői díj jár annak, aki bármilyen információval rendelkezik Bartos Nándor hollétéről. A '82-es születésű, bajai férfi ellen a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság adott ki közötést a Szegedi Törvényszék elfogatóparancsa alapján - üzletszerűen elkövetett embercsempészés, valamint hivatali visszaélés bűntett elkövetése miatt. Börtönbe kellett volna vonulnia, de ezt nem tette meg. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 300 000 forint nyomravezetői díjat tűzött ki Fodor Szilárd ügyében. A Tatabányai Törvényszék Büntetés-végrehajtási csoportja elfogatóparancsot adott ki ellene, mivel a rá, 2019. szeptember 25-én sikkasztás miatt kiszabott 8 év börtönbüntetés letöltését nem kezdte meg. 200 ezer foront jár annak, aki érdemi információval rendelkezik Egri Norbert hollétéről. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság azért adta ki a körözést, mert a férfi ellen a Szekszárdi Törvényszék csalás valamint ittas járművezetés miatt elrendelt nemzeti, európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadott. Szintén 200 ezer forint nyomravezetői díjat tűztek ki Török Zsolt ellen. Ellene a Szolnoki Rendőrkapitányság folytat körözési eljárást a Kecskeméti Törvényszék költségvetési csalás miatt elrendelt európai és nemzetközi elfogatóparancsa, a Nyíregyházi Járásbíróság európai és nemzetközi elfogatóparancsa, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség elfogatóparancsa, a Tatabányai Törvényszék BV. Csoport elfogatóparancsa és a NAV Észak-Alföldi Bűnügyi Igazgatóság Nyíregyháza elfogatóparancsa alapján. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 100 000 forint nyomravezetői díjat tűzött ki Géczi Péter ellen. A férfit a bíróság kifosztás bűntett és más bűncselekmények elkövetése miatt 3 év szabadságvesztés büntetésre ítélte. Ugyancsak a Szolnoki Törvényszék BV Csoportja bocsátott ki elfogatóparancsot, mert a férfit lopás miatt is 3 évre ítélték, de a börtönbe nem vonult be.