Hihetetlen itallal turbózhatod fel magad: ez a tea tonik, mégis valami egészen más

Az alváshiány, a stressz, a helytelen táplálkozás, a nem megfelelő vitamin- és ásványianyag-bevitel, valamint a túlzott koffein- és cukorfogyasztás mind hozzájárulhat az immunrendszerünk gyengüléséhez és az allergiás reakciók fokozódásához. Ilyenkor szükségünk van az immunredszerünk alapos megtámogatására, most divatos szóval a felturbózására. Ehhez mutatunk egy roppant egyszerű, nagyon egészséges és olcsó italreceptet, amit otthon te is könnyedén elkészíthetsz, ha reggel fogyasztod, garantáltan energiával telve indíthatod a napot! De bármikor jót tesz, ne habozz, készítsd el az útmutatásunkkal!

A gyömbér jótékony hatása

A gyömbérgyökér olyan egészséges vegyületekkel van tele mint a gingerol, shogaol, paradol és a zingerone. Bár ezek a szavak nem hangzanak túl ismerősnek, valójában fontos szerepet játszanak a test optimális működésében. A gingerolt például a krónikus gyulladások leküzdésére használja fel a test. A krónikus gyulladás akkor jelentkezik, amikor a test reagál a traumára, ez pedig duzzanatot és az egészséges szövetek károsodását okozhatja, ami számos betegség, például a rák, cukorbetegség és a szívbetegségek forrása lehet. Ezt általában az egészségtelen étrend és életmód válthatja ki.

A gyömbér akkor tudja a legegyszerűbben és leghatékonyabban kifejteni a gyógyító hatását, ha azt teából készítik. A gyökér forró vízben történő áztatása lehetővé teszi az értékes tápanyagok felszabadulását, a test pedig könnyen hozzáférhet ezekhez a jótékony anyagokhoz.

A gyömbérgyökérből készített tea nemcsak finom, csípős és átmelengető, de számos jótékony hatással is bír: amellett, hogy a gyömbér tea kiváló gyulladáscsökkentő, görcsoldó és köhögéscsillapító főzet, mikrobaellenes hatással is rendelkezik, és gazdag A-, B-, C- és E-vitaminokban, tartalmaz cinket, magnéziumot, foszfort, káliumot és vasat is. A gyömbért gyulladás- és fájdalomcsökkentő hatásainak köszönhetően menstruációs görcsök és ízületi fájdalmak csillapítása céljából is alkalmazzák, emellett a gyömbér tea napi fogyasztásával kordában tarthatjuk vércukorszintünket és elősegíthetjük emésztőrendszerünk megfelelő működését is.

Kiváló C-vitamin források a citrusfélék

Szinte közhely a citrusfélék magas vitamintartalma, s valóban: legfontosabb C-vitamin-forrásaink közé tartoznak. Egyetlen "Navel" fajtájú narancs 25 százalékkal tartalmaz több C-vitamint, mint amennyi egy átlagos felnőtt napi szükséglete, de két, bármilyen más fajtájú narancs vagy néhány szem mandarin is megteszi. A vegetáriánusok, akik teljesen vagy részben lemondanak az állati fehérjeforrásokról, feltétlenül építsenek be az étrendjükbe sok narancsot. A nagy adag C-vitamin elősegíti a növényi eredetű vas fölvételét. Természetes C-vitaminja hatásosabb, mint a tablettákban adagolt, feltehetőleg azért, mert bioflavonokkal együtt előfordulva hatása erősödik.

A fűszerpaprika igazi csodaszer

Hatóanyagai felmelegítik a vért, csökkentik a krónikus fáradtságot, kimerültséget, és mivel javítják a keringést, ezáltal enyhén emelik a vérnyomást is. A pirospaprika C-vitamin-tartalma jelentős, és a csípős változatában a termés ereiben és a magokban nagy mennyiségű kapszaicin halmozódik fel, ami fájdalomcsillapító hatással is bír.

Jótékony hatást gyakorol gyomorproblémák esetén, mert serkenti az emésztést, és fokozza a nyál és a gyomornedvek elválasztását. Fogyasztását éppen ezért javasolják gyomorrontás, gyomorhurut, émelygés és gyomorgörcs esetén is. Magas a C-vitamin tartalma, ezért támogatja az immunrendszer működését.

A fűszerpaprika ezen kívül serkenti a bélrendszer működését, és a nehezen emészthető tápanyagok feldolgozását. Remek hasfogó és fokozza az epetermelődést, valamint csökkenti a vércukorszintet. Mivel serkenti a véralvadási rendszer működését, kitűnő vérzéscsillapító. Redukálja a koleszterinszintet, gátolja a szürkehályog kialakulását. Fertőtlenítő hatása miatt mandula- és torokgyulladás esetén a paprika forrázatával történő gargalizálás gyorsíthatja a gyógyulás folyamatát. Felfrissít, mivel serkenti a vérkeringést, és enyhén megemeli a vérnyomást.

Kiválóan fertőtlenít a fahéj

A szárított és feltekert kéregdaraboknak az enyhén édestől egészen a csípősig terjed az aromája, és számos gyógyhatását tartják számon. A népi gyógyászat felfúvódás és hasmenés ellen használja, kiválóan fertőtlenít. A fahéj fontos gyógyító szer: a középkorban például a krónikus köhögés és az ízületi gyulladás ellenszereként is alkalmazták.

A fahéj köztudottan szabályozza a vércukorszintet: ha magas szénhidráttartalmú ételbe fahéjat teszünk, azzal segíthetünk "kiegyensúlyozni" azokat a hatásokat, amelyeket a cukros étel okoz a szervezetünkben. Vagyis ha a szénhidrátdús ételt fahéjjal együtt esszük, akkor az nem okoz olyan hirtelen emelkedést a vércukorszintben, így hirtelen csökkenést sem.

A vércukorszintre gyakorolt jótékony hatása mellett a vérzsírokra is kedvezően hat a fahéj: ha a zsírdús ételeket fahéjjal egészítjük ki, akkor nem figyelhető meg a vér trigliceridszintjének emelkedése, ez pedig a károsodást okozó plakkok kialakulásának csökkenését jelenti. A vérzsírszint és a vércukorszint egyensúlyba hozatala mellett az is megfigyelhető, hogy a vérben található antioxidánsok szintje ezzel szemben növekedett.

Így készítsd el a tonik teát az erős immunrendszerért

Hozzávalók:

1 nagyobb citrom

1 db 6-7 cm-es gyömbérgyökér

1 egész ceyloni fahéjrúd

1 teáskanál pirospaprika (lehet csípős, ha bírod, de ebben az esetben tegyél bele mézet is)

7 dl víz

A kiváló roboráló hatású ital elkészítését az alábbi videón láthatod lépésről lépésre:

Címlapkép: Getty Images