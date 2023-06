Indulhat a szabadtéri strandolás: a héten már 26 fokos is lehet a Balaton vize

Beköszönt a nyárias meleg, ezzel együtt gyorsan fog emelkedni a Balaton hőmérséklete is. De hozzuk azt is, milyen időjárásra számíthatunk a hét többi napján!

A meleg időjárás gyorsabban felmelegíti a Balaton vizét, mint a mélyebb tavakét, hiszen itt az átlagos mélység csak 3,2 méter. Vasárnap reggel Balatonkenesén 20,9 fokot, Tihanynál 21,9 fokot, Balatonlellén 22,1 fokot, Balatonfenyvesen 21,6 fokot, míg Gyenesdiáson 22 fokot mutatott az Időkép vízhőmérője. Mint írják, az intenzívebb kánikulában a Balaton vízhőmérséklete naponta akár 1-2 fokkal is nőhet, a becslések szerint tehát a jövő hét közepére akár 25-26 fokosra is melegedhet a tó. A legmelegebb balatoni vízhőmérséklettel a déli parton találkozhatunk.

Nincs mese, elő a strandpapuccsal, érkezik a kánikula!

Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, csak időnként szűrhetik fátyolfelhők a napfényt, valamint takarhatják gomolyfelhők a napot. Csak helyenként az északkeleti, valamint a nyugati tájakon fordulhat elő átmeneti jelleggel futó zápor, esetleg zivatar. Nem lesz jelentős a légmozgás. Délután 28 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Kedden is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő felhőkből csak kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Nyugaton a délies szél megélénkülhet, erős széllökések zivatarok környezetében lehetnek. Hajnalban 14-22, délután 29-35 fok várható.

Szerdán a napsütést már gyakrabban zavarhatják gomolyfelhők, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, de nem mindenhol fog esni. A szél csak záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. 29 és 35 fok közé melegedhet délutánra a levegő.

Csütörtökön is sokfelé számíthatunk napos időre, de lesznek majd felhősebb körzetek is és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között alakulhat. Pénteken is még sokfelé kitarthat a kánikula, de egy közeledő hidegfront hatására már egyre nagyobb területen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, helyenként hevesebb viharok is lehetnek.

