El se hiszed, milyen életelixír a nagyi igazi málnája: húzós az ára, de a profik így csinálják

Hiába van itt a málna szezonja, hacsak nincs kertünk végében egy kis ültetvény, 2500- 3000 Ft/kg alatt ne is álmodozzunk arról, hogy a piacon vásárolhatunk egy kis szörpnek való gyümölcsöt! Hacsak nincs a közelben Szedd magad akció, ott kifoghatunk olcsóbb ajánlatokat! Hozzuk is, az országban hol mindenhol lehet viszonylag olcsóbban beszerezni ezt a lassan ritkaságszámba menő gyümölcsöt.

Hiába a nyár egyik slágergyümölcse, hazánkban őshonosnak is számít, a málna termőterülete itthon csak töredéke a húsz évvel ezelőttinek, és megállíthatatlannak tűnik a csökkenése. A vészforgatókönyvek szerint pár év alatt teljesen eltűnhet a hazai málna a piacról. Használjuk hát ki, míg megterem egyáltalán! Az ezredforduló idején még 1500 hektáron termesztettek Magyarországon málnát, a termőterület azonban azóta folyamatosan csökken – írta piaci jelentésében az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). A KSH adatai szerint 2020-ban már csupán 253 hektárról takarítottak be málnát, összesen 492 tonnát. Ez a mennyiség 56 százalékkal volt kevesebb, mint egy évvel korábban, és csak töredéke annak, amennyit az országban még 1990-es években megtermeltek (akkoriban 27 208 tonna málnát szüreteltek egy évben.)

A hazai málnaültetvények elöregedtek, a jövedelmezőség csökkent, ezért is hagytak fel sokan a munkaigényes gyümölcs termesztésével.

A málnatermesztés visszaesésének hátterében a klimatikus viszonyok átalakulása is áll, valamint a versenytársak (szerb és lengyel), akik gazdasági előnyüket kedvezőbb klímájuknak és olcsóbb munkaerejüknek köszönhetik. Mindezek mellett gondot jelent a munkaerőhiány is. A gombás betegségekkel szemben ellenállóbb, valamint a folyton termő fajták használata adhatna lendületet a málnatermesztésnek – közölte a NAK.

Jelenleg hazánkban már csak 160-170 hektáron termesztik ezt a bogyós gyümölcsöt, a termésmennyiség évek óta 800-1000 tonna között stagnál, és idén is hasonló volumenre lehet számítani. Egyébként több fajtát is termesztenek, a régebbi ültetvényeken még találkozhatunk a fertődi nemesítésű fajtákkal, de a brit nemesítői vonal fajtái is előfordulnak (Malling sorozat tagjai, Willamette), a modern, fólia alatti ültetvényeken pedig a modern termesztés-technológiának megfelelő fajtákat telepítenek a termelők.

Kézimunkaerő-igényes kultúra, és az előállítása is drága

A málnával az is a baj, hogy a telepítése tőkeigénye nagyon magas, akárcsak az éves forgótőkeigény, főleg a zöldmunkák és a betakarítás idején. Ezért fontos, hogy az egységnyi területről előállítható termés mennyisége és minősége magas legyen – közölte az Indexszel Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.

A megmaradt málnatermő felület inkább frisspiaci árut termel, de ezek döntően néhány tized- vagy 1-2 hektáros ültetvények. A málna hazai fagyasztóipari hasznosítása a megszűnés határára jutott, mivel Lengyelországból és Szerbiából számos esetben olcsóbban lehet kész fagyasztott árut importálni, mint a hazai alapanyagot megvásárolni. A frisspiacon is egyre jelentősebb teret hódít a lengyel málna, mely mára a 120 ezer tonna körüli termésével a hazai termelés százszorosára nőtte ki magát. A szakember szerint a magyarországi málnatermesztés kritikus mértékű visszaszorulása alapvetően három tényezőre vezethető vissza

- írták.

Az első egyértelműen a klimatikus viszonyok átalakulása. A hazai klíma az elmúlt 15-20 évben szárazabbra és melegebbre fordult, márpedig a málna nem bírja ezt a klímát, ilyen hő- és UV-terhelés mellett nem állíthatók elő a gazdaságos termelést biztosítható hozamok, illetve a minőség sem ugyanolyan, mint korábban.

A hazai klíma az elmúlt 15-20 évben szárazabbra és melegebbre fordult, márpedig a málna nem bírja ezt a klímát, ilyen hő- és UV-terhelés mellett nem állíthatók elő a gazdaságos termelést biztosítható hozamok, illetve a minőség sem ugyanolyan, mint korábban. A másik fő ok a munkaerőhiány. A málna ugyanis iszonyatosan munkaerő-igényes kultúránk. Éves művelése 3-4 ezer munkaórát igényel hektáronként, melynek 75 százaléka a betakarítás nagyon rövid időszakában merül fel. Jelenleg ilyen szűk időintervallumban ekkora mennyiségű munkaerőt találni nagyon nehéz vagy szinte lehetetlen vállalkozás. Arról nem is beszélve, hogy a munkavállalók bérét és annak járulékait miként lehet kigazdálkodni, ha lehet egyáltalán.

A legtöbb málnás Nógrád, Baranya és Zala megyében található

Természetesen van még magyarországi málnatermesztés, de csak elenyésző területen. A 2022-es adatok szerint 101 hektárnyi ültetvényen termesztettek málnát. A legtöbb málnás Nógrád, Baranya és Zala megyében található. Az elmúlt években jelentős modernizációs fejlesztést Nagykanizsa térségében hajtottak végre az országban.

Nem csoda így, ha az egyik legdrágább gyümölcsünk lett

Mint minden kertészeti termék, így a málna esetében is az látszik, hogy folyamatosan nő a fogyasztói ára. Kistermelőknél – ahogy a HelloVidék megérdeklődte - jellemzően 2500 Ft/kg-nál (0,5 kg esetén + 100 Ft a doboz) kezdődnek az árak.

A piacon ilyenkor főszezonban már olcsóbb mint akár június elején. A Nagybani Piacon június 19-én jelent meg először a hazai, nem dobozos kiszerelésű málna, akkor 2000-2200 Ft/ Kg áron kínálták. A héten (2023.06.25) az I. osztályú hazai málnának 1800-2000 Ft/Kg volt az ára (0,20 kg dobozban 2400-2600 FT/ Kg). Összehasonlításként: június elején még 0.20 kg-os dobozos kiszerelésben 5000-6800 forintot is elkértek kilójáért.

a Tescoban 125 gramm spanyol málna 999 forint,

az Auchanban a 125 grammos hazai málna pedig 899 forint.

Fagyasztott málna ára

Ha az árakat összehasonlítjuk, ilyenkor szezonban mindenképpen jobban megéri friss málnát vásárolni, és magunknak otthon lefagyasztani. Nem beszélve arról, hogy azért a friss málna vitamintartalma és ízélménye is összehasonlíthatatlanul jobb, mint a fagyasztotté.

SPAR gyorsfagyasztott málna 250 g: 999 Ft (3 996,00 Ft/kg)

Ledo gyorsfagyasztott málna 300 g 2 899 Ft 9 663 Ft/kg

SWEET VALLEY Málna, 500 g 3 998 Ft/kg

Szedd Magad Málnaföldek

Szedd magadban, ahogy körbe érdeklődtünk, a termelőktől jellemzően, hozott dobozban 1800-1900 forintért lehet kilóját a málnának begyűjteni (egy helyen, az inetrneten találtunk termelőt, aki 1600-rt kínálta kilóját). Ha a helyszínen veszünk dobozt, akkor még 100-200 forintot rá kell fizetnünk. Az ország számos pontján van lehetőség helyben vásárlásra is, jellemzően 2200-2300 Ft/ kg-os áron.

Győr-Moson-Sopron megyei Szedd Magad Málna (Győrújbarát, HelloMálna)

Kapcsolattartó: Kovács Zoltán

Tel: +3620/283-7854

Email: info@eladomalnagyor.hu

Facebook: Eladó Málna

Weboldal: eladomalnagyor.hu



Heves megyei Szedd Magad Málna (Egerbakta, Szeder-sziget)

• Kapcsolattartó: Böszörményi Ági

• Tel: +3630/450-9069

• Email: danflodins@hotmail.com

• Facebook: Szeder-sziget

• Egyéb információk: A kert a Gerczúj László utcában található.

Nógrád megyei Szedd Magad Málna Nógrádi Aranymálna

Kapcsolattartó: Kucsera János

Telefonszám: +3620/256-8272

Email cím: info@nogradiaranymalma.hu

Weboldal: nógrádi aranymálna

Egyéb információk: A kert Nézsa külterületén található Keszeg, Vác irányába

Pest megyei Szedd Magad Málna Budajenő, Patikakert

Kapcsolattartó: Dobsáné Gregor Éva

Telefonszám: +3670/613-8620

Facebook: Patikakert

Weboldal: patikakert.hu

Egyéb információk: A Patikakertben fekete málna kapható!

Veszprém megyei Szedd Magad Málna Nagyvázsony, Gyümölcs Kertészet

Kapcsolattartó: Kósa Imre

Telefonszám: +3630/894-0894

Facebook: Nagyvázsonyi Gyümölcs Kertészet

Zala megyei Szedd Magad Málna Misefa, Szebenyi Farm

Kapcsolattartó: Németh Virág

Telefonszám: +3670/533-7898

Email cím: info@szebenyifarm.hu

Facebook: Szebenyi Farm

Weboldal: szebenyifarm.hu

Egyéb információk: A kert Zalaegerszegtől és Hévíztől is kb. 15 km-re van. A 76-os úton Nagykapornaknál kell Misefa felé kanyarodni

Régen egy kamrából sem hiányozhatott a málnaszörp

Nem véletlen, hogy málna és a szörp szavak szinte elválaszthatatlanok egymástól, van olyan vidék, ahol alapanyagtól függetlenül minden gyümölcsszörpöt „málnának” hívnak. Nagyanyáink idejében még egy kamrából sem hiányozhatott, minden valamirevaló háziasszony maga készítette a málnaszörpöt.

Miért is fogyasszunk málnát? A málna fogyasztása roppant jó hatással van a szervezetünkre, tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Nagy mennyiségben található benne cink, magnézium, foszfor, kálium és vas is. Igen magas a C-vitamin tartalma, így a vírusos és a bakteriális fertőzések leküzdésében is nagy segítséget nyújt. Emellett található még benne B vitamin is, továbbá tökéletes béta karotin forrásnak is tekinthetjük. Sőt, mindezek mellett még a menstruációs fájdalmak enyhítésére is alkalmazható, de a szívműködésedet is szabályozhatjuk azzal, ha rendszeresen fogyasztunk málnát.

Ma már persze boltokban is vásárolhatunk gyümölcsszirupokat, de ezeknek a szörpöknek a nagy része ma is csak az élelmiszerkönyvi minimum 33 százaléknyi gyümölcsöt tartalmazza. A szabályozások ellenére is bőven tartalmaznak színezékeket, cukrokat, de ezen a területen is megjelentek a kézműves termelők, új minőséget, igazi gyümölcsöket hozva poharunkba. A bio termékek ára akár a többszöröse is lehet az olcsóbb, alacsonyabb gyümölcstartalmú leveknél. Ennek oka, hogy a drágább italok készítéséhez több gyümölcsöt használnak, néha megesik, hogy biogyümölcsöket is.

A málnaszörp ára 2023 nyarán (online webáruházakban):

Piroska málna gyümölcsszörp bodzalével színezve (33% gyümölcslé tartalom) 845-1090 / 0,7 l)

Ági Málna Ági vegyes gyümölcsszörp málna ízzel (33% gyümölcslé tartalom): 637 Ft / 0,7 l

Mayer Málna szörp (Gyümölcstartalom: 50,5%): 2.590 Ft / 0,5 l

Kertünk Kincsei Cukormentes málna szörp 2 889 Ft / 500 ml

Éppen ezért, ha nem akarunk több ezer forintot a boltokban hagyni, néhány doboz gyümölcsitalért, akkor a bolti italok helyett megéri otthon készíteni. Így összetételét ugyanis mi szabályozhatjuk, valamint az édesítőszereket is magunk választhatjuk ki.

Így készült a nagyi málnaszöpje

Többféle málnaszörprecept kering az interneten, egyesek hidegen teszik el, napokig áztatják a málnát a vízben, mielőtt leszűrik, mások inkább hőkezelik, így gyorsabban készül el a szörp. Egy utóbbi receptet hozunk mi is:

3 kg málna

2.5 l víz

2 kg cukor

1 teáskanál citromsav

A málnát érdemes a szörp készítése előtt még alaposan átválogatni. Óvatosan mossuk meg, majd csepegtessük le. Tegyük bele egy fazékba, öntsünk hozzá a vizet. 20 percig kis lángon főzzük, majd botmixerrel pépesítsük. Szűrjük le a levet egy kisebb lyukú szűrőn, passzírozzuk még át a gyümölcsöt. Ha ezzel megvagyunk, tegyük vissza a tűzre, adjunk hozzá citromsavat és cukrot, majd főzzük addig, amíg teljesen fel nem oldódik benne a cukor. A szirupot aztán töltsük bele sterilizált, felforrósított üvegekbe, végül takarjuk be pléddel.

Málnából szuper lekvárok és más édességek is készíthetőek

A magas vitamintartalma miatt gyakran nyersen fogyasztják, illetve lekvárként, kompótként, zseléként vagy szörpként kerül a konyhákban felhasználásra. A méhészetben a málna – köszönhetően nektárja magas (36-70%-os) cukortartalmának, továbbá magas cukorértékének (0,18–3,80 mg cukor naponta virágonként) – a méhek számára egy megbecsült melléktápanyagforrás. A málnát tiszta alkohol édesítésére is használják. A gyümölcs szüret után már nem érik tovább, így a nem klimakterikus gyümölcsök közé tartozik. Gyümölcse bor készítésére is alkalmas. A málnabogyókat összezúzzák, előerjesztik, majd kipréselik. A visszamaradt cefrét vízzel leforrázzák és újra kipréselik. A préselésekből nyert levet összekeverik. Cukorból és málnaléből szirupot főznek, amit hozzáadnak a kipréselt málnaléhez.

Végezetül következzék egy desszert-ötlet: így készül a málnás tiramisu

Hozzávalók:

Málnaszósz: 500g málna, 120g cukor, 1citrom leve, 80g víz

Krém: 4 tojás, 500g mascarpone, 200g porcukor és egy nagy csomag babapiskóta

Íme, hozzá a recept:

#magyarig #mutimiteszel #mutimitsütsz #málna #tiramisu #recept #hazicukrasz #mik_gasztro #nyár #desszert #sütésnélkül ♬ Makeba - Jain @edessemmitteves Málnás tiramisu Hozzávalók: Málnaszósz: 500g málna 120g cukor 1citrom leve 80g víz Krém: 4 tojás 500g mascarpone 200g porcukor Nagy csomag babapiskóta Elkészítés: Először a málnaszószt készítjük el. A málnát a citromlével, a vízzel és a cukorral egy lábasban közepes lángon felforraljuk. A meleg szószba mártjuk a piskótákat egy kanál segítségével, de vigyázzunk, hogy ne égessük meg magunkat! Majd egy nagy tepsire tesszük a kimártott babapiskótákat és hagyjuk teljesen kihűlni őket. A tojásfehérjét kemény habbá verjük a porcukor felével egy edényben, majd egy másikban kikeverjük a sárgáját a mascarponéval és a porcukor másik felével. Majd szépen összeforgatjuk a két keveréket. A kihűlt babapiskótákat egy jénai tálba tesszük,és folyamatosan rétegezzük a mascarponés krémet és a málnás babapiskótát. Közben a rétegek között a maradék málnaszósszal meglocsoljuk a krémet. Végül krémmel, málnaszósszal és friss málnával díszítjük. Egy éjszakára hűtőbe tesszük, hogy összérjenek az ízek és másnap már fogyaszthatjuk is. Jó étvágyat!✨ #mik

Címlapkép: Getty Images