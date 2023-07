Durván átszabják a vidéki falvakat ezek a civil szervezetek: megtudtuk, mire készülnek

A vidéki élet értékeit és varázslatát a kis települések közösségei őrzik meg igazán. Az apró falvakban rejlő kincsek felkarolásában kiemelt szerepet játszanak a faluszépítő egyesületek, melyek elkötelezetten és lelkesen dolgoznak az élhető, szép és összetartó közösségek létrehozásáért. Miért is olyan fontos a munkájuk? Két egyesületet kérdeztünk meg arról, hogy a közösségépítésen és faluszépítésen kívül, milyen más tevékenységeket végeznek a településük javára.

A faluszépítő egyesületek tevékenységei széles palettáján szerepelnek a közterületek gondozása, virágosítása és szezonális díszítése. Az évszakok változásával a falu minden szegletében megelevenednek az egyesületek által létrehozott mesés díszítések. Az újszülött parktól kezdve az ünnepi betlehemig minden apró részletre kiterjed a figyelmük. Az egyesületek munkáját nem csak a falu lakossága értékeli, de a falu vezetése is méltatja és támogatja őket. Az ország más részeiből is figyelemmel kísérik az áldozatos tevékenységüket, és példaértékűnek tartják azt.

Felkerestük Rácz Jánost, Egerág polgármesterét, aki kérdéseinkre válaszolva megosztotta velünk, hogy településükön a legrégebben működő egyesület a Faluszépítő Egyesület, melyet Süth Károlyné Judit hozott létre 15 évvel ezelőtt. Kezdetben pár lelkes taggal ültetgették a faluban a virágokat, szépítették a központi parkot. 2019 óta, az egyesületi tagok száma is bővült, és a közösségi eseményeken is nagyobb szerepet vállalva a feladatkör is megváltozott.

Másik Egyesületük a Tegyünk Együtt Jót Egyesület, akik elsősorban közösségépítő és segítő tevékenységekkel válnak Egerág község javára. Ezek az egyesületek, az önkormányzattal, és sok lelkes helyi segítővel összefogva vesznek részt a közösségépítésben, a helyi programok szervezésében és megtartásában.

Egerágon a tevékenységek összehangolása minden év januárjában kezdődik, ekkor a település és az egyesületek vezetői közösen összeállítják az éves programtervet. Ezen a megbeszélésen a feladatok is leosztásra kerülnek (az egyesületek vállalásai alapján), amelyeket további értekezleteken finomhangolnak a szervezők.

A Faluszépítő Egyesület elsődlegesen a település virágosítását végzi, illetve a szezonális díszítést. Minden évszaknak megvannak a fő díszítő arculati elemei. A díszítő elemeket saját maguk készítik, évről-évre megújítják, illetve újabbakat is készítenek. Legtöbb esetben, maradék anyagok felhasználásából munkálkodnak. Az elvük az, hogy fölöslegesen ne kerüljön pénzbe az, ami egy kis gondolkodással, utánajárással, összefogással és felajánlással is megoldható. A Faluszépítő Egyesület rendszeresen pályázik rendezvények tartására is, ahol a másik egyesülettel, és az önkormányzattal karöltve kisebb és nagyobb szabású programokat tart.

A másik fő feladat a közösségépítés. Egy ezerfős községben, mint Egerágon, fontos hogy jó érzéssel közlekedjenek az emberek egymással, szívesen mozogjanak a településen, és örömmel menjenek el a rendezvényekre. Nem mindegy a hívó szó. Hisznek a személyes megszólítás erejében. A leghatékonyabb a személyes, vagy a telefonos megkeresés. Jó érzést kapnak az emberek azáltal, hogy felkeresik őket, mert fontosnak érzik magukat, és tudják, hogy tartoznak valahová. Van egy alapmag, aki mindig jelen van, és van egy tágabb kör, akik váltják egymást, de a lehetőség mindig, mindenki előtt nyitva áll. A legnagyobb rendezvényen, a falunapon több mint 70 ember szerepel a segítők listáján. A közösségi médiában való megjelenéssel, helyben plakátok és szórólapok segítségével lehet a lakosság figyelmét felkelteni egy-egy esemény iránt és a láthatóságot is itt tudják növelni. Sajnos a közösségben végzett munka nem mindig látványos, de egyesületük tagja kapott már megyei kitüntetést kiváló közösségi mukájáért.

A Faluszépítő Egyesület munkáját már az ország több szegletéből figyelemmel kísérik. Egyik Húsvéti díszítésüknek olyannyira híre ment, hogy az RTL Klub is kíváncsian vette fel a helyi vidám csodákat. Kisebb turizmus alakult ki Húsvét környékén, amikor is máshonnan érkező kis kirándulócsoportok, családok végig sétálva a falun, megcsodálják a tavaszi hangulatot árasztó utcákat.

Az egyesület számára a legnagyobb kihívás önerőből megteremteni azt, hogy mindenre jusson. Az embereknek öröm, ha szép a település, de az is öröm, ha egy jó rendezvényen találkozik az apraja-nagyja. Jelen körülmények között, ezt csak szívvel, és összefogással lehet megteremteni. Elsődleges forrásaik a tagdíjak, adó 1 % és a támogatók adományai. Pályázati forrásokat is igyekeznek igénybe venni: Magyar Falu Program civil kiírásában és NEA pályázaton is rendszeresen pályáznak. Ezeknek köszönhetően sikerült az eszközállományt kialakítani és sok színes programmal segíteni a falut. Az adminisztratív akadályokat egy jó könyvelővel, és civil tanácsadóval tudják áthidalni.

Az innovációt fiatalabb segítők bevonásával próbálják elérni. Úgymond, a következő generáció kitermelése a cél, akik szívvel-lélekkel tesznek majd a településükért. Egyelőre jutalmazással próbálják megoldani, hogy menjenek (pl. strandolás, pizzázás:)), de évek alatt egyre természetesebb hogy segítenek, sőt büszkék is rá, hogy az élvonalhoz tartoznak.

Felvettük a kapcsolatot Kajdi Tibornéval, a NYIM Faluszépítő Egyesület vezetőjével, aki szintén válaszolt a kérdéseinkre. Elmondta, hogy az egyesület éves tervét - a többi egyesülettel karöltve - a Polgármester úrral és a Képviselő Testület tagjaival egyeztetik. A tervet figyelembe véve, a falu igényeinek megfelelően állítják össze a tagokkal. Fő céljuk a faluszépítés, és ezt számos megvalósított tervük bizonyítja. A parkok kiépítése (Szt. István Park, Újszülött Park) és a zártrendszerű játszótér, fedett szabadtéri színpad kialakítása mind a falu lakosságát, mind a turizmus fejlődését szolgálja.

Mivel kistelepülésen működnek, pályázati lehetőségeik korlátozottak, így gyakran együttműködnek a Polgármesteri Hivatallal és közösen pályáznak (pl. Darányi Ignác pályázat). Terveik megvalósításához a Polgármesteri Hivatal és szponzorok támogatása, valamint a társadalmi munka nélkülözhetetlen.

A falu vezetése elismeri és támogatja munkájukat, amit kitüntetésekkel is jutalmaznak. A helyi Hírlevél rendszeresen beszámol tevékenységükről, és az események nyomon követhetők az interneten is.

Fontosnak tartják a jó emberi kapcsolatokat, közösségteremtést és a szoros együttműködést a falu vezetésével. Támogatják a hagyományok megőrzését, ugyanakkor nyitottak a változásokra, amelyek elősegítik a falu fejlődését.

Az infrastruktúra fejlesztése terén korlátozottak a lehetőségeik. A létrehozott közösségi terek fenntartását és felújítását csak önkormányzati támogatással és szponzorok segítségével tudják megvalósítani.

Címlapkép: Getty Images