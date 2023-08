Döbbenetes lista látott napvilágot a vidéki Magyarországról: ezek a "legöregebb" településeink

Magyarországon is komoly problémát jelent a népesség csökkenése és ezzel egyidejűleg a lakosság elöregedése is. A friss népszámlálási adatok nemcsak abba engednek bepillantást, hogy egyes településeken mennyivel nőtt vagy csökkent a lakosságszám, hanem azt is megmutatják, hol a legnagyobb a 65 éves vagy afeletti életkorú lakosok aránya. A Pénzcentrum ezúttal azt vizsgálta, melyek Magyarország "legidősebb" települései, illetve hol történt a legnagyobb emelkedés az utóbbi évtizedben.

A Központi Statisztikai Hivatal friss népszámlálási adatai alapján korábban már vizsgáltuk, mely településekre tehetik ki hamarosan a Megtelt!-táblát az agglomerációban, illetve kiválogattuk a legnépszerűbb falusi csokos településeket. Most az elöregedő településekkel foglalkozunk részletesebben. Magyarországon 2001-ben 15,16 százalék volt a 65 éves vagy afeletti lakosok aránya, mely 2011-ben 16,88 százalékra nőtt, 2022-re pedig 20,78 százalékra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a magyar lakosságnak több mint ötödét teszik már ki az idősebb korosztály tagjai. A fővárosban ez az arány még magasabb, 21,22 százalékos - írta Pénzcentrum. A magyarországi települések 47 százalékán magasabb az idősek aránya a teljes lakosságszámhoz viszonyítva, mint az országos átlag (20,78%) a 2022-es Népszámlálás adatai szerint. Az adatok elemzése során egy olyan települést sem találtunk azonban, ahol a 65 év felettiek mellett ne laknának fiatalabbak is. Az országban a legmagasabb az idős lakosok aránya Debrétén, 60 százalékos. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei törpefaluban összesen 10-en laknak, ebből 6-an vannak 65 év felett, és 4-en tartoznak a 15-64 éves korosztályhoz. A Pénzcentrum egy grafikonon is összegyűjtotte azon településeket, ahol a legnagyobb volt a 2022-es évi népszámláláskor a 65 év felettiek aránya. A Debréte után következő mind a 20 településen meghaladta az idősek részaránya 38 százalékot. Az ugyancsak borsodi Égerszögön a 43 lakosból 20-an voltak 65 év felett, a hevesi 377 fős Parádsasváron pedig 174-en tartoznak ehhez a korosztályhoz. A listába jellemzően kis lakosságszámú apró- és törpefalvak kerültek, az egyetlen kivétel Balatonföldvár, ahol 2476 lakost számláltak, ebből 996 voltak 65 év felett. Itt az elnéptelenedés sem jellemző, az utóbbi évtizedekben gyarapodott a lakosság. Címlapkép: Getty Images