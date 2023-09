Rengeteg diétázó teszi kockára az egészségét: ez az étrend valóban működik?

Régóta tudjuk, hogy a fogyni vágyók gyakran akár úgy is belevágnak egy diétába, hogy arról nem tudják, valóban hatásos és legfőképpen egészséges-e. A nem megfelelő fogyókúra jó esetben csak nem működik, rosszabb esetben azonban az egész szervezet működését felboríthatja. Az egyes divat-diéták azonban akár hatásosak is lehetnek, ha betartjuk az alapvető szabályokat. Ilyen a levesdiéta is.

A fogyni vágyókat jó ideje foglalkoztatja már a kérdés, hogy vajon lehet-e levessel fogyni. A válaszok ellentmondásosak, ám most a táplálkozási szakértő tiszta vizet önt a pohárba, hogy kiderüljön, valóban lehet-e levestől fogyni.

Itt az ősz, a hűvös idő és a finom, meleg levesek időszaka, amikor egyre jobban kívánunk egy tányér finom, forró levest. A fogyókúrázók fejében pedig ott motoszkál a kérdés, hogy vajon belefér-e a diétába a leves vagy sem, illetve lehet-e egészségesen a levesekkel fogyni.

Mi magyarok meglehetősen leveses nép vagyunk, elég, ha csak egy vasárnapi ebédre gondolunk, ami mindig levessel indul. Hogy milyennel, az nyilván mindig egyéni ízlés kérdése. Most, hogy megérkezett az ősz és hűl le a levegő, ismét egyre jobban kívánjuk a meleg ételeket, amire a leves egy remek választás, hiszen ilyenkor azt érezzük, hogy egy finom meleg leves átmelegíti a testünket, lelkünket

- kezdte Ötvös Edina, az IdealBody táplálkozási szakértője.

A szakember szerint egyáltalán nem tévhit, hogy lehetséges a levessel való fogyás, ám csak akkor, ha néhány igazán fontos részletre odafigyelünk.

Ha röviden akarom megválaszolni a kérdést, akkor azt kell mondanom, hogy igen, lehet fogyni a levesektől. Ám mint minden fogyókúra vagy diéta esetén, itt is többféle szempontra figyelni kell. A legismertebb itthon talán a káposztaleves diéta, ami olyan 10-15 éve van a köztudatban és időről időre felkapják. Ha azonban a nemzetközi trendet nézzük, akkor a levesdiéták soha nem látott virágkorát éljük most. Nagyon sokféle diétás módszernek többféle levesdiétája is létezik: ketogén diéta levéskúrája, vagy a bableves diéta, és az Amerikában népszerűvé vált alaplé diéta, amiben alaplevekből készített leveseket fogyasztanak

- fejtette ki az IdealBody szakembere.

Egy nemzetközi tanulmány nemrégiben a levesek fogyasztásának szokásait és a hatásait vizsgálta, a reprezentatív felmérés pedig arra a következtetésre jutott, hogy azok, akik rendszeresen fogyasztanak levest, tehát nem csak diétaszerűen, hanem az állandó étrendjükben is szerepel, azoknak a BMI indexük, azaz a testtömeg indexük alacsonyabb, mint azoké, akik nem fogyasztanak levest.

Érdemes megvizsgálnunk, hogy miért fogyunk a levesektől. Az egyik ok az lehet, hogy a levesekben sok a folyadék, ami teltségérzetet okoz, ezzel szemben kevés benne a kalória, viszont a zöldségek miatt magas a rosttartalma. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy hiába fogyunk a kevesebb kalóriától, ha huzamosabb ideig túl kevés kalóriát viszünk be, az az anyagcserénket alaposan fel tudja borítani, de egyéb problémákhoz is vezethet. A levesdiétát, mint minden más fogyókúrát is, előre meg kell terveznünk, tudnunk kell, mi a célunk vele és hogy ennek a célnak az eléréséhez melyek azok a konkrét lépések, amelyeket szeretnénk megtenni. Az is segítség lehet, ha egy konkrét tervet rakunk össze, ami a teljes étrendünket tartalmazza

- tette hozzá Ötvös Edina.

A megtervezett diéta hozza a legnagyobb sikert

A táplálkozási szakértő ezért azt tanácsolja, 3-4 napnál tovább semmiképpen ne tartson tovább a levesdiéta, ha belevágunk - amennyiben csak levest fogyasztunk -, hisz ez után az idő után nagyon sok vizet és izmot is veszíthetünk.

Ha valaki úgy dönt, hogy a nyáron felszaladt kilókat szeretné ősszel leadni, akkor valóban érdemes beiktatni a levesdiétát, természetesen kijelölve a célt, hogy mennyit szeretnénk fogyni, van -e esetleg valamilyen egészségügyi problémánk, amelyet figyelembe kell venni. Ilyenkor úgy érdemes belevágni, hogy az első pár napban csak leveseket fogyasztunk, hogy a szervezet észrevegye, hogy itt most egy másfajta táplálkozás fog elindulni. Hogy ilyenkor milyen levest eszünk az több dologtól függ, de arra figyelni kell, hogy a leves tápanyagtartalma kiegyensúlyozott legyen, hogy ne váljon egyoldalúvá a táplálkozásunk, mert könnyen veszíthetünk vitaminokat és ásványi anyagokat is. Ezért ajánlom nagyon az IdealBody leveseit, mert ezekkel egy komplett étkezést tudunk kiváltani és nem kell attól félnünk, hogy a szükséges tápanyagokat, vitaminokat nem kapja meg a szervezetünk, hisz ezekben a levesekben nem csak, hogy megtalálhatóak, de ráadásul a rohanó mindennapokba is könnyen beilleszthetőek, hiszen két perc az elkészítésük és mindössze forró víz szükséges hozzá

- emelte ki.

A szakember szerint az is lényeges szempont, hogy mennyire tudjuk beiktatni az életünkbe a diétás táplálkozást.

Ha a levesdiéta első pár napja csak a levesek fogyasztását tartalmazza, az segíthet beindítani a fogyást, ezután pedig szintén maradhat a diétás étrendünk része. Kiválthatjuk akár az ebédet, akár a vacsorát levessel, miközben a többi étkezés során a rendes, egészségesen összeállított étkezést folytatjuk. Az IdealBody curry és krumplilevese teljes egészében helyettesít egy komplett étkezést, nem csak a fogyókúrás napi étrend kiegészítőjeként, de komplett étkezés kiváltásaként is funkcionál. Az ízek pedig kedveznek a hagyományos ízvilág kedvelőinek és az egzotikusabb, fűszeres ételek rajongóinak is. 23 vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, ezáltal minden olyan anyag benne van, amire a szervezetünknek egy egészséges és változatos étkezés során szüksége van. Ráadásul a fogyókúrázok esetében az édes gyümölcsös turmixok mellett felüdülés egy finom, fűszeres sós leves

- tette hozzá a szakértő.

A fogyókúrázók esetében gyakori a vércukorszint ingadozása, ami egy belső stresszt eredményez, arról nem is beszélve, hogy ha keveset eszünk, folyamatosan kívánni fogjuk az ételeket, ami szintén frusztrációt okoz. Ilyenkor jön jól egy antioxidáns étrend-kiegészítő, amivel mérsékelni tudjuk ezt a jelenséget

- magyarázta a táplálkozási szakértő.

Címlapkép: Getty Images