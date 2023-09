Női vezetők a mezőgazdaságban: elárulta sikerének kulcsát a nagy sárospataki agrárcég vezetője

A mai napig megosztó téma társadalmi szinten a nemek közötti egyenlőség és a női vezetők megítélése. Ugyan, már javult a helyzet a régebbi időkhöz képest, de van még hova fejlődni. Az agráriumban is jóval-jóval több férfi tevékenykedik, viszont az igazsághoz hozzá tartozik, hogy sok esetben a fizikai erőnlétre is szükség a munkavégzéshez, így ez nem meglepő - írja cikkében az Agrárszektor.

Az Agrárszektor ez alkalommal annak járt utána, hogyan lehet a gyengébbik nem tagjaként érvényesülni a modern világban, illetve, hogy mit kellene tennie az idősebb generációnak ahhoz, hogy a fiatalokat is jól be lehessen építeni a munkafolyamatokba. A női munkavállalók száma nő ugyan, de még mindig elenyésző a férfiakéhoz képest. Kérdés, hogy vajon miért van ez így?

Ez valóban így van, ez részben ágazati sajátosság is. Itt a munkák jelentős része komoly fizikai igénybevételt jelent. Például az 50-es években elfogadott volt, hogy a nők is nyugodtan vezethetnek traktort, de valljuk be, ez nem a legegészségesebb munka. A vezetők között inkább a kisállattenyésztésben, kertészetben lehet több női vezetővel találkozni. Az olyan klasszikus mezőgazdasági alaptevékenység, ami nálunk is van, mint a tejhasznú szarvasmarha, illetve szántóföldi növénytermesztés, ebben a vonulatban valóban kevesebb női vezető van, bár a családi gazdaságok számának a növekedésével ez is változik. Annak idején az egyetemen a végzettek körülbelül 20 százaléka volt nő, nem volt igazán elfogadott, hogy nők ilyen pályára mennek

- fogalmazott Leskó Magdolna, a Geo-Milk Kft. ügyvezető-igazgatója - aki 2022-ben az Év női agrárvállalkozója lett.

Kifejtette azt is, hogy nagyon szerencsésnek érezheti magát, hiszen, abban a közegbe, ahova került, sosem érte semmilyen atrocitás azért, mert nő. Sőt! Amikor a Kft. megalakult, 20 évig egy férfi volt az ügyvezető igazgató, és amikor ő úgy döntött, hogy visszavonul, akkor eldönteni kellett, hogy ki vigye tovább a céget, és a tulajdonostársak egyhangúlag szavazták őt meg.

