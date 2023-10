Ezt mindképp látnod kell: egyetlen csapással intézte el a vitát, a miskolci pályudvar vagyonőre + videó

HelloVidék 2023.10.09. 09:35 Megosztom

Egy, a Facebookon is közzétett videó szerint két embert is kiütött egy biztonsági őr Miskolcon, a Tiszai pályaudvar előtti téren, írja az rtl.hu. A felvételen látható, ahogy egy félmeztelen férfi veszekszik az őrrel, miközben egy nő próbálja lecsillapítani, sikertelenül. Végül a biztonsági őr egy jobb egyenessel leüti a felé közeledő férfit, majd a nőt is kiüti.

A MÁV sajtóosztálya reagált az esetre, az Rtl.hu-val azt közölték, hogy a felvételen látható incidens október 7-én történt a Tiszai pályaudvar előtti téren. A MÁV, amint értesült a történtekről, felszólította a szolgáltató céget az esemény azonnali kivizsgálására. A videón látható vagyonőr nem a MÁV–Volán-csoport munkavállalója, hanem a vasúttársaságnak személy- és vagyonőri szolgáltatást biztosító cég dolgozója – hangsúlyozták válaszukban. A szolgáltató cég munkavállalóját szolgálati ideje alatt érte a támadás, az incidenst pedig rendőri intézkedés követte. Az ügyben rendőrségi eljárás indult – közölte a MÁV. A megyei rendőrség későbbre ígért tájékoztatást. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!