Ezekre figyelj oda, ha sportolsz: így fokozhatod teljesítményed

Némi késéssel, de végre megérkezett az igazi ősz, amikor nap közben még kellemes napsütésben, de már frissítő környezetben élvezhetjük a szabadtéri sportokat és a túrázást. Ilyenkor érdemes csak igazán kimozdulni, a friss levegőn pedig még inkább kihozhatjuk magunkból a maximumot. A nyári pihenés után visszatérhetünk a megszokott rutinhoz és újra formába lendülhetünk, és ebben már számos praktikus eszköz is a segítségükre lehet, ezeket a felszereléseket gyűjötte össze egy csokorba az Euronics.

A természetben és a szabadban eltöltött idő pozitív hatásairól számos tanulmány beszámolt már. Többek között segít a szellemi fáradtság leküzdésében, a koncentrációban és a stresszkezelésben is. A mentális egészség megőrzése mellett testünk karbantartása épp olyan fontos, így érdemes kihasználni a kora őszi kellemes időjárást és felvenni a sportcipőt. Rengeteg tevékenység közül választhatunk a futástól kezdve a görkorcsolyázáson át a kinti jógáig vagy labdajátékokig.

Okostelefonunkat a nap túlnyomó részében magunknál tartjuk, és ez a sportolásnál sincsen másképpen, főleg, ha teljesítményünk ellenőrzéséről vagy zenehallgatásról van szó. A telefontartó tokok és övek a sportemberek körében már szinte alapfelszerelésnek számítanak, ami nem meglepő, hiszen a felkarra vagy derékra csatolható kiegészítők stabil rögzítést biztosítanak, ezáltal kezeinket is szabadon használhatjuk, akár intenzívebb testmozgás közben is.

A tokok és övek mellett aktivitásmérő órák széles választéka teszi lehetővé teljesítményünk rögzítését, annak mérését, így vizuálisan is nyomon tudjuk követni fejlődésünket. Ezeken az eszközökön a sporttal eltöltött időnk mellett ellenőrizhetjük az elégetett kalóriák számát, a megtett távot, de már a pulzusszámot vagy véroxigénszintet kimutató készülékek is kaphatóak. Ha a maximális kikapcsolódás a cél, még a telefonunkat is otthon hagyhatjuk, ha beépített GPS-el és saját tárhellyel rendelkező okosórát választunk, amiről akár zenét is hallgathatunk mozgás közben.

A kora őszi időjárás tökéletes a kisebb-nagyobb túrák megszervezésére is. A hosszabb séták során a megfelelő cipőválasztás mellett is nagy segítséget nyújtanak a túrabotok, amelyek támaszként is funkcionálnak, eloszlatva a terhelést és biztosítva a biztonságos átkelést a rázósabb terepeken. Többnyire összecsukhatók, így a tárolásuk egyszerű, valamint a csuklópánt méretre állítása is lehetséges, ezzel kényelmesebb fogást biztosítva használóinak. A sötétedéskor vagy éjszaka alatt megtett utak során nagy hasznát vehetjük egy fejlámpának. Ezek a kezet szabadon hagyva megkönnyítik a mozgást, fényerősségük pedig jellemzően manuálisan állítható. Egy megfelelően kiválasztott túrahátizsákkal szintén könnyedebbé tehetjük a megtett kilométereket. A több napos kiránduláshoz értelemszerűen nagyobb méretű hátizsákot célszerű választani, de ha el akarjuk kerülni a cipekedést, válasszunk kompakt, több rekeszes verziót, ezzel is ösztönözve magunkat, hogy csak a legszükségesebb eszközöket vigyük magunkkal. Érdemes odafigyelni az anyagválasztásra: a nehezebb poliészter vagy bőr megoldások rövidebb sétákhoz, a vízálló réteggel ellátott, mégis könnyű poliészter vagy vászontáskák a komolyabb, akár többnapos túrákhoz ideálisak. A kényelem érdekében válasszunk minél szélesebb vállpántú hátizsákot, és olyan megoldást, amelynek hátulján biztosított a szellőzés.

