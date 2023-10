Itt az ingyenes megoldás az őszi megfázás ellen: íme 5 immunerősítő csodaszer

Habár az igazi hűvösebb őszre még várnunk kell, mégsem mehetünk el amellett, hogy ez az időszak, még így is az influenzás megbetegedések tetőzésének az ideje. De miért is válunk ilyenkor a vírusokkal szemben sebezhetőbekké? Ezekben a hónapokban térnek vissza a gyerekek az iskolákba, valamint a családok ilyenkor már a téli ünnepekre készülődnek, amik zsúfoltá teszik időbeosztásunkat. Ennek köszönhetően sokkal stresszesebbek leszünk, kevesebbet alszunk és a táplálkozásunkra sem figyelünk oda kellőképpen. Ezek az összetevők tehetnek arról, hogy ellenálló képességünk legyengül. Elhoztunk néhány módszert, amikkel strapabíróbbá tehetjük szervezetünket, ezekben a gondterhes hónapokban.

Tény, hogy a betegségek egész évben terjednek, ám bizonyos légúti fertőzések terjedése az őszi és a téli hónapokban tetőznek. Ezek a megfázás- és influenzaszerű tüneteket okozó vírusok egész évben jelen vannak. Ilyen például az adeonvírus, a légzőszikticiális vírus, a rhinovíus, az influenzavírusok vagy akár a jól ismert koronavírus is. A rhinovirus például tavasszal és ősszel tetőzik leginkább, és a legtöbb esetben a közönséges nátha tüneteiért felelős. A légúti megbetegedések legtöbb esetében pár nap, esetleg egy héten belül kiheverhetőek, de vannak akik számára súlyos tünetek is jelentkezhetnek, például hörghurut vagy tüdőgyulladás is ki alakulhat bizonyos esetekben. Ilyen veszélyeztetett kategóriába tartoznak a terhes anyukák, a csecsemők, kisgyerekek és az idősek. De a krónikus betegséggel küzdő emberek, mint az asztmások, krónikus vesebetegek, cukorbetegek, szívbetegek is nagy veszélynek vannak kitéve.

Az egészségünk megtartására szolgáló szokások - különösen a csúcsidőszakok alatt - segíthetnek abban, hogy az említett betegségeket, vírusokat elkerüljük. Néhány hasznos dolog, amik segítenek immunrendszerünknek:

Higiénia mindenek előtt

Mivel a legtöbb vírus közvetlen érintkezés útján terjed, oly módon, hogy más személyekkel vagy felületekkel érintkezünk, mint például a kilincsek, fontos, hogy nagyon ügyeljünk a szappannal történő kézmosásra. De akár használhatunk kézfertőtlenítőt is, ezek segíthetnek a baktériumok és vírusok elpusztításában, abban az esetben ha nincs lehetőségünk csapnál kezet mosni.

Mozogni kell sokat

Kutatások szerint a mérsékelt vagy a rendszeres mozgás és az erős immunrendszer között szoros az összefüggés. A Neurologic Clinicians című folyóiratban megjelent kutatás szerint, a rendszeres mérsékelt és erőteljes testmozgás fokozza a patogének elleni harcoló fehérvérsejtek keringését és csökkenti a gyulladások kialakulását. Adjuk hozzá edzéstervünkhöz az ellenállást növelő gyakorlatokat is, hiszen ennek köszönhetően tudjuk szervezetünkben növelni a glutation szintet. Az antioxidánsok legtöbbjét étkezésein során visszük be szervezetünkbe, de a glutationt a szervezet maga állítja elő. Ez az antioxidáns védi a sejtjeinket az esetleges károsodásoktól. Kutatások továbbá kimutatták azt is, hogy a glutation lehet egy antivirális szer, valamint az alacsony glutation szint növelheti a vírusos fertőzések elkapására való hajlamot.

Aludjunk eleget

A kevés alvás lelassíthatja a szervezetünk immunválaszát és megbetegedés szempontjából nőhet a kockázat. Ennek az oka az az, hogy azon emberek, akik alváshiánnyal küzdenek jelentősen kevesebb antitestet termelnek, így nőhet a krónikus gyulladásoknak az esélye is. Sőt a kevesebbet alvók köriben magasabb a halálozási arány, mint az eleget alvók esetében.

Tudtad? Ha észrevetted, hogy hajlamosabb vagy megbetegedni egy stresszes esemény után, itt az ok: a krónikus stressz magasabb kortizolszinttel jár együtt - ez egy stresszhormon, amely miatt az immunsejtek gyorsabban öregednek.

Amikor az egészség megőrzése szóba kerül, jó ha előre gondolunk. Itt van pár immunredszerünket támogató kiegészítő, melyek esetleges kombinálásával is a lehető legellenállóbbá válhatunk.

Érett fokhagymakivinat (AGE) - A floridai egyetem kutatói kimutatták azt, hogy az érett fokhagymakivonat akár 61 százalékkal is csökkentheti az általános megfázás vagy az influenza időtartamát. A kutatásban résztvevő 120 megfázásban vagy influenzában szenvedő személyek beszámolója szerint, kevésbé tapasztaltak megfázásos tüneteket, illetve kevesebb időre estek ki a munkájukból is. Ez annak köszönhető, hogy az AGE növelte a T-sejtek számát, különösen a természetes, ölő sejteket.

A floridai egyetem kutatói kimutatták azt, hogy az érett fokhagymakivonat akár 61 százalékkal is csökkentheti az általános megfázás vagy az influenza időtartamát. A kutatásban résztvevő 120 megfázásban vagy influenzában szenvedő személyek beszámolója szerint, kevésbé tapasztaltak megfázásos tüneteket, illetve kevesebb időre estek ki a munkájukból is. Ez annak köszönhető, hogy az AGE növelte a T-sejtek számát, különösen a természetes, ölő sejteket. Epicor - Egy szabadalmaztatott erjedési folyamat révén létrehozott Epicor egy élesztő alapú tápanyag, amely több tucat összetevőből és az anyagcserét támogató szerekből áll, amelyek együttműködve erősítik az immunrendszert. Egy a Medicinal Food című folyóiratban megjelent tanulmány szerint, az Epicor használata már két órával a bevétele után növeli a természetes ölő sejtek aktivitását. Egy másik vizsgálat azt mutatta ki, hogy a kiegészítő pozitívan befolyásolta az antitestek számát egy egészséges emberek csoportjában.

Egy szabadalmaztatott erjedési folyamat révén létrehozott Epicor egy élesztő alapú tápanyag, amely több tucat összetevőből és az anyagcserét támogató szerekből áll, amelyek együttműködve erősítik az immunrendszert. Egy a Medicinal Food című folyóiratban megjelent tanulmány szerint, az Epicor használata már két órával a bevétele után növeli a természetes ölő sejtek aktivitását. Egy másik vizsgálat azt mutatta ki, hogy a kiegészítő pozitívan befolyásolta az antitestek számát egy egészséges emberek csoportjában. Olajfa kivonat - Az olajfa kivonatot már bibliai idők óta használják gyógyászati célokra. A gyógyító hatások titka a növény természetes antioxidánsaiban rejlik, különösen az oleuropeinben - egy olyan vegyületben, amely antibakteriális, antivirális és gombaellenes tulajdonságokkal rendelkezik. Egy nemrégiben a Nutrients című folyóiratban megjelent tanulmányban, 32 középiskolás sportolónak adtak vagy olajfa kivonatot, vagy placebót. A következő kilenc hét során a kutatók azt találták, hogy azok a fiatalok, akik a kiegészítőt szedték, 28%-kal kevesebb beteg napot tapasztaltak, mint azok, akik a placebót szedték.

Az olajfa kivonatot már bibliai idők óta használják gyógyászati célokra. A gyógyító hatások titka a növény természetes antioxidánsaiban rejlik, különösen az oleuropeinben - egy olyan vegyületben, amely antibakteriális, antivirális és gombaellenes tulajdonságokkal rendelkezik. Egy nemrégiben a Nutrients című folyóiratban megjelent tanulmányban, 32 középiskolás sportolónak adtak vagy olajfa kivonatot, vagy placebót. A következő kilenc hét során a kutatók azt találták, hogy azok a fiatalok, akik a kiegészítőt szedték, 28%-kal kevesebb beteg napot tapasztaltak, mint azok, akik a placebót szedték. Pelargonium - A pelargonium egy dél-afrikai gyógynövény antibakteriális, antivirális és hurutoldó tulajdonságokkal. Több mint 20 klinikai tanulmány igazolja, hogy ezzel a kevésbé ismert növénnyel biztonságosan és hatékonyan lehet kezelni a megfázást és és más évszakos betegségeket, például felső légúti fertőzéseket, az antimikrobiális, antivirális és immunmoduláló tulajdonságainak köszönhetően. 2007-ben egy 103 felnőttből álló vizsgálat során a résztvevők vagy pelargoniumot vagy placebót kaptak megfázási tünetekre. Tíz nap után a pelargonium csoport 79%-a klinikailag gyógyult, míg a placebót szedők közül csak 31% számolt be gyógyulásról. Egy másik vizsgálatban, amelyben 217 bronchitises beteg vett részt, azok, akik a növény folyékony kivonatát szedték, több tüneti enyhülést tapasztaltak, mint azok, akik a placebót szedték.

A pelargonium egy dél-afrikai gyógynövény antibakteriális, antivirális és hurutoldó tulajdonságokkal. Több mint 20 klinikai tanulmány igazolja, hogy ezzel a kevésbé ismert növénnyel biztonságosan és hatékonyan lehet kezelni a megfázást és és más évszakos betegségeket, például felső légúti fertőzéseket, az antimikrobiális, antivirális és immunmoduláló tulajdonságainak köszönhetően. 2007-ben egy 103 felnőttből álló vizsgálat során a résztvevők vagy pelargoniumot vagy placebót kaptak megfázási tünetekre. Tíz nap után a pelargonium csoport 79%-a klinikailag gyógyult, míg a placebót szedők közül csak 31% számolt be gyógyulásról. Egy másik vizsgálatban, amelyben 217 bronchitises beteg vett részt, azok, akik a növény folyékony kivonatát szedték, több tüneti enyhülést tapasztaltak, mint azok, akik a placebót szedték. D-vitamin - A "napfény-vitamin" néven ismert D-vitamin fontos tápanyag, amely segítheti az immunsejteknek azonosítani és elpusztítani azokat a baktériumokat és vírusokat, amelyek megbetegítenek minket. Egy a Clinical Nutrition című amerikai szaklapban megjelent tanulmány szerint a napi 1200 mg D-vitamint szedő gyermekek 42%-kal kevésbé voltak hajlamosak megfertőződni az influenzavírussal szemben, mint a placebót szedő gyermekek. A D-vitamin véd a megfázástól és egyéb légúti fertőzésektől is, sőt hatékonyan csökkenti az asztmás rohamok kialakulásának kockázatát.

Összegzés

Az őszi megbetegedések elkerülése a kulcsa annak, hogy túléjük ezt az időszakot. A higiéniai gyakorlatok, a rendszeres testmozgás, és a jóminőségű alvás tehát segíthetik az immunrendszeünk működését, és az évszakos megbetegedések elkerülését. Immunistást támogató kiegészítők esetében, kérhetjük akár orvosunk segítségét is.

(forrás: fullscript.com)

Címlapkép: Getty Images