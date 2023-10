Influenza, covid, allergia: innen tudhatod, mi fertőzött meg, ezek az árulkodó tünetek

Az allergia és az influenza két gyakori betegség, amelyek sok ember életét megkeserítik. De hogyan tudjuk megállapítani, hogy melyikkel állunk szemben? Milyen tüneteket okoznak és hogyan kezelhetjük őket? Felkerestük Feketéné Bokor Katalin, Fitoterapeuta, életmódtanácsadó, s lelki gondozót, valamint Hartmann Tihamér természetgyógyászt, bioenergetikust, akik elárulták nekünk a legjobb tippeket és tanácsokat az allergia és az influenza megelőzésére és gyógyítására.

HelloVidék: Milyen tüneteket okozhat az allergia és az influenza? Hogyan lehet megkülönböztetni őket egymástól?

Bokor Katalin: Az allergia a modern kor egyik legelterjedtebb civilizációs betegsége, amelynek létezését 1906-ban C. Pirquet osztrák gyermekgyógyász írta le először könyvében. A hétköznapi beszédben intolerancia, túlérzékenység, hiperszenzitivitás néven is ismert, és az immunrendszerünk csökkent működése váltja ki. Az allergiának több fajtája létezik, amelyek közül a legelterjedtebbek: szénanátha és allergiás asztma, amelyeket virágok és fák pollenje, állati szőr, por, kozmetikumok és parfümök váltanak ki, kontakt dermatitis, amelyet növényekkel, virágokkal, szövetekkel való érintkezés idéz elő. Festékek, bőr, gyapjú, nylon, vegyi termékek, közvetlen érintkezés érzékenyítő szerekkel vagy nem indukált antibiotikumokkal. Az allergia további kiváltó tényezői a székrekedés, valamint a bőr és a vesék elégtelen működése. Általában láz nem jelentkezik. Az influenza egy fertőző betegség, nem a szokásos megfázás, amelyet baktériumok okoznak, hanem vírusok által terjesztett kórokozó, amelyek gyakran az apró nyálka-cseppeken keresztül jutnak át egyik emberről a másikra (akár egy-két méter távolságból is – ezért fontos távolságot tartani. A legjobb, ha a fertőzött személy egy másik helyiségben van a család többi tagjától.).

Hartmann Tihamér: Az allergia és az influenza teljesen két különböző dolog. Az allergia esetében, a szervezet érzékenységi szintje túl magas azon embertársainkéhoz képest, akik ugyanattól az allergéntől nem éreznek semmi tünetet. Ennek oka az, hogy szervezet túltelített a fizikai, érzelmi és mentális méreganyagoktól. Már „betelt a pohár”. Nem fér bele semmi további negatív hatás. Megtelt. Ilyenkor a szervezet segítségért kiált. Az allergia túlnyomó részt lelki, érzelmi okokra vezethető vissza. Ami azt jelenti, hogy a tüneteit kezelhetjük ugyan fizikai szinten, de a végleges megoldás csak és kizárólag a lelki ok feltárásával és megszüntetésével érhető el. Az influenza egy kórokozó fajta, egy vírus. Bármely vírus jellemzője az, hogy „nem élőlény”, csak egy program, egy élősködő. Akinek az a taktikája, hogy a legyengült immunrendszer katonáit álcázással becsapja és a gazdatesttel legyártatja, sokszorozza magát. Ezért kémiai szerekkel nem hatástalanítható. Pontosan olyan, mint egy számítógépen futó alkalmazás. Azonban ahhoz, hogy az alkalmazás működni tudjon, kell hozzá maga a számítógép és az ő alapműködési rendszere. Ez az ember fizikai teste és az őt működtető rendszerei. Tehát a vírus, csak a mi segítségünkkel képes életre kelni.

HelloVidék: Hogyan védekezzünk az allergia és az influenza ellen egyszerre?

Hartmann Tihamér: A válasz egyszerű és kézenfekvő: Tartsuk fitten immunrendszerünket. Sokszor már közhelyként emlegetjük azt a szót, hogy immunrendszer, immunrendszer erősítés. Lépten-nyomon belebotlunk a hirdetésekben, a médiákban, reklámokban. Azt sulykolják, hogy ez, vagy az a termék -gyógyszer, táplálékkiegészítő, gyógynövény stb.- igazán immunrendszer erősítő és ezekre most, vagy a közeljövőben, a várható fertőzések, járványok, allergének, pollenek stb. elleni védekezésben nagy szükségünk lesz. Ez mind igaz lehet. DE! Az immunrendszer mi vagyunk. Nem beszélhetünk róla úgy, mintha az egy tőlünk külön álló dolog lenne. Amit, ha közeleg a veszély előveszünk mint egy pajzsot, hogy védjen meg bennünket. Az immunrendszerünk ugyan olyan azonos, egylényegű velünk, mint bármely más rendszerünk, pl. az idegrendszer, emésztési rendszer, légzési rendszer, energia rendszerünk stb. Ahhoz, hogy egészségesen éljünk szervezetünk rendszereinek harmonikus együttműködésére van szükség. Ezt homeosztázisnak nevezik.

Ennek az egyensúlynak a fenntartására törekszik 0-24 órán keresztül, pihenés nélkül a szervezetünk. Minél közelebb állunk az egységhez, annál egészségesebbek vagyunk, így immunrendszerünk is az. Szervezetünk segélykiáltása a betegséget megelőző tünet.

Milyen jó lenne ezt meghallani! Van egy csodálatos háromdimenziós megnyilvánulása is lényünknek. A fizikai testünk nagyon strapabíró, sok megpróbáltatást elviselni képes tökéletesen megalkotott „szerkezet”. A működéséhez szükséges energiáját, az úgynevezett ATP szintézis útján nyeri. Ehhez az alapokat az élelmiszerekből, italokból, egy szóval a táplálkozásból biztosítjuk. Amit megeszünk és megiszunk egy nap, abból szintetizálnak sejtjeink ATP életenergiát. Így keletkezik kinek-kinek más-más mértékben egységnyi napi energiája, a működéséhez. Szervezetünk képes arra is, hogy energetikailag előre jelezze a hibás működés következtében kialakuló eltéréseket, zavarokat, még az előtt, mi előtt az a fizikai szinten tünetek és betegségek formájában jelentkezne. A hibás működés, az érintett szervek egészségestől eltérő energetikai állapotán mérhető, kimutatható. Ilyenkor még nincs fizikai tünet, fájdalom, de a betegség már elkezdődött. A kóros folyamat ebben a stádiumban még a legkönnyebben, fájdalom mentesen gyengéd, akár természetgyógyászati beavatkozássokkal visszafordítható. De, ha egyszer elfárad, „betelik a pohár” és már nem képes a hibák folyamatos javítására, akkor megjelennek először a fizikai szintű tünetek, majd a betegségek. Ilyenkor, aki kicsit is egészségtudatos, el kell, hogy gondolkodjon: „Vajon mi lehet a betegségem oka? Mit nem csinálok jól? Min kell változtatnom ahhoz, hogy visszanyerjem az egészségem?”

HelloVidék: Milyen természetes vagy alternatív módszereket javasol az allergia és az influenza megelőzésére vagy kezelésére, például gyógynövényeket, vitaminokat, homeopátiát stb.?

Bokor Katalin: Legyünk gondosak önmagunkkal, lakásunkkal, környezetünkkel kapcsolatban. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg belső szerveink tisztításáról sem. Ha nem is vagyunk betegek, de évente kétszer érdemes egy alapos léböjt kúrát beiktatni: ami azt jelenti, hogy egyik nap csak gyümölcsleveket, másik nap zöldségleveket iszunk 2,5 óránként, s e mellett reggel és este irrigátorral megtisztítjuk a sok méreg anyaggal telített bélrendszerünket. Törekedjünk a tisztaságra lakásunkban, ruházatunkban, környezetünkben. Naponta jól – ha kell többször is – szellőztessünk. Minden helyiségben legyen ablakainkon szúnyogháló, hogy tüdőnk – legalább a melegebb napokon, mindig friss levegőt kapjon. Értelmi- lelki világunk is gyakran igényelne egy alapos tisztítást, megválogatva, hogy mit olvasunk, nézünk stb. s igyekszünk elengedni aggodalmainkat is. Igyekezzünk a jó dolgokat az emlékezetünkben őrizni.

Nagyon sokan nem veszik figyelembe szervezetünk csodás felépítését: Értelem-lélek-test. Ez a három „alkotóelem” szorosan összekapcsolódik egymással. Amit a szem lát, az értelem feldolgozza, hat a lelki életünkre, s ha meg is valósítjuk azt, kihat a test egészségére is, és fordítva is igaz. Leginkább csak a fizikai testünk táplálásával, ápolásával foglalkozunk, s hogy milyen a lelki- idegi állapotunk arra csak később kerül sor.

Nem szabad elfelejteni, hogy ellenálló képességünk, az IMMUNRENDSZERÜNK egészségétől függ, s ennek erőssége, vagy gyengesége lelki életmódunktól is függ. Javaslom, hogy amikor a lázas betegnek nincs kedve enni, adjunk neki keserű anyagokat tartalmazó gyógynövény teákat: angyalgyökér-, benedekfű-, ezerjófű-, árnika-, angelica- vagy feketeüröm-fű teát fogyaszthat. Nagyon fontos, hogy a beteg pihenjen, még akkor is, ha átmenetileg jobban van! Különösen influenza esetén. Jelentősen megnő a betegség időtartama és a szövődmények veszélye, ha a beteg nem marad ágyban. A szervezetnek időt kell hagyni a gyógyító folyamatra, nem szabad más dologgal megterhelni. Az inhalálás is hasznos a náthás, köhögő betegnek. Kamilla-, mályva- és kakukkfű teát forraljunk fel, és tegyünk egy teaszűrőbe apróra vágott, jól megsózott vöröshagymát, a beteg hajoljon a gőz fölé és takarjuk be a fejét pléddel. Lába inhalálás alatt legyen jó melegben. Közben az arcát, nyakát törölje át 10 percenként hideg vizes ruhával. Legalább háromszor 10 percig tartson ez. Ezután a beteget fektessük ágyba és adjunk neki egy párlófű-, zsálya- és erdei mályva teát. A fenti kezelést akár reggel, délben és este is megismételhetjük, a nátha két nap alatt biztosan elmúlik. Orröblítésre használjunk langyos sós vizet, ez megelőzésre is jó. Ha a beteg köhög is, adjunk neki kakukkfű-, akácvirág- és lepkeszeg mag teát, ha az nincs kéznél, akkor hagymahéjból főzzünk teát. Az allergiánál leírt lenmagpakolást is alkalmazhatjuk a tüdőre. Köptető teakeveréket is készíthetünk még a betegnek: szappangyökér, kankalingyökér és -virág, ibolyagyökér keverékét. Rendkívül fontos meghűléses betegségeknél a megfelelő C-vitamin bevitel, de nem tabletta formájában, inkább például csipkebogyóteával: a csipkebogyót áztassuk be bő hideg vízbe néhány órára, azután szűrjük le, és ezt igyuk. A kiwi, a lucerna, a paprika, a kelkáposzta sokkal több C-vitamint tartalmaznak, mint a citrom. De mindezeknél a csipkebogyó verhetetlen.

A szeretet már önmagában is gyógyító hatású, ha tehát valaki beteg a családban, legyünk vele türelmesek, megértők és gondoskodjunk róla szeretettel. Az influenzát nem szabad összekeverni a megfázással, bár sok esetben hasonlítanak.

HelloVidék: Hogyan erősítsük immunrendszerünket?

Hartmann Tihamér:

Tünet és a kialakult betegség esetén minimalizáljuk (ATP) energiafelhasználásunkat. NE dolgozzunk, ne agyaljunk! Feküdjünk az ágyba és pihenjünk, sokat aludjunk. Fogyasszunk a megszokottnál több pozitív rezgésű folyadékot (vizet), gyógyteát kúra szerűen. Egészséges, természetes ételeket fogyasszunk. Ha azt akarjuk, hogy tökéletes legyen az egészségi állapotunk, nagyon fontos odafigyeni a táplálkozásra. Olyan zöldségeket, gyümölcsöket fogyasszunk, amelyek sok C vitamint tartalmaznak pl.: paradicsom, paprika, citrom, gránátalma, grapefruit, bogyós gyümölcsök, illetve ezekből készült gyümölcslevek (de csak kis mennyiségben), amelyek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot. Pl. fekete ribizli, áfonya. Nagyon hatásos a gyömbér, fahéj, méz alkalmazása. A leghatásosabb a vírusok ellen a D vitamin, melyet a szervezet állít elő a napfény hatására. Ha megtehetjük napfürdőzzünk a teraszon, kertben. Ha ez nem lehetséges, táplálékkiegészítőként fogyasszunk D3 vitamint. Fontos, hogy ne szintetikus vitamint vigyünk be, mert annak beépülése extra APT felhasználással jár. Főleg ebben az időszakban nagyon fontos, hogy ne fogyasszunk, illetve csak nagyon kevés cukrot, tejet, glutént tartalmazó élelmiszereket (pl. péksütemények, kenyér, tésztafélék), illetve helyette ezek gluténmentes változatait, pl. élesztő mentes, csak kovásszal készített kenyeret fogyasszuk. Lehetőleg kerüljük a tejfogyasztást és a szóját tartalmazó élelmiszereket. A cukor-glutén-tej alapú közeg nagyon kedvez a vírusok, baktériumok, paraziták, gombák elszaporodásának a szervezetben. Az immunrendszer központja a vastagbélben található. Éppen ezért nagyon fontos, hogy hogyan táplálkozzunk. A táplálkozással jelentősen befolyásolni tudjuk az immunrendszerünk állapotát. Pozitív érzelmi rezgés kialakítása. Nagyon fontos dolog, hogy pozitív érzelmi rezgésben legyünk. A negatív hatású érzelmi rezgések gyengítik az immunrendszert. Félelem, aggódás, a stressz leállítja az immunrendszert, illetve kedvezőtlen vegyi folyamatokat indít el a szervezetben. Több olyan technika áll rendelkezésünkre, amellyel a pozitív érzelmi rezgésünket meg tudjuk tartani. Ennek elsajátításához van lehetőség segítségkérésre. Negatív környezeti hatások megszüntetése. A mai világban egyre több környezeti hatás hat ránk amelyekről hallunk, de nem tudatosodik bennünk, hogy egészségünkre is milyen negatív hatással lehetnek. Valahogy annyira nem foglalkozunk vele, pedig tudjuk, hogy bevezették pl. az 5G-t és talán már hallottunk a földsugárzások negatív hatásairól is. Ezek zavarzónák, amikre érzékenyek az élőlények. Ki jobban, ki kevésbé. Ami az általános vitalitástól, egészségtől függ. A láthatatlan Energiák káros hatással lehetnek az energetikai rendszerünkre. Ezek a káros környezeti hatások pl. a földsugárzások, Hartmann zónák, vízerek, elektroszmog, telefon, számítógép, mikrohullámú sütő, munkahelyi stressz, mások energiája, viselkedése, energiavámpírok a környezetünkben! Ezek a negatív környezeti hatások mind-mind energiarablók. Rengeteg ATP-t emészt fel miattuk szervezetünk azért, hogy az egyensúlyi állapotát próbálja fenntartani. Akár 50%-kal is gyengíthetik az immunrendszerünket. Ha egészségesek akarunk lenni, ezeket kezelni kell. Az energia elvonókat meg kell szüntetni ahhoz, hogy „ne csorduljon túl a pohár”.

HelloVidék: Milyen pozitív és negatív hatásai vannak a vidéki életnek az allergiásokra?

Bokor Katalin: A vidéki jó háziasszony több egészséges táplálékkal tudja megteríteni a család asztalát. Tisztább levegő veszi őket körül. Nyugodtabb életkörülményt tud kialakítani – főleg ha kertes családi házban laknak. Jobban le tudják magukat kötni, s gyermekeikkel is széles körű elfoglaltságot tudnak kialakítani. Az emberek talán még jobban összetartanak, egymásra néznek, mint a nagyobb városban élők.

Hartmann Tihamér: Egy dolgot fontos tisztázni. Nem lehet az a célunk, hogy életvitelünket úgy alakítsuk ki, hogy ne találkozzunk vírusokkal, pollenekkel, állatszőrrel stb., egyéb allergénekkel. De az igen is lehet célunk, hogy tudatosan kerüljük el az energiarabló káros környezeti hatásokat, hogy tudatosan egészségesen táplálkozzunk, hogy egészséges élettérben éljünk. Ez megvalósítható vidéken és a városban is. Mindkét helynek megvannak a specialitásai. Vidéken pl. több a pollen, városban több a szmog. Városban több az ember, nagyobb a cseppfertőzés veszélye. Rengeteg ilyen párhuzamot lehet még vonni. Azonban az elmondható általánosságként, hogy a geopatikus (energia elvonó) hatások és az elektroszmog, a városi embert jobban terheli, mint vidéken élő embertársainkat. Az össz napi ATP mennyiségét jobban megszippantja, csökkenti. Ezt figyelembe véve javaslom a védekezési stratégiát kialakítani. Legyen az akár vidéki, vagy városi lét, cél az immunrendszer fitten tartása. Ha ezt megvalósítjuk, a kórokozók, messzire elkerülnek minket. A fizikai testünkön túl tisztítsuk meg érzelmeinket, gondolatainkat is. Lépjünk túl régi sérelmeinken, elakadásainkon. Szabaduljunk meg rejtett agressziónktól. Gondolataink legyenek tiszták, jövőbemutatók, reménytelik. Tartózkodjunk az ítélkezéstől, kritikától, bírálattól. Fogadjuk el a másikat olyannak, amilyen és ne akarjuk erővel megváltoztatni. Nézzünk szembe önmagunkkal és válaszoljuk meg őszintén a kérdéseinket. „Vajon mi lehet a betegségem oka? Mit nem csinálok jól? Min kell változtatnom ahhoz, hogy visszanyerjem az egészségem?” Ha ez egyedül nem megy, ne szégyelljünk segítséget kérni! A kérdések megválaszolásával, az eredmény sem marad el. Visszakapjuk az EGÉSZSÉGÜNKET.

