Itt van az őszi betegségek elleni elixír: 5 kiemelt ok, hogy miért kell teát fogyasztanunk

Térdig gázolunk az őszi időszakban, aminek önmagában elég meghitt és romantikus hangulata van, ha a sárguló falevelekre, a hűvösebb szellőre és a korán sötétedésre gondolunk. Ugyanakkor az ősz a betegségek szezonja is, ez kétségtelen. A napokban több hír is felröppent azt illetően, hogy a koronavírusos betegségek száma ismét növekedésnek indult. Ennek megfékezésére egy hétköznapi szer is megoldást jelenthet, amiből mindenkinek van otthon a konyhájában. Ez a dolog pedig a tea.

Habár a covid okozta pandémia már sokunk fejében csak úgy élhet, mint egy két évig tartó álom, attól még a betegség nem tűnt el. Sőt ugyanúgy velünk él mint a többi náthás, influenzás betegség, ezt bizonyítja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye is. Eszerint a múlt héten egyébként mérséklődött a covid örökítőanyaga, az országos átlagkoncentráció pedig emelkedett érték mellett stagnálást mutat. A hazai települések kétharmadában stagnálást tapasztaltak, azonban emelkedés volt mérhető Budapesten, Egerben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsett és Szombathelyen. Csökkenés csak Debrecenben volt. A friss adatokból arra lehet következtetni, hogy gyorsan terjed a vírus Magyarországon.

Kifejezetten fontos ezekben a hónapokban olyan szokásokat, eszközöket alkalmazni, amiknek segítségével búcsút inthetünk a megfázásos, influenzás, koronavírusos megbetegedéseknek. Jó hír lehet, hogy sok természetes összetevő és praktika van, amelyek segíthetnek megvédeni szervezetünket, illetve a mentális egészségünkre is és ezáltal a hangulatunkra is jótékony hatással vannak. Az egyik rendkívül egyszerű és egyébként ízletes taktika, ami mindennapi szokásunkká kell váljon az az, hogy sok teát igyunk. Többségünk már tisztában lehet azzal, hogy a tea mennyi pozitív hatással van a szervezetünkre, sőt számos tanulmány alátámasztja a teák képességeit az immunrendszer erősítésére, a gyulladások elleni harcra és akár a rák kockázatának csökkentésére is. De, hogy mégis miért kiemelten fontos a fogyasztása? Ez az ital olyan tápanyagokban gazdag, amikre szervezetünknek szüksége van a hideg időkben.

Támogatja az immunrendszert

Ősszel nem csak hűvös van, hanem levegő is rendkívül száraz lehet. A száraz időjárás kihívást jelent az immunrendszer számára. A száraz levegő kiszárítja a tüdőt, növelve ezzel a fertőzés kockázatát. Ezen kívül pedig ősszel térnek vissza a gyerekek az iskolában, ahonnan szintén hozhatnak haza valami megbetegedést kiváltó kórokozót. De ott van az is, hogy a karácsonyi ünnepek közeledtével elcsábulhatunk és több cukros süteményt fogyaszthatunk. A túlzott cukorfogyasztás nem csak súlyunkra való tekintettel lehet rossz döntés, hanem az immunrendszerünknek sem teszünk jót vele. A cukor lelassítja a védekező sejtjeinket, amik a vírusokat támadják meg. Ennek köszönhetően fogékonyabbak lehetünk a betegségekre. Ezért támogatnunk kell ellenálló képességünket, és ebben a tea nagy segítségünkre lehet. A teákban rengeteg antioxidáns található, bár igaz ezeknek a fajtái függnek a tea fűszerfajtájától is. A zöld, fekete, roobios és hibiszkusz teák nagyon gazdagok egy speciális antioxidánsban, ezt pedig flavonoidoknak hívjuk. A flavonoidok méregtelenítő hatással rendelkeznek, amely segítheti a szervezetet a mindennapi méreganyagok elpusztításában és a sejtek védelmében.

Elkerülhetjük a bőrszárazságot

A száraz idő bőrünkre is hatással van. Ugyebár a páratartalom lecsökken, alacsonyabb lesz a természetes nedvesség a levegőben, ezáltal bőrünk is kiszárad. A hideg idők miatti forró zuhanyfürdők is szárítják a bőrt, sőt repedezéseket is okozhat. A hámló, viszkető, száraz bőrünkre, azonban megoldást jelenthet a tea fogyasztás. Ennek oka az, hogy a tea roppant módon hidratáló hatású, ami értelemszerűen hasznos a kiszáradás ellen, ami a száraz bőr legfőbb okozója. De ott van még az is, hogy a tea olyan hihetetlen tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek előnyösek a bőr egészségére, mint a polifenolok, tanninok és EGCG antioxidánsok. Ezek az antioxidánsok segíthetnek az akne elleni harcban, hidratálják a bőrt, és lassítják a ráncok kialakulását. Egyébként a kiázott teafiltereket további arckezelési előnyökre is használhatóak. Ha a filtert az arcunkra tesszük, akkor az segít a zsíros bőr tisztításában, a mitesszerek eltávolításában és a bőr minőségének javításában.

Megoldás az alvászavarra is

Az őszi évszakváltozás hatással lehet hormonjainkra, és alvászavarokat okozhat. A biológiai óránk megzavarodhat a korai sötétedés, és a kevés napsütés miatt, ez álmatlanságot és nappali fáradságot is okozhat. Az alvás alapvetően befolyásolja mentális, és fizikai egészségünket, így nem szabad hagynunk, hogy egy évszakváltozás keresztbe tegyen nekünk. Szerencsére a teára ebben az esetben is lehet számítani. A teát már évszázadok óta használják természetes alvássegítőként, és tudományos bizonyítékok is alátámasztják a tea képességét a hormonjaink egyensúlyba hozására, és a jó éjszakai alvás biztosítására.

Szívegészség

A magas vérnyomás is felütheti a fejét a hidegebb idő beköszöntével. A hideg idő lehűti az testünk hőmérsékletét, így a szívnek gyorsabban kell dolgoznia annak érdekében, hogy melegen tartsa a testünket. Ebből kifolyólag vérnyomásunk szintje megnőhet, de akár a szívroham és a sztrók kockázata is emelkedhet. A testünk melegen tartására a tea egy kifejezetten jó választás lehet, ám ezen kívül a tea rengeteg szívbarát vegyületet is tartalmaz. Sokasodnak a bizonyítékok, melyek alátámasztják azt, hogy a zöld és a fekete tea magas fogyasztása védelmet nyújt a kardiovaszkuláris egészségünk számára, és csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Az edzésben is jó partner a tea

A hideg idő motivációnkat is szegheti, amennyiben arról van szó, hogy elmenjünk konditerembe vagy inkább húzzuk meg magunkat otthon a hideg elől. Sőt egyre közelednek az ünnepek, amik miatt megjöhet a kedvünk a különféle finom süteményekhez. Habár valószínű, hogy nem a tea a túlsúly ellenszere, azért kutatások kimutatták, hogy a tea - főleg a zöld tea - fokozhatja a testsúlycsökkenést (amennyiben megfelelő étrenddel és testmozgással egészül ki), és a testmozgás eredményeit. A zöld tea képes felpörgetni az anyagcserét, szabályozni a vércukorszintet és növeli a zsírégetést. A tea fogyasztása növelheti edzésünk hatékonyságát. Fokozza a hidratáltságot és csökkenti az izmok fájdalmát is. Többen beszámoltak arról, hogy növekedett az állóképességük, valamint koncentrációs képességük is megnőtt. Ezért is javasolt edzés előtt 30-45 perccel meginni 1-2 csésze teát.

(forrás: wiseapetea.com)

Címlapkép: Getty Images