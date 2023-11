Vészjelzést adtak ki a meteorológusok: hétfőtől teljesen más időre számíthatunk

Vészjelzést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap éjfélig az ország egész területére. Az elsőfokú figyelmeztetés esőre és zivatarok kialakulására hívja fel a figyelmet, de néha mennydörgéseket is hallhatunk, valamint az ország bizonyos részeiben pedig nagyobb erejű széllökésekre is számíthatunk. Azonban az új hét kezdetével enyhül az esős, hideg idő, és a nap is elő fog bújni.

Vasárnap este már a legtöbb helyen felszakad a felhőzet, de nem marad mindenhol derült az ég. Néhol nem zárható ki gyenge csapadék sem. A nyugati irányú szélet élénk, helyenként erős lökések kísérik majd, de hétfő hajnalban az ország északon fekvő magasabb pontjain viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet ma általában 4 és 9 fok között fog alakulni, de a szélvédett részeken ennél hűvösebb lehet az idő. Aztán hétfő reggelre a pára-, ködfoltok feloszlása után nagyrészt napos időre számíthatunk, gomoly- és fátyol felhők kíséretében. Néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat az előrejelzések szerint. Több helyen is megélénkülhet a dél, délnyugati szél, mégis a maximum hőmérséklet 13 és 19 fok között fog alakulni. Majd a kedd hajnalra képződő köd, rétegfelhőzet napközben főleg északkeleten helyenként hosszabb ideig megmaradhat, de másutt is változóan felhős idő lesz valószínű, több-kevesebb napsütéssel. Elszórtan ezen a napon is előfordulhat záporeső, esetleg zivatar, ugyanakkor mérsékelt marad a légmozgás. Kedd hajnalban 2 és 11 fok közötti értéket mutatnak majd a higanyszálak, azonban ez az érték kora délutánra 12 és 18 fok közt fog alakulni. Címlapkép: Getty Images